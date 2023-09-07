RESTful Hizmetler veya Temsili Durum Aktarım hizmetleri, web hizmetlerinin ölçeklenebilir, durum bilgisi olmayan ve birlikte çalışabilir bir şekilde tasarlanması, uygulanması ve bunlarla etkileşimde bulunulmasına yönelik standartlaştırılmış bir yaklaşımı tanımlayan bir dizi web mimarisi ilkesi ve kısıtlamasıdır. Terim ilk olarak Roy Fielding tarafından 2000 yılında doktora tezinde ortaya atılmıştır. HTTP protokolü etrafında oluşturulan bu hizmetler, iletişim için yaygın olarak anlaşılan bir ortamdan yararlanır ve CRUD (Create) işlemini gerçekleştirmek için HTTP fiillerinden (GET, POST, PUT, DELETE) yararlanır. URL'ler tarafından benzersiz bir şekilde tanımlanan kaynaklar üzerinde , Okuma, Güncelleme ve Silme) işlemleri.

REST'in temel ilkelerinden biri vatansız olmasıdır. Bu, bir istemciden sunucuya gelen her isteğin, sunucunun isteği işlemesi ve yanıt vermesi için gereken tüm bilgileri içermesi gerektiği anlamına gelir. Sunucular, istekler arasında istemcinin mevcut durumu hakkında herhangi bir bilgi saklamamalı, böylece sistemin ölçeklenebilirliği, performansı ve güvenilirliği artırılmalıdır.

REST'in bir diğer temel prensibi, istemci ve sunucu arasındaki endişelerin ayrılmasıdır. İstemci, kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyiminden sorumludur; sunucu ise isteklerin işlenmesinden, kaynakların yönetilmesinden ve erişim kontrolünün uygulanmasından sorumludur. Bu ayrım, bir sistemin hem istemci hem de sunucu bileşenlerinin bağımsız gelişimine olanak tanır.

RESTful hizmetleri genellikle JSON veya XML gibi standart medya türleri kullanılarak temsil edilen kaynaklara odaklanılarak tasarlanmıştır. Kaynak gösterimleri kendini açıklayıcı olmalıdır; bu, kullanılan medya türlerinin yapı, anlambilim ve kaynaklar arasındaki ilişkiler hakkında yeterli bilgi taşıması gerektiği anlamına gelir. Bu, müşterilerin bir RESTful hizmeti tarafından sağlanan verileri, önceden bilgi sahibi olmaya veya bant dışı belgelere dayanmadan ayrıştırmasına ve anlamasına olanak tanır.

RESTful hizmetlerinin bir diğer önemli yönü, hipermedyanın uygulama durumu motoru (HATEOAS) olarak kullanılmasıdır. Bu ilke, bir sunucudan gelen yanıtların yalnızca veri içermemesi gerektiğini, aynı zamanda istemcilerin ilgili kaynaklarda gezinmesine ve bunlarla etkileşime girmesine ve eylemler gerçekleştirmesine olanak tanıyan bağlantıları ve kontrolleri de içermesi gerektiğini belirtir. HATEOAS, müşterilerin bir RESTful hizmetinin yeteneklerini ve olanaklarını dinamik olarak keşfetmelerine olanak tanıyarak, sabit kodlanmış URL'lere ve bant dışı belgelere olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

Yazılım mimarisi ve modelleri bağlamında RESTful hizmetleri, bireysel bileşenlerin bağımsız olarak geliştirilebildiği, dağıtılabildiği ve ölçeklenebildiği modern mikro hizmetlere ve sunucusuz mimarilere iyi uyum sağlar. Ek olarak RESTful hizmetleri, web tarayıcıları, mobil uygulamalar ve diğer sunucular da dahil olmak üzere çeşitli istemciler tarafından kolaylıkla tüketilebilir ve heterojen bir ortamda birlikte çalışabilirliği kolaylaştırır.

AppMaster güçlü no-code platformumuz, müşterilerin görsel BP Designer'ı kullanarak arka uç uygulamalarının bir parçası olarak RESTful hizmetlerini tasarlamasına ve uygulamasına olanak tanır. Müşteriler, bu hizmetleri birleştirerek, modern yazılım mühendisliğinin en iyi uygulamalarına uygun, yüksek düzeyde ölçeklenebilir, durum bilgisi olmayan ve birlikte çalışabilen uygulamalar oluşturabilir. Ayrıca AppMaster platformu, bu arka uç uygulamaları için kaynak kodu ve yürütülebilir ikili dosyalar oluşturarak sonuçta ortaya çıkan RESTful hizmetlerinin verimli ve performanslı olmasını sağlar.

Özetle, RESTful Hizmetleri, istemciler ve sunucular arasındaki endişelerin ayrılmasını teşvik eden ve kendi kendini gerçekleştirme yoluyla uygulama yeteneklerinin dinamik olarak keşfedilmesini kolaylaştıran, ölçeklenebilir, durum bilgisi olmayan ve birlikte çalışabilen web hizmetlerinin tasarlanması ve uygulanmasına yönelik popüler, yaygın olarak benimsenmiş bir ilkeler dizisidir. tanımlayıcı gösterimler ve hiper ortam. Yazılım mimarları ve geliştiricileri bu ilkeleri izleyerek, modern mikro hizmetler ve sunucusuz mimarilere çok uygun, yüksek performanslı ve bakımı kolay uygulamalar geliştirebilirler. AppMaster no-code platformu, müşterilerin arka uç uygulamalarının bir parçası olarak RESTful hizmetlerini hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyarak bu mimari tarzın gücünden ve basitliğinden yararlanır.