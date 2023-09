Model-View-ViewModel (MVVM) is een veelgebruikt softwarearchitectuurpatroon dat specifiek is ontworpen om de scheiding van zorgen tussen de gebruikersinterface (UI) en de onderliggende logica ervan te vereenvoudigen. Het werd in 2005 geïntroduceerd door John Gossman, een architect bij Microsoft. Het belangrijkste doel van MVVM is om een ​​duidelijke scheiding te bieden tussen de gebruikersinterface van een applicatie (de weergave) en de bedrijfslogica, gegevens en gedrag (het model). Dit wordt bereikt door het gebruik van een derde component, bekend als het ViewModel, dat fungeert als tussenpersoon tussen de weergave en het model. Deze scheiding zorgt voor verbeterde onderhoudbaarheid, testbaarheid en uitbreidbaarheid van een applicatie.

In het MVVM-patroon vertegenwoordigt het model de primaire domeinlogica, database en datastructuren van de applicatie. Het is verantwoordelijk voor de toegang tot en de opslag van de gegevens, en voor het verstrekken van de noodzakelijke gegevensvalidatie en bedrijfsregels. Het model is onafhankelijk van de gebruikersinterface en wordt over het algemeen geïmplementeerd als een reeks klassen, waardoor ontwikkelaars zich kunnen concentreren op de kernbedrijfslogica zonder zich zorgen te hoeven maken over de fijne kneepjes van de gebruikersinterface.

De weergave daarentegen is de weergave van de gebruikersinterface van de applicatie, bestaande uit visuele elementen zoals knoppen, tekstvelden en afbeeldingen. Het is verantwoordelijk voor het weergeven en manipuleren van gegevens uit het model. De weergave mag geen kennis hebben van de onderliggende bedrijfslogica en mag zich alleen bezighouden met de manier waarop gegevens uit het ViewModel moeten worden gepresenteerd. Normaal gesproken wordt de weergave geïmplementeerd met behulp van declaratieve taal zoals XAML, HTML of andere opmaaktalen.

Het ViewModel fungeert als verbinding tussen de weergave en het model, waardoor gegevens tussen de weergaven kunnen stromen via gegevensbinding. Het legt eigenschappen en opdrachten bloot die toegankelijk zijn en kunnen worden gemanipuleerd door de weergave, waardoor het in wezen een gestructureerde weergave wordt van de status van de weergave en de bijbehorende acties. Door dit te doen, kapselt het de UI-gerelateerde logica en het gedrag van de applicatie in, waardoor het gemakkelijker wordt om deze te beheren en te testen.

Gegevensbinding is een cruciaal aspect van het MVVM-patroon, omdat het automatische synchronisatie tussen de weergave en het ViewModel mogelijk maakt. Wanneer gegevens in het ViewModel veranderen, wordt de weergave automatisch bijgewerkt, en omgekeerd. Deze tweerichtingsdatabinding helpt de noodzaak van handmatige interventie of uitgebreide codelogica te elimineren om de gebruikersinterface en de onderliggende gegevens gesynchroniseerd te houden, wat leidt tot een efficiënter en gestroomlijnder ontwikkelingsproces.

Een groot voordeel van het gebruik van het MVVM-patroon is dat het een duidelijke scheiding van zorgen tussen verschillende delen van een applicatie mogelijk maakt. Dit resulteert in een meer modulaire en onderhoudbare codebase, wat vooral belangrijk is bij grootschalige projecten of bij het werken in teamverband. Bovendien betekent de scheiding tussen de gebruikersinterface en de logica dat het voor ontwerpers en ontwikkelaars gemakkelijker wordt om parallel te werken zonder elkaar op de tenen te trappen, waardoor de ontwikkelingsefficiëntie verder wordt vergroot.

AppMaster, het krachtige platform no-code, stelt klanten in staat backend-, web- en mobiele applicaties te creëren met behulp van de visuele en intuïtieve tools die het biedt. Door gebruik te maken van de MVVM-architectuur kunnen klanten efficiënt schaalbare en onderhoudbare applicaties creëren, terwijl de gebruikersinterface en de onderliggende logica gescheiden blijven. AppMaster genereert applicaties met behulp van technologieën zoals Go voor backend-applicaties, Vue3-framework en JS/TS voor webapplicaties, en Kotlin en Jetpack Compose voor Android, en SwiftUI voor IOS voor mobiele applicaties. Gezien de veelzijdigheid van het platform en de ondersteuning voor meerdere technologieën, dient het als een ideale oplossing voor ontwikkelaars en bedrijven die het MVVM-patroon in hun applicaties willen implementeren.

Er zijn verschillende raamwerken en bibliotheken ontwikkeld om het MVVM-patroon te helpen implementeren, zoals Angular, Aurelia, Knockout en andere. Deze tools vereenvoudigen het proces van tweerichtingsgegevensbinding tussen de weergave en ViewModel, terwijl ze ook extra functies bieden, zoals gebeurtenisafhandeling en afhankelijkheidsbeheer.

Samenvattend is het architectonische patroon Model-View-ViewModel (MVVM) een efficiënte manier om applicaties te bouwen met een duidelijke scheiding van zorgen tussen de gebruikersinterface en de onderliggende logica. Door dit patroon te gebruiken, kunnen ontwikkelaars applicaties maken die gemakkelijker te onderhouden, te testen en in de loop van de tijd uit te breiden zijn. Het MVVM-patroon is algemeen aanvaard in de professionele softwareontwikkeling en wordt actief ondersteund door verschillende frameworks en bibliotheken, waardoor het een populaire keuze is onder zowel ontwikkelaars als organisaties.