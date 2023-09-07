Hizmet Odaklı Mimari (SOA), uygulamaları gevşek bağlı, bağımsız hizmetlerin bir koleksiyonu olarak yapılandıran bir yazılım tasarımı ve mimari modelidir. Temelde modüler işlevsellik birimleri olan bu hizmetler, standart bir arayüz ve iyi tanımlanmış mesajlaşma protokolleri ve veri formatları uygulanarak birbirleriyle iletişim kurar. SOA, endişelerin ayrılmasını teşvik ederek ve farklı sistemler ve hatta harici kuruluşlar tarafından tüketilebilecek birlikte çalışabilir hizmetlerin oluşturulmasını teşvik ederek yazılım modülerliğini, yeniden kullanılabilirliğini ve sürdürülebilirliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

SOA'nın altında yatan temel ilkelerden biri, her hizmetin tek, iş odaklı bir işlevi yerine getirmesi ve bu işlevlerin bağımsız, yeniden kullanılabilir ve kolayca keşfedilebilir olması gerektiği düşüncesidir. Modülerleştirmeye yönelik bu odaklanma, kuruluşların iş ihtiyaçları ve gereksinimleriyle birlikte gelişip büyüyebilen esnek, ölçeklenebilir ve uyarlanabilir yazılım çözümleri oluşturmasına olanak tanıyarak, onların rekabetçi kalmalarını ve değişime etkili bir şekilde yanıt vermelerini sağlar. Üstelik hizmetler gevşek bir şekilde bağlı olduğundan bağımsız olarak geliştirilebilir, dağıtılabilir ve bakımı yapılabilir; bu da sürekli teslimatı ve Çevik metodolojileri destekler.

Hizmetler arasında gevşek bağlantıyı sürdürmek ve birlikte çalışabilirliği sağlamak için belirli ilkelere bağlı kalmalı ve köklü tasarım standartlarını takip etmelidirler. Bu ilkeler arasında en önemlileri arasında kapsülleme (hizmetin dahili uygulama ayrıntılarını gizleme ve yalnızca gerekli arayüzleri açığa çıkarma), konum şeffaflığı (hizmetlerin fiziksel konumlarına bakılmaksızın standart bir adresleme şeması aracılığıyla erişilebilir olması) ve teknoloji tarafsızlığı (hizmetlerin erişilebilir olması) yer alır. REST, SOAP, XML veya JSON gibi standart protokolleri ve veri formatlarını kullanarak iletişim kurmak için). Bireysel hizmetlerdeki arızaların veya değişikliklerin etkisi daha kolay azaltılabildiğinden veya izole edilebildiğinden, bu sonuçta daha dayanıklı, hataya dayanıklı sistemlere yol açar.

SOA, artan çeviklik, azaltılmış geliştirme ve bakım maliyetleri ve iyileştirilmiş kaynak kullanımı açısından faydalarını gösteren çok sayıda vaka çalışmasıyla çeşitli endüstrilerde yaygın olarak benimsenmiştir. Örneğin, büyük ölçekli finans kurumları, birden fazla eski sistemi entegre etmek ve işlemleri işlemek ve riskleri yönetmek için ölçeklenebilir, yüksek performanslı hizmet platformları oluşturmak için SOA'dan yararlandı. Perakendeciler ve e-ticaret şirketleri de monolitik uygulamalarını ayırmak ve web siteleri, mobil uygulamalar ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleri gibi müşteriye yönelik çeşitli uygulamaları destekleyen hizmet odaklı çözümler oluşturmak için SOA'yı kullanıyor.

SOA'nın daha yeni ve ayrıntılı bir versiyonu olarak kabul edilebilecek bulut bilişim ve mikro hizmetlerin evrimi, hizmet odaklı yaklaşımın önemini daha da güçlendirdi. Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ve Google Cloud Platform (GCP) gibi bulut platformları, birlikte sorunsuz bir şekilde çalışacak şekilde tasarlanmış ve istemci uygulamaları tarafından kolayca tüketilebilen çok çeşitli altyapı, platform ve yazılım hizmetleri sağlar. Böylece SOA'nın bulutta uygulanmasını kolaylaştırır. Bu arada mikro hizmet tabanlı mimariler, uygulama işlevlerini daha küçük, daha dar kapsamlı hizmetlere bölerek özellikle karmaşık, büyük ölçekli sistemler için uygun olan yüksek düzeyde ölçeklenebilirlik, esneklik ve uyarlanabilirlik sağlar.

Güçlü no-code platform olan AppMaster, modern uygulama geliştirmede hizmet odaklı ilkelerin benimsenmesine örnek teşkil etmektedir. AppMaster, müşterilere kapsamlı bir önceden oluşturulmuş ve özelleştirilebilir hizmet seti sunarak, onların derin teknik uzmanlığa ihtiyaç duymadan kolaylıkla web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmalarına olanak tanır. Kullanıcılar veri modellerini, iş süreçlerini ve API'leri görsel olarak tasarlayıp tanımlayabilirken platform, arka uç uygulamaları için Go, web uygulamaları için Vue3 ve mobil uygulamalar için Kotlin ve SwiftUI gibi teknolojileri kullanarak gerekli kaynak kodunu sorunsuz bir şekilde üretiyor. Ayrıca platform, üçüncü taraf hizmetler ve API'lerle kusursuz entegrasyonu destekleyerek hizmet odaklı mimarilerin doğasında bulunan çevikliği ve genişletilebilirliği güçlendiriyor. Bu nedenle AppMaster, SOA'nın temel özelliklerini yansıtır: modülerlik, yeniden kullanılabilirlik, esneklik ve her büyüklükteki işletmenin uygulamaları daha verimli ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturmasına olanak tanıyan birlikte çalışabilirlik.

Sonuç olarak, Hizmet Odaklı Mimari (SOA), uygulama işlevlerini modüler, yeniden kullanılabilir, gevşek bağlı hizmetlere ayırmaya odaklanan etkili ve yaygın olarak kabul gören bir yazılım tasarım modeli oluşturur. SOA, temel ilkelere ve tasarım standartlarına bağlı kalarak, değişen iş ihtiyaçlarına göre gelişebilen, verimliliği ve maliyet etkinliğini artıran ölçeklenebilir, dayanıklı ve uyarlanabilir yazılım çözümlerinin oluşturulmasına olanak tanır. Web, mobil ve arka uç uygulamaları geliştirmeye yönelik no-code çağdaş bir platform olan AppMaster, günümüzün hızla gelişen teknoloji ortamında her büyüklükteki işletmeye rekabet avantajı sağlamak için bu ilkeleri benimser.