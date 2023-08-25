Bulut tabanlı uygulamalar, bulut bilişim mimarileri için açıkça tasarlanan, geliştirilen ve dağıtılan yazılım uygulamalarını ifade eder. Bu uygulamalar, bulut ekosistemlerinin tüm avantajlarından yararlanılarak, onların özelliklerini benimseyerek ve bulut platformlarının sağladığı esneklik, ölçeklenebilirlik ve esneklikten yararlanılarak oluşturulmuştur. Bulutta yerel uygulamalar, geleneksel monolitik yazılım geliştirme yaklaşımında mikro hizmetler, kapsayıcılaştırma, sürekli entegrasyon ve sürekli teslimat (CI/CD) ve DevOps kullanarak uygulama geliştirmeye yönelik bir değişimi vurguluyor.

AppMaster gibi no-code platformlar bağlamında, bulutta yerel uygulamalar öncelikle teknik bilgisi olmayan kullanıcılara bile sağlam ve ölçeklenebilir uygulamalar oluşturma yetkisi veren erişilebilir ve kullanışlı araçlar sağlamaya odaklanır. no-code platformlar kullanılarak oluşturulan bulutta yerel uygulamaların önemli faydalarından biri, hızla yinelenme, performansı artırma ve modern işletmelerin gelişen gereksinimlerine uyum sağlama yeteneğidir.

AppMaster, arka uç, web ve mobil bulut tabanlı uygulamaları kolaylıkla oluşturmak için tasarlanmış güçlü no-code bir platformun başlıca örneğidir. Platform, görsel olarak veri modelleri oluşturarak, iş mantığını tanımlayarak, kullanıcı arayüzleri oluşturup özelleştirerek ve kaynak kodunu otomatik olarak oluşturup dağıtarak bulutta yerel uygulamaların geliştirilmesini ve devreye alınmasını kolaylaştırır. Bu yaklaşım, işletmelerin bulutta yerel teknolojilerin tüm potansiyelinden faydalanmalarını sağlarken geliştirme sürecini kolaylaştırıyor ve maliyetleri önemli ölçüde azaltıyor.

Bulut tabanlı uygulamalar giderek daha fazla benimsendikçe, küresel pazar büyüklüğünün tahmin dönemi boyunca %34,9 bileşik yıllık büyüme oranıyla (CAGR) 2020'de 3,95 milyar ABD Dolarından 2026 itibarıyla 22,7 milyar ABD Dolarına çıkması bekleniyor. MarketsandMarkets Research'ün son raporu. Bu büyüme, günümüzün dijital ortamında bulut tabanlı uygulamalara olan talebin ve öneminin arttığını gösteriyor.

Bulutta yerel uygulamaların artan popülaritesinin temel nedenlerinden biri, bunların benzersiz ölçeklenebilirlik, esneklik ve çeviklik sağlama yetenekleridir. Bu uygulamalar doğal olarak bulut altyapısıyla birlikte gelişerek işletmelerin değişen iş yüklerini ve kullanıcı taleplerini önemli bir manuel müdahaleye gerek kalmadan karşılayabilmesine olanak tanır. Bulut tabanlı uygulamalar, mikro hizmet mimarileri nedeniyle son derece modülerdir ve tüm sistemi aksatmadan değişiklik ve güncellemelerin uygulanmasını kolaylaştırır.

Ek olarak, AppMaster gibi no-code platformlar kullanılarak geliştirilen bulutta yerel uygulamalar, kuruluşların pazara daha hızlı ulaşmasını ve genel çevikliklerini geliştirmelerini sağlar. Platformun sıfırdan uygulama oluşturma yeteneği teknik borcu azaltırken, hızlı uygulama geliştirme (RAD) ortamı da yeni özellik ve işlevlerin kusursuz entegrasyonuna olanak tanıyor. Bulutta yerel uygulama geliştirmede yaygın olan DevOps kültürü, geliştiriciler ve operasyonlar arasındaki işbirliğini ve iletişimi daha da teşvik ederek verimli ve birleşik bir yazılım teslim süreci sağlar.

Bulutta yerel uygulamaların bir diğer önemli yönü, onların doğasında olan güvenlik özellikleridir. Örneğin AppMaster no-code platformu, oluşturulan uygulamaların endüstri standardı güvenlik uygulamalarıyla uyumlu olmasını ve en yeni çerçevelere ve teknolojilere uymasını sağlar. Uygulamaların konteynerleştirme stratejisi, konuşlandırılmış uygulamalar için güvenli bir ortam sağlarken, sürekli entegrasyon ve sürekli teslimat (CI/CD) hatları, geliştirme yaşam döngüsü boyunca uygulamanın güvenlik duruşunu doğrular.

Dahası, AppMaster gibi no-code platformlar kullanılarak geliştirilen bulutta yerel uygulamalardan yararlanan işletmeler, gerçek zamanlı veri ve analizlerden yararlanabilir. Bu içgörüler, karar vericilerin bilinçli eylemler gerçekleştirmesine ve hem uygulamanın performansında hem de iş hedeflerine ulaşmada sürekli iyileştirmeyi teşvik etmesine olanak tanır.

Son olarak, no-code araçlar kullanılarak oluşturulan bulutta yerel uygulamalar, giriş engellerinin düşük olması ve yüksek uyarlanabilirlik özellikleriyle kullanıcılara güç veriyor. Teknik geçmişi olmayan kullanıcılar, platforma hızla ayak uydurabilir, benzersiz iş gereksinimlerini karşılayacak uygulamalar oluşturabilir ve dağıtabilir. Yazılım geliştirmenin bu demokratikleşmesi yeniliği teşvik ediyor ve geleneksel yazılım geliştirme süreçlerine yatırım yapacak kaynaklara sahip olmayan işletmelere özelleştirilmiş çözümler sunuyor.

Sonuç olarak, bulut tabanlı uygulamalar modern yazılım geliştirmenin vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve AppMaster gibi no-code platformlar, bu uygulamaların daha geniş bir kullanıcı tabanına erişilebilir hale getirilmesinde önemli bir rol oynuyor. no-code platformlar, uygulamaları geliştirmek ve dağıtmak için akıcı, güvenli ve dayanıklı bir çözüm sunarak kullanıcılara ve işletmelere bulutta yerel teknolojilerin gücünden yararlanma ve dijital çağda inovasyonu teşvik etme gücü veriyor.