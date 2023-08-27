Mikro Hizmetlerin Eksikliği

Mikro hizmet mimarisi bağlamında Mikro Hizmetler Idempotency, bir hizmetin belirli bir isteği birden çok kez alma ve istek yalnızca bir kez alınmış gibi aynı yan etkileri üretme yeteneğini ifade eder. Genel uygulamanın güvenilirliğini, ölçeklenebilirliğini ve sürdürülebilirliğini önemli ölçüde artırabildiğinden, mikro hizmetler gibi karmaşık dağıtılmış sistemler tasarlanırken Idempotency giderek daha önemli hale geliyor. Bu özellik, müşterilerin görsel olarak veri modelleri, iş mantığı ve API endpoints oluşturabildiği, uygulama geliştirme sürecini daha hızlı ve daha uygun maliyetli hale getiren AppMaster gibi modern no-code platformlar kullanılarak oluşturulan sistemler için özellikle kritik öneme sahiptir.

Dağıtılmış sistemlerde ağ iletişimi doğası gereği güvenilmezdir. İletilerin gecikmesi, kaybolması veya kopyalanması riski her zaman vardır; bu da veri tutarsızlıklarına ve uygulama hatalarına yol açabilir. Geliştiriciler, bir mikro hizmetin bağımsız olmasını sağlayarak bu tür sorunları azaltabilir ve birden fazla aynı isteğin sistem üzerinde olumsuz etkilere neden olmadan işlenmesini sağlayabilir. Bağımsızlık kavramı, mikro hizmet tabanlı bir uygulamadaki API tasarımı, veri depolama, yeniden denemeler ve mesajlaşma dahil olmak üzere çeşitli katmanlar için geçerlidir.

API tasarımı için temel ilkelerden biri, özellikle PUT ve DELETE işlemleriyle ilgili olarak RESTful endpoints bağımsız hale getirmektir. Örneğin, bir istemci bir kaynağı belirli verilerle güncellemek için bir PUT isteği gönderirse ve ağ sorunları nedeniyle istek kopyalanır. Bağımsız bir API, kaynağın her seferinde aynı verilerle güncellenmesini sağlayacak ve birden fazla ardışık istekten sonra bile sistemi tutarlı bir durumda bırakacaktır.

Ayrıca, veri depolama düzeyinde bağımsız operasyonların tasarlanması, veri tutarlılığının garanti edilmesi açısından çok önemlidir. PostgreSQL uyumlu veritabanları gibi atomik işlemler için yerleşik desteğe sahip veritabanlarının kullanılması bu hedefe ulaşılmasına yardımcı olabilir. Ayrıca veri güncellemelerini benzersiz kısıtlamalarla, sürüm oluşturmayla veya iyimser/kötümser kilitlemeyle ele almak, dağıtılmış bir ortamda veri tutarlılığını etkili bir şekilde yönetebilir.

Mikro hizmetlerde eşitsizliğin dikkate alınması gereken bir diğer önemli husus, uygun yeniden deneme mekanizmalarının uygulanmasıdır. Ağ kesintileri veya geçici sunucu sorunları nedeniyle hizmet çağrısının başarısız olduğu durumlarda, istemci veya hizmet, herhangi bir istenmeyen yan etkiye neden olmadan işlemi güvenli bir şekilde yeniden deneyebilmelidir. Örneğin, üstel geri çekilme, sorunların daha da kötüleşme olasılığını en aza indirirken yeniden denemeleri uygulamaya yönelik yaygın bir stratejidir.

Son olarak mesajlaşma, mikro hizmetler arasındaki iletişimi kolaylaştırmada önemli bir rol oynar. Mesajlaşma katmanında bağımsızlığın sağlanması, tekilleştirme ve tam olarak bir kez mesaj teslimi gibi mekanizmalar yoluyla sağlanabilir. Yaklaşımlardan biri, Apache Kafka veya AWS SQS gibi mesajların garantili teslimini ve tekilleştirilmesini destekleyen mesaj aracılarını kullanmaktır. Bu teknolojiler, mikro hizmetler ortamında tutarlılığın ve veri bütünlüğünün korunmasına yardımcı olur.

AppMaster no-code platformumuzun temel bileşenlerinden biri, Go (golang) kullanarak durum bilgisi olmayan arka uç uygulamaları oluşturma yeteneğidir. Bu arka uç uygulamaları, doğası gereği idempotent işlemleri destekleyen birincil veri deposu olarak herhangi bir PostgreSQL uyumlu veritabanıyla çalışabilir. AppMaster sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için otomatik olarak Swagger (OpenAPI) belgelerini oluşturarak tutarlılığı sağlar ve tüm uygulama yığınında en yüksek bağımsız çalışma standartlarını korur. Ayrıca, AppMaster mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik sunucu odaklı yaklaşımı, müşterilerin App Store veya Play Market'e yeni sürümler göndermeden mobil uygulamaların kullanıcı arayüzünü, mantığını ve API anahtarlarını uyarlamasına ve güncellemesine olanak tanır; bu da platformun mobil uygulamalarda tutarlılık ve istikrar konusundaki kararlılığını gösterir. sürekli gelişen bir ekosistem.

Sonuç olarak, Mikro Hizmet Idempotency, mikro hizmet mimarisi kullanılarak oluşturulanlar gibi dağıtılmış sistemleri tasarlarken ve uygularken dikkate alınması gereken kritik bir kavramdır. Geliştiriciler, API tasarımı, veri depolama, yeniden deneme mekanizmaları ve mesajlaşma konularında değişmez ilkelere bağlı kalarak uygulamaları için gelişmiş güvenilirlik, tutarlılık ve ölçeklenebilirlik sağlayabilirler. AppMaster no-code platformu, durum bilgisi olmayan arka uç uygulamaları, API dokümantasyonu ve kesintisiz veri modeli güncellemeleri oluşturma becerisiyle, bir mikro hizmet uygulamasının tüm katmanlarında bağımsızlığı birleştirmek için güvenilir ve etkili bir çözüm sağlayarak sonuçta daha sağlam bir çözüm sunar. , hataya dayanıklı sistem.