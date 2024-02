Cittadino sviluppatore

Un Citizen Developer si riferisce a un programmatore non professionista che assume il ruolo di sviluppatore sfruttando le piattaforme e gli strumenti esistenti per creare, modificare o estendere le applicazioni all'interno di un ambiente aziendale. Questo ruolo emergente rappresenta un cambio di paradigma nel panorama dello sviluppo software, catalizzato dal rapido avanzamento di piattaforme come AppMaster , che consentono agli utenti di creare applicazioni robuste, scalabili e sofisticate senza la necessità di competenze di codifica tradizionali.

Caratteristiche e Competenze



I cittadini sviluppatori spesso provengono da diversi background professionali e potrebbero non avere una formazione formale in informatica o ingegneria del software. Le caratteristiche principali includono:

Competenze di problem solving: spesso si rivolgono a specifici problemi aziendali o inefficienze e mirano a risolverli attraverso lo sviluppo di applicazioni.

Comprensione dei processi aziendali: una profonda comprensione delle esigenze organizzative, degli obiettivi e del flusso di lavoro è fondamentale per creare soluzioni pertinenti e pratiche.



Utilizzo di piattaforme No-Code/Low-Code: utilizzando piattaforme come AppMaster, i Citizen Developers possono sviluppare visivamente modelli di dati, progettare processi aziendali e distribuire applicazioni senza una profonda conoscenza tecnica.



Statistiche e dati di ricerca



L'ascesa di Citizen Developers non è una tendenza isolata. Secondo la ricerca del settore, il mercato globale delle piattaforme di sviluppo low-code dovrebbe crescere a un CAGR del 28,1% dal 2020 al 2027, raggiungendo i 187,0 miliardi di dollari entro il 2027. Questa crescita dimostra la crescente adozione e importanza dei cittadini sviluppatori nell'odierno ecosistema digitale.

Ruolo all'interno delle organizzazioni



I Citizen Developer svolgono un ruolo cruciale nell'accelerare la trasformazione digitale:

Colmare il divario IT: aiutano a ridurre la pressione sul reparto IT assumendo progetti che potrebbero non richiedere competenze tecniche approfondite.

Promuovere l'innovazione: incoraggiare una cultura dell'innovazione in cui chiunque all'interno dell'organizzazione possa proporre ed eseguire nuove idee.

Garantire l'agilità: lo sviluppo e l'implementazione rapidi delle applicazioni consentono alle organizzazioni di adattarsi rapidamente alle mutevoli esigenze aziendali.



Esempi e casi d'uso



Soluzioni per piccole imprese: un responsabile marketing senza competenze di codifica potrebbe progettare e implementare un portale di feedback dei clienti utilizzando il creatore dell'interfaccia utente drag & drop di AppMaster.

Automazione aziendale: in una grande azienda, un Citizen Developer potrebbe creare uno strumento di automazione del flusso di lavoro per semplificare il processo di approvvigionamento, allineandolo alle esigenze specifiche dell'azienda e agli standard di conformità.

Servizi governativi: i dipendenti del governo locale possono progettare e avviare applicazioni di servizio pubblico utilizzando piattaforme no-code, come un sistema di allerta della comunità.



AppMaster e sviluppo dei cittadini



La piattaforma senza codice di AppMaster è esemplare degli strumenti che danno potere ai cittadini sviluppatori. Offre un ambiente completo per la creazione di applicazioni back-end, web e mobili senza codifica tradizionale. La piattaforma consente di creare visivamente modelli di dati (schema di database), logica aziendale (tramite processi aziendali) e API REST ed endpoint WSS. L'approccio di AppMaster rende lo sviluppo 10 volte più veloce e 3 volte più conveniente, adatto a vari clienti, dalle piccole imprese alle grandi imprese, senza accumulare debiti tecnici.

Il concetto di Citizen Developers segna una democratizzazione dello sviluppo del software, in cui la capacità di creare e gestire applicazioni non è limitata a coloro che hanno competenze di programmazione formali. Piattaforme come AppMaster consentono questa trasformazione, fungendo da catalizzatori per ampliare l'ambito di chi può impegnarsi nello sviluppo del software. La continua ascesa di Citizen Developers è pronta a rimodellare il modo in cui le organizzazioni affrontano l'innovazione, l'agilità e la risoluzione dei problemi nel mondo sempre più digitale.