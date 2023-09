La mise en cache des microservices, dans le contexte de l'architecture des microservices, fait référence au processus de stockage et de récupération de données à partir d'un système de stockage en mémoire hautes performances, par opposition à l'accès direct aux données à partir d'une base de données ou d'une API distante. Il joue un rôle crucial dans l'amélioration des performances, de l'évolutivité et de la disponibilité des applications orientées microservices en réduisant la latence, en minimisant la charge sur les bases de données et en réduisant les appels interservices coûteux.

L'architecture de microservices est une méthode de conception logicielle qui décompose une application en plusieurs services indépendants et faiblement couplés, chacun responsable d'une seule fonctionnalité, permettant un développement plus rapide, une maintenance plus facile et une meilleure évolutivité. Avec la popularité croissante des microservices, la mise en cache est devenue un élément essentiel de ce style architectural. Selon une enquête O'Reilly Software Architecture de 2020, environ 61 % des entreprises utilisent ou prévoient d'utiliser des microservices dans leurs processus de développement logiciel.

La mise en cache des microservices peut être classée en deux types principaux : la mise en cache locale et la mise en cache distribuée. La mise en cache locale consiste à ce que chaque instance de microservice conserve son cache dans son espace mémoire. Ce type de mise en cache convient aux microservices ayant une faible consommation de mémoire et une fréquence de mise à jour du cache minimale. Cependant, cela peut entraîner une incohérence et une inefficacité du cache lorsque plusieurs instances d'un microservice doivent être synchronisées les unes avec les autres ou lorsqu'un microservice évolue horizontalement pour répondre à davantage de demandes d'utilisateurs.

La mise en cache distribuée se produit lorsque toutes les instances d'un microservice partagent un cache commun, généralement implémenté à l'aide d'un magasin de données en mémoire externe, rapide et hautement évolutif comme Redis ou Apache Ignite. Ce type de mise en cache est préféré lors de la mise en cache de grands ensembles de données, du traitement de données qui changent fréquemment ou qui nécessitent une cohérence du cache sur plusieurs instances de microservices. Il offre également une meilleure résilience contre les microservices ou les pannes de nœuds de cache en répliquant les données du cache sur plusieurs nœuds.

La mise en œuvre de la mise en cache des microservices implique plusieurs bonnes pratiques et modèles, parmi lesquels :

Modèle Cache-Aside : dans ce modèle, le microservice recherche d'abord les données requises dans le cache. Si les données sont disponibles, il récupère les données du cache (accès au cache) ; sinon, il récupère les données de la source de données principale et les stocke dans le cache pour les demandes futures (manque de cache).

Modèle de lecture : dans ce modèle, le cache lui-même vérifie la présence des données demandées et, si elles ne sont pas disponibles, interagit avec la source de données principale pour récupérer et stocker les données avant de les renvoyer au microservice.

Modèles d'écriture directe et d'écriture différée : ces modèles définissent la manière dont le cache met à jour ses données lorsqu'un microservice les modifie. L'écriture directe garantit que le cache se met à jour instantanément après toute modification des données, tandis que l'écriture différée retarde les mises à jour du cache jusqu'à ce qu'une certaine condition soit remplie, comme atteindre un seuil de mise à jour spécifique ou un intervalle de temps défini.

Stratégies d'expulsion du cache : ces stratégies déterminent quand et comment supprimer les données du cache pour accueillir de nouvelles données. Les stratégies courantes incluent l'expulsion basée sur le moins récemment utilisé (LRU), le premier entré, premier sorti (FIFO) et la durée de vie (TTL).

AppMaster, une plateforme no-code leader pour la création d'applications backend, Web et mobiles, utilise la mise en cache de microservices pour fournir des solutions hautes performances et évolutives. Les applications générées par AppMaster avec Go pour le backend, Vue3 pour le Web, Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS, gèrent efficacement les mécanismes de mise en cache sophistiqués, garantissant une expérience utilisateur transparente sur diverses plates-formes.

De plus, l'approche serveur de la plateforme AppMaster pour les applications mobiles permet aux clients de mettre à jour l'interface utilisateur et la logique métier de leurs applications sans soumettre à nouveau de nouvelles versions à l'App Store et au Play Market, démontrant ainsi l'importance de la mise en cache dans le développement d'applications modernes orientées microservices. .

En conclusion, la mise en cache des microservices est une technique essentielle pour améliorer les performances, l’évolutivité et la résilience des applications lorsqu’il s’agit d’une architecture de microservices. En comprenant les meilleures pratiques et modèles associés à la mise en cache des microservices, les développeurs peuvent exploiter son potentiel pour créer des applications exceptionnellement rapides, efficaces et fiables. Des plates-formes telles AppMaster offrent une prise en charge prête à l'emploi pour de telles méthodologies de mise en cache, permettant aux clients d'exploiter tout le potentiel de leurs solutions logicielles sans aucune surcharge supplémentaire.