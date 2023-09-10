Genellikle Pub-Sub olarak kısaltılan Yayınla-Abone Ol Modeli, özellikle yüksek düzeyde ölçeklenebilir, dağıtılmış sistemler için yazılım mimarisi ve tasarımı alanında yaygın olarak kullanılan bir mesajlaşma modelidir. Bu model, mesaj veya olay kavramından ve mesaj komisyoncusu veya olay veri yolu olarak bilinen bir aracı kuruluştan yararlanarak, yayıncılar olarak bilinen veri üreticilerini aboneler olarak adlandırılan veri tüketicilerinden ayırır. Yayınla-Abone Ol Modeli'nin temel amacı, bağımlılıkları en aza indirirken, modülerliği teşvik ederken ve sistem bileşiminde daha fazla esnekliğe izin verirken bir sistem içindeki farklı bileşenler arasındaki iletişimi kolaylaştırmaktır.

Tipik bir Pub-Sub sisteminde yayıncılar, bilgiyi hangi abonelerin alması gerektiğini açıkça belirtmeden mesaj veya etkinlik oluşturur ve yayar. Bunun yerine yayıncılar, mesajların uygun abonelere dağıtımını gerçekleştirmek için aracı mesaj komisyoncusuna güvenirler. Aboneler ise mesaj komisyoncusuna kaydolarak belirli türdeki mesajları veya etkinlikleri almakla ilgilendiklerini ifade ederler. Bu kayıt işlemine genellikle belirli bir mesaja veya etkinlik türüne abone olmak veya belirli bir kanala veya konuya abone olmak denir. Aboneler ayrıca değişen gereksinimlerine veya yeteneklerine göre dinamik olarak abonelik ekleyebilir veya kaldırabilir.

Mesaj komisyoncusu Pub-Sub sisteminde çok önemli bir rol oynar. Abone olunan varlıkların listesinin tutulmasından, mesajların uygun abonelere yönlendirilmesi ve dağıtılmasından ve isteğe bağlı olarak mesaj kalıcılığı, teslimat garantileri ve mesaj filtreleme veya dönüştürme gibi çeşitli hizmet kalitesi (QoS) özelliklerinin uygulanmasından sorumludur. . Mesaj komisyoncusu, yayıncıları ve aboneleri etkili bir şekilde birbirinden ayıran ve bağımsız olarak gelişmelerine olanak tanıyan merkezi bir koordinasyon noktası görevi görür. Bu ayırma yalnızca bileşenler arasındaki doğrudan bağımlılıkları en aza indirmekle kalmaz, aynı zamanda esnekliği artırır ve sistem bakımını kolaylaştırır.

Noktadan noktaya veya istek-yanıt modelleri gibi diğer mesajlaşma modelleriyle karşılaştırıldığında Pub-Sub Modeli çeşitli avantajlar sunar. İlk olarak, bileşenler arasındaki gevşek bağlantıyı teşvik eder, bu da daha fazla modülerlik ve sistem kapasitesinin geliştirilmesine yol açar. İkincisi, eşzamansız yapısı, yayıncılar ve aboneler mesajları eşzamanlı olarak ve kendi hızlarında üretip tüketebildikleri için daha iyi kaynak kullanımına ve yanıt verme hızına olanak tanır. Üçüncüsü, Pub-Sub Modeli, yeni yayıncılar ve aboneler mevcut iş akışlarında minimum kesintiyle sisteme katılabildiğinden ölçeklenebilirlik gereksinimlerini kolayca karşılayabilir.

Ancak bu faydalara rağmen Pub-Sub Modeli'nin bazı zorlukları ve sınırlamaları da vardır. Dikkate değer bir dezavantaj, abonelerden yayıncılara doğrudan geri bildirimin olmamasıdır. Belirli kullanım durumlarında yayıncılar, mesajın başarılı bir şekilde işlenmesi üzerine abonelerden onay veya onay talep edebilir. Bu geri bildirim döngüsü, ek iletişim kanalları ve mesaj kalıpları eklenerek uygulanabilse de, genel sistemin karmaşıklığını artırabilir, dolayısıyla Pub-Sub Modeli tarafından sağlanan basitliğin bir kısmını ortadan kaldırabilir. Ek olarak, merkezi mesaj aracılarına güvenmek, tek hata noktalarına veya kaynak darboğazlarına neden olabilir. Ancak bu sorunlar, Apache Kafka veya RabbitMQ gibi dağıtılmış mesaj aracısı uygulamalarının kullanılması veya yerleşik yüksek kullanılabilirlik ve ölçeklenebilirlik özellikleri sunan bulut tabanlı mesaj aracılarının benimsenmesi yoluyla azaltılabilir.

Yayınla-Abone Ol Modeli özellikle mikro hizmet mimarisi, olay odaklı sistemler ve gerçek zamanlı veri işleme hatları gibi modern yazılım geliştirme uygulamaları bağlamında geçerlidir. Popüler web veya mobil bildirim sistemleri, veri akışı işleme platformları ve çeşitli IoT iletişim mimarileri dahil olmak üzere, bu bağlamlarda Pub-Sub sistemlerinin gerçek dünyadan çok sayıda örneği bulunabilir. Backend, web ve mobil uygulamaların görsel gelişimini kolaylaştıran no-code güçlü bir araç olan AppMaster Platform, ürettiği yazılım çözümlerinde de Pub-Sub Pattern ilkelerinden faydalanma yeteneğine sahiptir. Bu yalnızca AppMaster tarafından oluşturulan uygulamaların esnekliğini ve ölçeklenebilirliğini arttırmakla kalmaz, aynı zamanda iş alanlarının ve teknoloji ortamlarının gelişen ihtiyaçlarına uyum sağlayabilen modüler ve sürdürülebilir bir yazılım mimarisini de destekler.