Кэширование микросервисов в контексте архитектуры микросервисов относится к процессу хранения и извлечения данных из высокопроизводительной системы хранения в памяти, в отличие от прямого доступа к данным из базы данных или удаленного API. Он играет решающую роль в повышении производительности, масштабируемости и доступности приложений, ориентированных на микросервисы, за счет уменьшения задержки, минимизации нагрузки на базы данных и снижения дорогостоящих вызовов между службами.

Архитектура микросервисов — это метод проектирования программного обеспечения, который разбивает приложение на несколько независимых и слабосвязанных сервисов, каждый из которых отвечает за одну функциональность, что позволяет ускорить разработку, упростить обслуживание и улучшить масштабируемость. С ростом популярности микросервисов кэширование стало важным компонентом этого архитектурного стиля. Согласно опросу O'Reilly Software Architecture, проведенному в 2020 году, около 61% компаний используют или планируют использовать микросервисы в своих процессах разработки программного обеспечения.

Кэширование микросервисов можно разделить на два основных типа: локальное кэширование и распределенное кэширование. Локальное кэширование — это когда каждый экземпляр микросервиса хранит свой кеш в своем пространстве памяти. Этот тип кэширования подходит для микросервисов с низким потреблением памяти и минимальной частотой обновления кэша. Однако это может привести к несогласованности и неэффективности кэша, когда несколько экземпляров микросервиса необходимо синхронизировать друг с другом или когда микросервис масштабируется горизонтально для обработки большего количества пользовательских запросов.

Распределенное кэширование — это когда все экземпляры микросервиса используют общий кеш, обычно реализуемый с использованием внешнего, быстрого и хорошо масштабируемого хранилища данных в памяти, такого как Redis или Apache Ignite. Этот тип кэширования предпочтителен при кэшировании больших наборов данных, работе с часто изменяющимися данными или при необходимости обеспечения согласованности кэша между несколькими экземплярами микросервисов. Это также обеспечивает лучшую устойчивость к сбоям микросервисов или узлов кэша за счет репликации данных кэша на несколько узлов.

Реализация кэширования микросервисов включает в себя несколько передовых методов и шаблонов, некоторые из которых:

Шаблон выделения кэша. В этом шаблоне микросервис сначала ищет необходимые данные в кеше. Если данные доступны, они извлекаются из кэша (попадание в кэш); в противном случае он извлекает данные из первичного источника данных и сохраняет их в кеше для будущих запросов (промах кеша).

В этом шаблоне микросервис сначала ищет необходимые данные в кеше. Если данные доступны, они извлекаются из кэша (попадание в кэш); в противном случае он извлекает данные из первичного источника данных и сохраняет их в кеше для будущих запросов (промах кеша). Шаблон сквозного чтения. В этом шаблоне кэш сам проверяет наличие запрошенных данных и, если они недоступны, взаимодействует с основным источником данных для извлечения и сохранения данных перед возвратом их в микросервис.

В этом шаблоне кэш сам проверяет наличие запрошенных данных и, если они недоступны, взаимодействует с основным источником данных для извлечения и сохранения данных перед возвратом их в микросервис. Шаблоны сквозной записи и обратной записи. Эти шаблоны определяют, как кэш обновляет свои данные, когда микрослужба изменяет их. Сквозная запись гарантирует, что кэш обновляется мгновенно после любого изменения данных, а отложенная запись задерживает обновления кэша до тех пор, пока не будет выполнено определенное условие, например достижение определенного порога обновления или определенного интервала времени.

Эти шаблоны определяют, как кэш обновляет свои данные, когда микрослужба изменяет их. Сквозная запись гарантирует, что кэш обновляется мгновенно после любого изменения данных, а отложенная запись задерживает обновления кэша до тех пор, пока не будет выполнено определенное условие, например достижение определенного порога обновления или определенного интервала времени. Стратегии вытеснения кэша. Эти стратегии определяют, когда и как удалять данные из кэша для размещения новых данных. Общие стратегии включают выселение на основе «наименее недавно использованного» (LRU), «первым пришел — первым вышел» (FIFO) и «срока жизни» (TTL).

AppMaster, ведущая платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, использует кэширование микросервисов для предоставления высокопроизводительных и масштабируемых решений. Приложения, созданные AppMaster с помощью Go для серверной части, Vue3 для Интернета, а также Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS, эффективно обрабатывают сложные механизмы кэширования, обеспечивая бесперебойную работу пользователей на различных платформах.

Более того, серверный подход платформы AppMaster к мобильным приложениям позволяет клиентам обновлять пользовательский интерфейс и бизнес-логику своих приложений без повторной отправки новых версий в App Store и Play Market, что еще раз демонстрирует важность кэширования в современной разработке приложений, ориентированных на микросервисы. .

В заключение отметим, что кэширование микросервисов — это жизненно важный метод повышения производительности, масштабируемости и устойчивости приложений при работе с архитектурой микросервисов. Понимая лучшие практики и шаблоны, связанные с кэшированием микросервисов, разработчики могут использовать его потенциал для создания исключительно быстрых, эффективных и надежных приложений. Такие платформы, как AppMaster предлагают готовую поддержку таких методологий кэширования, позволяя клиентам использовать весь потенциал своих программных решений без каких-либо дополнительных затрат.