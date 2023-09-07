Модель-Представление-ViewModel (MVVM) — это широко используемый архитектурный шаблон программного обеспечения, специально разработанный для упрощения разделения задач между пользовательским интерфейсом (UI) и его базовой логикой. Он был представлен в 2005 году Джоном Госсманом, архитектором Microsoft. Основная цель MVVM — обеспечить четкое разделение между пользовательским интерфейсом приложения (представлением) и бизнес-логикой, данными и поведением (моделью). Это достигается за счет использования третьего компонента, известного как ViewModel, который служит посредником между представлением и моделью. Такое разделение позволяет улучшить удобство сопровождения, тестируемость и расширяемость приложения.

В шаблоне MVVM модель представляет основную логику предметной области приложения, базу данных и структуры данных. Он отвечает за доступ к данным и их хранение, а также за обеспечение всех необходимых проверок данных и бизнес-правил. Модель не зависит от пользовательского интерфейса и обычно реализуется как набор классов, что позволяет разработчикам сосредоточиться на основной бизнес-логике, не беспокоясь о тонкостях пользовательского интерфейса.

С другой стороны, представление — это представление пользовательского интерфейса приложения, состоящее из визуальных элементов, таких как кнопки, текстовые поля и изображения. Он отвечает за отображение и манипулирование данными модели. Представление не должно знать базовой бизнес-логики и должно интересоваться только тем, как представлять данные из ViewModel. Обычно представление реализуется с использованием декларативного языка, такого как XAML, HTML или других языков разметки.

ViewModel действует как соединение между представлением и моделью, позволяя данным передаваться между ними посредством привязки данных. Он предоставляет свойства и команды, к которым представление может получить доступ и которыми можно манипулировать, по сути, становясь структурированным представлением состояния представления и соответствующих ему действий. Таким образом, он инкапсулирует логику и поведение приложения, связанную с пользовательским интерфейсом, что упрощает управление и модульное тестирование.

Привязка данных — это важнейший аспект шаблона MVVM, поскольку он обеспечивает автоматическую синхронизацию между представлением и ViewModel. Когда данные в ViewModel изменяются, представление автоматически обновляется, и наоборот. Такая двусторонняя привязка данных помогает устранить необходимость ручного вмешательства или сложной логики кода для синхронизации пользовательского интерфейса и лежащих в его основе данных, что приводит к более эффективному и оптимизированному процессу разработки.

Одним из основных преимуществ использования шаблона MVVM является то, что он позволяет четко разделить задачи между различными частями приложения. В результате получается более модульная и поддерживаемая кодовая база, что особенно важно в крупномасштабных проектах или при работе в команде. Кроме того, отделение пользовательского интерфейса от его логики означает, что дизайнерам и разработчикам становится легче работать параллельно, не наступая друг другу на пятки, что еще больше повышает эффективность разработки.

AppMaster, мощная платформа no-code, позволяет клиентам создавать серверные, веб- и мобильные приложения, используя предоставляемые ею визуальные и интуитивно понятные инструменты. Используя архитектуру MVVM, клиенты могут эффективно создавать масштабируемые и удобные в обслуживании приложения, сохраняя при этом пользовательский интерфейс и базовую логику. AppMaster создает приложения с использованием таких технологий, как Go для серверных приложений, платформа Vue3 и JS/TS для веб-приложений, а также Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для IOS для мобильных приложений. Учитывая универсальность платформы и поддержку множества технологий, она служит идеальным решением для разработчиков и предприятий, желающих реализовать шаблон MVVM в своих приложениях.

Для реализации шаблона MVVM были разработаны различные платформы и библиотеки, такие как Angular, Aurelia, Knockout и другие. Эти инструменты упрощают процесс двусторонней привязки данных между представлением и ViewModel, а также предлагают дополнительные функции, такие как обработка событий и управление зависимостями.

Подводя итог, можно сказать, что архитектурный шаблон Модель-Представление-ViewModel (MVVM) — это эффективный способ создания приложений с четким разделением задач между пользовательским интерфейсом и его базовой логикой. Используя этот шаблон, разработчики могут создавать приложения, которые легче поддерживать, тестировать и расширять с течением времени. Шаблон MVVM получил широкое распространение в профессиональной разработке программного обеспечения и активно поддерживается различными платформами и библиотеками, что делает его популярным среди разработчиков и организаций.