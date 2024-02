Un développeur citoyen fait référence à un programmeur non professionnel qui assume le rôle de développeur en tirant parti des plates-formes et des outils existants pour créer, modifier ou étendre des applications dans un environnement professionnel. Ce rôle émergent représente un changement de paradigme dans le paysage du développement logiciel, catalysé par l'avancement rapide de plates-formes telles que AppMaster , qui permettent aux utilisateurs de créer des applications robustes, évolutives et sophistiquées sans avoir besoin d'une expertise en codage traditionnelle.

Caractéristiques et compétences



Les développeurs citoyens viennent souvent de divers horizons professionnels et peuvent ne pas avoir de formation formelle en informatique ou en génie logiciel. Les principales caractéristiques comprennent :

Compétences en résolution de problèmes : elles ciblent souvent des problèmes commerciaux spécifiques ou des inefficacités et visent à les résoudre par le développement d'applications.

Compréhension des processus métier : une compréhension approfondie des besoins, des objectifs et du flux de travail de l'organisation est essentielle pour créer des solutions pertinentes et pratiques.



Utilisation de plates-formes No-Code/Low-Code : en utilisant des plates-formes comme AppMaster, les développeurs citoyens peuvent développer visuellement des modèles de données, concevoir des processus métier et déployer des applications sans connaissances techniques approfondies.



Statistiques et données de recherche



L'essor des Développeurs Citoyens n'est pas une tendance isolée. Selon les recherches du secteur, le marché mondial des plates-formes de développement low-code devrait croître à un TCAC de 28,1 % de 2020 à 2027, pour atteindre 187,0 milliards de dollars d'ici 2027. Cette croissance démontre l'adoption et l'importance croissantes des développeurs citoyens dans l'écosystème numérique d'aujourd'hui.

Rôle au sein des organisations



Les développeurs citoyens jouent un rôle crucial dans l'accélération de la transformation numérique en :

Combler le fossé informatique : ils aident à réduire la pression sur le service informatique en prenant en charge des projets qui pourraient ne pas nécessiter une expertise technique approfondie.

Stimuler l'innovation : Encourager une culture de l'innovation où n'importe qui dans l'organisation peut proposer et exécuter de nouvelles idées.

Garantir l'agilité : le développement et le déploiement rapides d'applications permettent aux organisations de s'adapter rapidement à l'évolution des besoins de l'entreprise.



Exemples et cas d'utilisation



Solutions pour petites entreprises : un responsable marketing sans compétences en codage pourrait concevoir et mettre en œuvre un portail de commentaires des clients à l'aide du créateur d'interface utilisateur par glisser-déposer d' AppMaster.

Automatisation d'entreprise : dans une grande entreprise, un développeur citoyen peut créer un outil d'automatisation du flux de travail pour rationaliser le processus d'approvisionnement, en l'alignant sur les besoins spécifiques et les normes de conformité de l'entreprise.

Services gouvernementaux : les employés des administrations locales peuvent concevoir et lancer des applications de service public à l'aide de plates no-code, telles qu'un système d'alerte communautaire.



AppMaster et développement citoyen



La plate-forme sans code d' AppMaster est un exemple des outils qui permettent aux développeurs citoyens. Il offre un environnement complet pour créer des applications backend, Web et mobiles sans codage traditionnel. La plate-forme permet de créer visuellement des modèles de données (schéma de base de données), une logique métier (via des processus métier) et des points de terminaison API REST et WSS. L'approche d' AppMaster rend le développement 10 fois plus rapide et 3 fois plus rentable, adapté à divers clients, des petites entreprises aux grandes entreprises, sans accumuler de dette technique.

Le concept de Citizen Developers marque une démocratisation du développement de logiciels, où la capacité de créer et de gérer des applications n'est pas limitée à ceux qui ont des compétences formelles en programmation. Des plates-formes comme AppMaster permettent cette transformation, agissant comme des catalyseurs en élargissant la portée de ceux qui peuvent s'engager dans le développement de logiciels. L'essor continu des développeurs citoyens est sur le point de remodeler la façon dont les organisations abordent l'innovation, l'agilité et la résolution de problèmes dans un monde de plus en plus numérique.