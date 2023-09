Modelo-View-ViewModel (MVVM)

Model-View-ViewModel (MVVM) é um padrão de arquitetura de software amplamente utilizado que foi projetado especificamente para simplificar a separação de interesses entre a interface do usuário (IU) e sua lógica subjacente. Foi introduzido em 2005 por John Gossman, arquiteto da Microsoft. O principal objetivo do MVVM é fornecer uma separação clara entre a UI de um aplicativo (a visualização) e a lógica de negócios, os dados e o comportamento (o modelo). Isto é conseguido através da utilização de um terceiro componente, conhecido como ViewModel, que serve como intermediário entre a visão e o modelo. Essa separação permite maior capacidade de manutenção, testabilidade e extensibilidade de um aplicativo.

No padrão MVVM, o modelo representa a lógica do domínio primário, o banco de dados e as estruturas de dados do aplicativo. É responsável por acessar e armazenar os dados, bem como fornecer qualquer validação de dados e regras de negócios necessárias. O modelo é independente da interface do usuário e geralmente é implementado como um conjunto de classes, permitindo que os desenvolvedores se concentrem na lógica central do negócio sem se preocuparem com as complexidades da UI.

Já a visualização é a representação da interface do usuário da aplicação, composta por elementos visuais como botões, campos de texto e imagens. É responsável por exibir e manipular os dados do modelo. A visão não deve ter conhecimento da lógica de negócios subjacente e deve se preocupar apenas em como apresentar os dados do ViewModel. Normalmente, a visualização é implementada usando linguagem declarativa, como XAML, HTML ou outras linguagens de marcação.

O ViewModel atua como uma conexão entre a visualização e o modelo, permitindo que os dados fluam entre eles por meio de vinculação de dados. Ela expõe propriedades e comandos que podem ser acessados ​​e manipulados pela visão, tornando-se essencialmente uma representação estruturada do estado da visão e suas ações correspondentes. Ao fazer isso, ele encapsula a lógica e o comportamento do aplicativo relacionados à UI, facilitando o gerenciamento e o teste de unidade.

A vinculação de dados é um aspecto crucial do padrão MVVM, pois permite a sincronização automática entre a visualização e o ViewModel. Quando os dados no ViewModel são alterados, a visualização é atualizada automaticamente e vice-versa. Essa ligação de dados bidirecional ajuda a eliminar a necessidade de intervenção manual ou lógica de código extensa para manter a UI e seus dados subjacentes sincronizados, levando a um processo de desenvolvimento mais eficiente e simplificado.

Uma grande vantagem de usar o padrão MVVM é que ele permite a separação clara de interesses entre as diferentes partes de um aplicativo. Isso resulta em uma base de código mais modular e de fácil manutenção, o que é especialmente importante em projetos de grande escala ou ao trabalhar em equipe. Além disso, a separação da UI de sua lógica significa que fica mais fácil para designers e desenvolvedores trabalharem em paralelo sem atrapalhar uns aos outros, aumentando ainda mais a eficiência do desenvolvimento.

Vários frameworks e bibliotecas foram desenvolvidos para ajudar a implementar o padrão MVVM, como Angular, Aurelia, Knockout e outros. Essas ferramentas simplificam o processo de vinculação bidirecional de dados entre a visualização e o ViewModel, ao mesmo tempo que oferecem recursos adicionais, como manipulação de eventos e gerenciamento de dependências.

Em resumo, o padrão arquitetônico Model-View-ViewModel (MVVM) é uma maneira eficiente de construir aplicativos com uma separação clara de preocupações entre a UI e sua lógica subjacente. Ao utilizar esse padrão, os desenvolvedores podem criar aplicativos que são mais fáceis de manter, testar e estender ao longo do tempo. O padrão MVVM tem sido amplamente adotado no desenvolvimento de software profissional e é ativamente apoiado por vários frameworks e bibliotecas, tornando-o uma escolha popular entre desenvolvedores e organizações.