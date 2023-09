Modèle-Vue-VueModèle (MVVM)

Model-View-ViewModel (MVVM) est un modèle d'architecture logicielle largement utilisé spécialement conçu pour simplifier la séparation des problèmes entre l'interface utilisateur (UI) et sa logique sous-jacente. Il a été introduit en 2005 par John Gossman, architecte chez Microsoft. L'objectif principal de MVVM est de fournir une séparation nette entre l'interface utilisateur d'une application (la vue) et la logique métier, les données et le comportement (le modèle). Ceci est réalisé grâce à l'utilisation d'un troisième composant, appelé ViewModel, qui sert d'intermédiaire entre la vue et le modèle. Cette séparation permet d'améliorer la maintenabilité, la testabilité et l'extensibilité d'une application.

Dans le modèle MVVM, le modèle représente la logique du domaine principal, la base de données et les structures de données de l'application. Il est responsable de l’accès et du stockage des données, ainsi que de la fourniture de toute validation des données et règles commerciales nécessaires. Le modèle est indépendant de l'interface utilisateur et est généralement implémenté sous la forme d'un ensemble de classes, permettant aux développeurs de se concentrer sur la logique métier de base sans se soucier des subtilités de l'interface utilisateur.

La vue, quant à elle, est la représentation de l'interface utilisateur de l'application, composée d'éléments visuels tels que des boutons, des champs de texte et des images. Il est responsable de l'affichage et de la manipulation des données du modèle. La vue ne doit avoir aucune connaissance de la logique métier sous-jacente et doit uniquement se préoccuper de la manière de présenter les données du ViewModel. En règle générale, la vue est implémentée à l'aide d'un langage déclaratif tel que XAML, HTML ou d'autres langages de balisage.

Le ViewModel agit comme une connexion entre la vue et le modèle, permettant aux données de circuler entre eux via la liaison de données. Il expose les propriétés et les commandes accessibles et manipulables par la vue, devenant essentiellement une représentation structurée de l'état de la vue et de ses actions correspondantes. Ce faisant, il encapsule la logique et le comportement de l'application liés à l'interface utilisateur, ce qui facilite la gestion et les tests unitaires.

La liaison de données est un aspect crucial du modèle MVVM, car elle permet une synchronisation automatique entre la vue et le ViewModel. Lorsque les données du ViewModel changent, la vue est automatiquement mise à jour, et vice versa. Cette liaison de données bidirectionnelle permet d'éliminer le besoin d'intervention manuelle ou de logique de code étendue pour maintenir la synchronisation de l'interface utilisateur et de ses données sous-jacentes, conduisant à un processus de développement plus efficace et rationalisé.

L’un des principaux avantages de l’utilisation du modèle MVVM est qu’il permet de séparer clairement les préoccupations entre les différentes parties d’une application. Cela se traduit par une base de code plus modulaire et plus maintenable, ce qui est particulièrement important dans les projets à grande échelle ou lorsque vous travaillez au sein d'une équipe. De plus, la séparation de l'interface utilisateur de sa logique signifie qu'il devient plus facile pour les concepteurs et les développeurs de travailler en parallèle sans se marcher sur les pieds, ce qui améliore encore l'efficacité du développement.

Divers frameworks et bibliothèques ont été développés pour aider à implémenter le modèle MVVM, tels que Angular, Aurelia, Knockout et autres. Ces outils simplifient le processus de liaison de données bidirectionnelle entre la vue et ViewModel, tout en offrant également des fonctionnalités supplémentaires telles que la gestion des événements et la gestion des dépendances.

En résumé, le modèle architectural Model-View-ViewModel (MVVM) est un moyen efficace de créer des applications avec une séparation claire des préoccupations entre l'interface utilisateur et sa logique sous-jacente. En utilisant ce modèle, les développeurs peuvent créer des applications plus faciles à maintenir, à tester et à étendre au fil du temps. Le modèle MVVM a été largement adopté dans le développement de logiciels professionnels et est activement pris en charge par divers frameworks et bibliothèques, ce qui en fait un choix populaire parmi les développeurs et les organisations.