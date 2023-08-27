hands ico AppMaster ile büyüyün.
ortağımız olun right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Mikro Hizmetlerin Eksikliği

Ağu 27, 2023

Mikro hizmet mimarisi bağlamında Mikro Hizmetler Idempotency, bir hizmetin belirli bir isteği birden çok kez alma ve istek yalnızca bir kez alınmış gibi aynı yan etkileri üretme yeteneğini ifade eder. Genel uygulamanın güvenilirliğini, ölçeklenebilirliğini ve sürdürülebilirliğini önemli ölçüde artırabildiğinden, mikro hizmetler gibi karmaşık dağıtılmış sistemler tasarlanırken Idempotency giderek daha önemli hale geliyor. Bu özellik, müşterilerin görsel olarak veri modelleri, iş mantığı ve API endpoints oluşturabildiği, uygulama geliştirme sürecini daha hızlı ve daha uygun maliyetli hale getiren AppMaster gibi modern no-code platformlar kullanılarak oluşturulan sistemler için özellikle kritik öneme sahiptir.

Dağıtılmış sistemlerde ağ iletişimi doğası gereği güvenilmezdir. İletilerin gecikmesi, kaybolması veya kopyalanması riski her zaman vardır; bu da veri tutarsızlıklarına ve uygulama hatalarına yol açabilir. Geliştiriciler, bir mikro hizmetin bağımsız olmasını sağlayarak bu tür sorunları azaltabilir ve birden fazla aynı isteğin sistem üzerinde olumsuz etkilere neden olmadan işlenmesini sağlayabilir. Bağımsızlık kavramı, mikro hizmet tabanlı bir uygulamadaki API tasarımı, veri depolama, yeniden denemeler ve mesajlaşma dahil olmak üzere çeşitli katmanlar için geçerlidir.

API tasarımı için temel ilkelerden biri, özellikle PUT ve DELETE işlemleriyle ilgili olarak RESTful endpoints bağımsız hale getirmektir. Örneğin, bir istemci bir kaynağı belirli verilerle güncellemek için bir PUT isteği gönderirse ve ağ sorunları nedeniyle istek kopyalanır. Bağımsız bir API, kaynağın her seferinde aynı verilerle güncellenmesini sağlayacak ve birden fazla ardışık istekten sonra bile sistemi tutarlı bir durumda bırakacaktır.

Ayrıca, veri depolama düzeyinde bağımsız operasyonların tasarlanması, veri tutarlılığının garanti edilmesi açısından çok önemlidir. PostgreSQL uyumlu veritabanları gibi atomik işlemler için yerleşik desteğe sahip veritabanlarının kullanılması bu hedefe ulaşılmasına yardımcı olabilir. Ayrıca veri güncellemelerini benzersiz kısıtlamalarla, sürüm oluşturmayla veya iyimser/kötümser kilitlemeyle ele almak, dağıtılmış bir ortamda veri tutarlılığını etkili bir şekilde yönetebilir.

Mikro hizmetlerde eşitsizliğin dikkate alınması gereken bir diğer önemli husus, uygun yeniden deneme mekanizmalarının uygulanmasıdır. Ağ kesintileri veya geçici sunucu sorunları nedeniyle hizmet çağrısının başarısız olduğu durumlarda, istemci veya hizmet, herhangi bir istenmeyen yan etkiye neden olmadan işlemi güvenli bir şekilde yeniden deneyebilmelidir. Örneğin, üstel geri çekilme, sorunların daha da kötüleşme olasılığını en aza indirirken yeniden denemeleri uygulamaya yönelik yaygın bir stratejidir.

Son olarak mesajlaşma, mikro hizmetler arasındaki iletişimi kolaylaştırmada önemli bir rol oynar. Mesajlaşma katmanında bağımsızlığın sağlanması, tekilleştirme ve tam olarak bir kez mesaj teslimi gibi mekanizmalar yoluyla sağlanabilir. Yaklaşımlardan biri, Apache Kafka veya AWS SQS gibi mesajların garantili teslimini ve tekilleştirilmesini destekleyen mesaj aracılarını kullanmaktır. Bu teknolojiler, mikro hizmetler ortamında tutarlılığın ve veri bütünlüğünün korunmasına yardımcı olur.

AppMaster no-code platformumuzun temel bileşenlerinden biri, Go (golang) kullanarak durum bilgisi olmayan arka uç uygulamaları oluşturma yeteneğidir. Bu arka uç uygulamaları, doğası gereği idempotent işlemleri destekleyen birincil veri deposu olarak herhangi bir PostgreSQL uyumlu veritabanıyla çalışabilir. AppMaster sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için otomatik olarak Swagger (OpenAPI) belgelerini oluşturarak tutarlılığı sağlar ve tüm uygulama yığınında en yüksek bağımsız çalışma standartlarını korur. Ayrıca, AppMaster mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik sunucu odaklı yaklaşımı, müşterilerin App Store veya Play Market'e yeni sürümler göndermeden mobil uygulamaların kullanıcı arayüzünü, mantığını ve API anahtarlarını uyarlamasına ve güncellemesine olanak tanır; bu da platformun mobil uygulamalarda tutarlılık ve istikrar konusundaki kararlılığını gösterir. sürekli gelişen bir ekosistem.

Sonuç olarak, Mikro Hizmet Idempotency, mikro hizmet mimarisi kullanılarak oluşturulanlar gibi dağıtılmış sistemleri tasarlarken ve uygularken dikkate alınması gereken kritik bir kavramdır. Geliştiriciler, API tasarımı, veri depolama, yeniden deneme mekanizmaları ve mesajlaşma konularında değişmez ilkelere bağlı kalarak uygulamaları için gelişmiş güvenilirlik, tutarlılık ve ölçeklenebilirlik sağlayabilirler. AppMaster no-code platformu, durum bilgisi olmayan arka uç uygulamaları, API dokümantasyonu ve kesintisiz veri modeli güncellemeleri oluşturma becerisiyle, bir mikro hizmet uygulamasının tüm katmanlarında bağımsızlığı birleştirmek için güvenilir ve etkili bir çözüm sağlayarak sonuçta daha sağlam bir çözüm sunar. , hataya dayanıklı sistem.

Daha fazla terimi keşfedin:
Kod Olarak Mikro Hizmet Altyapısı (IAC) Mikro Hizmet Esnekliği Mikro Hizmet Günlüğü Mikro Hizmet Güvenliği Mikro Hizmet Kalıpları Mikro Hizmet Mimarisi Mikro Hizmetler Ara Yazılımı Mikro Hizmetler Birim Testi Mikro Hizmetler Durum Yönetimi Mikro Hizmetler Planı Mikro Hizmetler Yapılandırma Yönetimi Mikro Hizmetler İletişimi Mikro Hizmetlerde Canary Dağıtımı Mikro Hizmetleri Önbelleğe Alma Mikro Hizmetlerin Eksikliği Olay Odaklı Mikro Hizmetler

İlgili Mesajlar

REST API'lerini kullanma
date Eyl 07, 2023 clock 5 Min
REST API'lerini kullanma
REST API'lerin kodsuz geliştirmeyi nasıl yeniden tanımladığını keşfedin. AppMaster.io ile yapılan bu derinlemesine inceleme, kodsuz iş akışlarınızı kolaylaştırmak ve çok yönlü uygulamalar oluşturmak için bu güçlü araçlardan nasıl yararlanabileceğinizi araştırıyor.
API No-code Development
SaaS Avantajları
date Eyl 07, 2023 clock 6 Min
SaaS Avantajları
Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) platformlarının sağladığı sayısız avantajın derinlemesine incelenmesi. AppMaster gibi kodsuz çözümlere ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere, işletmenizi başarılı bir şekilde büyütmek için bu avantajlardan nasıl yararlanabileceğinizi keşfedin.
Business No-code
SaaS ve Şirket İçi Yazılım Karşılaştırması
date Eyl 07, 2023 clock 4 Min
SaaS ve Şirket İçi Yazılım Karşılaştırması
Bu kapsamlı kılavuzda, hem SaaS hem de Şirket İçi çözümlerin avantajlarını ve dezavantajlarını açıklıyoruz ve işletmelerin, hangi modelin ihtiyaçlarına uygun olduğuna karar verirken dikkate alması gereken faktörleri ele alıyoruz. AppMaster.io'nun benzersiz barındırma seçenekleri gibi gerçek dünyadan örnekler aracılığıyla, bu seçimlerin genel iş verimliliği üzerindeki etkisini daha da gösteriyoruz.
Software Productivity IT
ÜCRETSİZ BAŞLAYIN
Bunu kendin denemek için ilham aldın mı?

AppMaster'ın gücünü anlamanın en iyi yolu, onu kendiniz görmektir. Ücretsiz abonelik ile dakikalar içinde kendi başvurunuzu yapın

Fikirlerinizi Hayata Geçirin