Burger Ontwikkelaar

Een Citizen Developer verwijst naar een niet-professionele programmeur die de rol van ontwikkelaar op zich neemt door gebruik te maken van bestaande platforms en tools om applicaties binnen een zakelijke omgeving te creëren, aan te passen of uit te breiden. Deze opkomende rol vertegenwoordigt een paradigmaverschuiving in het landschap van softwareontwikkeling, gekatalyseerd door de snelle vooruitgang van platforms zoals AppMaster , waarmee gebruikers robuuste, schaalbare en geavanceerde applicaties kunnen maken zonder de noodzaak van traditionele codeerexpertise.

Kenmerken en vaardigheden



Citizen-ontwikkelaars hebben vaak verschillende professionele achtergronden en hebben mogelijk geen formele opleiding in computerwetenschap of software-engineering. De belangrijkste kenmerken zijn onder meer:

Probleemoplossende vaardigheden: ze richten zich vaak op specifieke bedrijfsproblemen of inefficiënties en proberen deze op te lossen door middel van applicatie-ontwikkeling.

Inzicht in bedrijfsprocessen: een goed begrip van de behoeften, doelen en workflow van de organisatie is cruciaal voor het creëren van relevante en praktische oplossingen.



No-Code/Low-Code-platforms gebruiken: Met behulp van platforms zoals AppMaster kunnen Citizen Developers datamodellen visueel ontwikkelen, bedrijfsprocessen ontwerpen en applicaties implementeren zonder diepgaande technische kennis.



Statistieken en onderzoeksgegevens



De opkomst van Citizen Developers is geen op zichzelf staande trend. Volgens brancheonderzoek zal de wereldwijde markt low-code ontwikkelingsplatforms tussen 2020 en 2027 naar verwachting groeien met een CAGR van 28,1% en in 2027 $ 187,0 miljard bereiken. Deze groei toont de toenemende acceptatie en het belang van Citizen Developers in het huidige digitale ecosysteem.

Rol binnen organisaties



Citizen Developers spelen een cruciale rol bij het versnellen van digitale transformatie door:

De IT-kloof overbruggen: ze helpen de druk op de IT-afdeling te verminderen door projecten aan te nemen waarvoor misschien geen diepgaande technische expertise vereist is.

Innovatie stimuleren: een cultuur van innovatie aanmoedigen waarin iedereen in de organisatie nieuwe ideeën kan voorstellen en uitvoeren.

Zorgen voor flexibiliteit: snelle ontwikkeling en implementatie van applicaties stellen organisaties in staat zich snel aan te passen aan veranderende zakelijke behoeften.



Voorbeelden en gebruiksgevallen



Oplossingen voor kleine bedrijven: een marketingmanager zonder codeervaardigheden zou een portaal voor klantfeedback kunnen ontwerpen en implementeren met behulp van AppMaster 's drag & drop UI-maker.

Enterprise Automation: In een groot bedrijf kan een Citizen Developer een tool voor workflowautomatisering maken om het inkoopproces te stroomlijnen en af ​​te stemmen op de specifieke behoeften en nalevingsnormen van het bedrijf.

Overheidsdiensten: Medewerkers van de lokale overheid kunnen toepassingen voor openbare diensten ontwerpen en lanceren met behulp van platforms no-code, zoals een waarschuwingssysteem voor de gemeenschap.



AppMaster en burgerontwikkeling



Het no-code platform van AppMaster is een voorbeeld van de tools die Citizen Developers in staat stellen. Het biedt een uitgebreide omgeving voor het maken van backend-, web- en mobiele applicaties zonder traditionele codering. Het platform maakt het mogelijk om visueel datamodellen (databaseschema), bedrijfslogica (via bedrijfsprocessen) en REST API- en WSS-eindpunten te maken. De aanpak van AppMaster maakt ontwikkeling 10x sneller en 3x kosteneffectiever, geschikt voor verschillende klanten, van kleine bedrijven tot grote ondernemingen, zonder technische schulden op te bouwen.

Het concept van Citizen Developers markeert een democratisering van softwareontwikkeling, waarbij de mogelijkheid om applicaties te creëren en te beheren niet beperkt is tot mensen met formele programmeervaardigheden. Platforms zoals AppMaster maken deze transformatie mogelijk en werken als katalysator bij het verbreden van de reikwijdte van wie zich kan bezighouden met softwareontwikkeling. De aanhoudende opkomst van Citizen Developers staat op het punt de manier waarop organisaties innovatie, flexibiliteit en probleemoplossing benaderen in de steeds digitaler wordende wereld, opnieuw vorm te geven.