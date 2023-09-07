Model-Görünüm-GörünümModel (MVVM)

Model-View-ViewModel (MVVM), kullanıcı arayüzü (UI) ile onun altında yatan mantık arasındaki endişelerin ayrılmasını basitleştirmek için özel olarak tasarlanmış, yaygın olarak kullanılan bir yazılım mimari modelidir. 2005 yılında Microsoft'ta mimar olan John Gossman tarafından tanıtıldı. MVVM'nin temel amacı, bir uygulamanın kullanıcı arayüzü (görünüm) ile iş mantığı, veriler ve davranış (model) arasında temiz bir ayrım sağlamaktır. Bu, görünüm ile model arasında aracı görevi gören ViewModel olarak bilinen üçüncü bir bileşenin kullanılmasıyla gerçekleştirilir. Bu ayırma, bir uygulamanın daha iyi bakım yapılabilirliğine, test edilebilirliğine ve genişletilebilirliğine olanak tanır.

MVVM modelinde model, uygulamanın birincil etki alanı mantığını, veritabanını ve veri yapılarını temsil eder. Verilere erişim ve depolamanın yanı sıra gerekli veri doğrulama ve iş kurallarının sağlanmasından da sorumludur. Model, kullanıcı arayüzünden bağımsızdır ve genellikle bir dizi sınıf olarak uygulanır; geliştiricilerin, kullanıcı arayüzünün karmaşıklığıyla ilgilenmeden temel iş mantığına odaklanmasına olanak tanır.

Görünüm ise uygulamanın butonlar, metin alanları ve resimler gibi görsel öğelerden oluşan kullanıcı arayüzünün temsilidir. Modeldeki verilerin görüntülenmesinden ve işlenmesinden sorumludur. Görünüm, temeldeki iş mantığı hakkında hiçbir bilgiye sahip olmamalı ve yalnızca ViewModel'den verilerin nasıl sunulacağıyla ilgilenmelidir. Genellikle görünüm, XAML, HTML veya diğer işaretleme dilleri gibi bildirimsel dil kullanılarak uygulanır.

ViewModel, görünüm ile model arasında bir bağlantı görevi görerek, veri bağlama yoluyla aralarında veri akışına olanak tanır. Görünüm tarafından erişilebilen ve değiştirilebilen özellikleri ve komutları ortaya çıkarır ve esasen görünümün durumunun ve buna karşılık gelen eylemlerin yapılandırılmış bir temsili haline gelir. Bunu yaparak, uygulamanın kullanıcı arayüzü ile ilgili mantığını ve davranışını özetleyerek yönetimi ve birim testini kolaylaştırır.

Veri bağlama, görünüm ile ViewModel arasında otomatik senkronizasyona olanak tanıdığından MVVM modelinin önemli bir yönüdür. ViewModel'deki veriler değiştiğinde görünüm otomatik olarak güncellenir ve bunun tersi de geçerlidir. Bu iki yönlü veri bağlama, kullanıcı arayüzünü ve temel verilerini senkronize tutmak için manuel müdahale veya kapsamlı kod mantığı ihtiyacını ortadan kaldırmaya yardımcı olarak daha verimli ve akıcı bir geliştirme sürecine yol açar.

MVVM modelini kullanmanın en büyük avantajlarından biri, bir uygulamanın farklı bölümleri arasında endişelerin net bir şekilde ayrılmasına olanak sağlamasıdır. Bu, özellikle büyük ölçekli projelerde veya bir ekip içinde çalışırken önemli olan daha modüler ve bakımı kolay bir kod tabanıyla sonuçlanır. Ek olarak, kullanıcı arayüzünün mantığından ayrılması, tasarımcıların ve geliştiricilerin birbirlerinin ayağına basmadan paralel olarak çalışmasının daha kolay hale gelmesi ve geliştirme verimliliğinin daha da artırılması anlamına gelir.

Güçlü no-code platform olan AppMaster, sağladığı görsel ve sezgisel araçları kullanarak müşterilerin arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Müşteriler, MVVM mimarisinden yararlanarak kullanıcı arayüzünü ve temel mantığı ayrı tutarken verimli bir şekilde ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir uygulamalar oluşturabilir. AppMaster arka uç uygulamaları için Go, web uygulamaları için Vue3 çerçevesi ve JS/TS, Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve mobil uygulamalar için IOS için SwiftUI gibi teknolojileri kullanarak uygulamalar üretir. Platformun çok yönlülüğü ve birden fazla teknolojiyi desteklemesi göz önüne alındığında, MVVM modelini uygulamalarında uygulamak isteyen geliştiriciler ve işletmeler için ideal bir çözüm olarak hizmet ediyor.

MVVM modelinin uygulanmasına yardımcı olmak için Angular, Aurelia, Knockout ve diğerleri gibi çeşitli çerçeveler ve kütüphaneler geliştirilmiştir. Bu araçlar, görünüm ile ViewModel arasında iki yönlü veri bağlama sürecini basitleştirirken aynı zamanda olay işleme ve bağımlılık yönetimi gibi ek özellikler de sunar.

Özetle, Model-View-ViewModel (MVVM) mimari modeli, kullanıcı arayüzü ile onun altında yatan mantık arasındaki kaygıların net bir şekilde ayrılmasıyla uygulamalar oluşturmanın etkili bir yoludur. Geliştiriciler bu modeli kullanarak bakımı, test edilmesi ve zaman içinde genişletilmesi daha kolay uygulamalar oluşturabilirler. MVVM modeli, profesyonel yazılım geliştirmede geniş çapta benimsenmiştir ve çeşitli çerçeveler ve kütüphaneler tarafından aktif olarak desteklenmektedir; bu da onu hem geliştiriciler hem de kuruluşlar arasında popüler bir seçim haline getirmektedir.