La gestión del estado de microservicios se refiere a los principios, técnicas y herramientas empleadas para diseñar, coordinar y supervisar la persistencia, el procesamiento y el flujo de datos a través de una red de microservicios implementables de forma independiente y débilmente acoplados que forman un sistema distribuido orientado a servicios. Como subdisciplina de la ingeniería de software, la gestión estatal de microservicios tiene el potencial de revolucionar el desarrollo, la implementación y el escalado de aplicaciones en una variedad de industrias y casos de uso.

La gestión del estado en sistemas monolíticos tradicionales suele implicar el uso de una base de datos central u otras soluciones de almacenamiento de datos compartidos, lo que facilita el seguimiento y el mantenimiento de la integridad de los datos. Sin embargo, los microservicios introducen desafíos adicionales en la gestión del estado, ya que cada servicio es autónomo y responsable de su propia persistencia, comunicación y gestión de datos. Con la creciente popularidad de la computación en la nube y las tecnologías de contenedorización, los microservicios han ganado rápidamente fuerza debido a su flexibilidad, reutilización y escalabilidad, lo que hace que la gestión estatal sea una preocupación vital para los desarrolladores y arquitectos de software.

Uno de los principios rectores de la gestión del estado de los microservicios es la denominada arquitectura "no compartir nada", lo que significa que cada servicio opera de forma independiente y no comparte datos, recursos o lógica de aplicaciones con otros servicios del sistema. Este principio de diseño alivia muchos de los desafíos tradicionalmente asociados con la gestión del estado en sistemas distribuidos, como las transacciones distribuidas, la coherencia de los datos y la latencia. Sin embargo, adoptar un enfoque de no compartir también presenta nuevos desafíos, como garantizar la coherencia de los datos en múltiples servicios independientes y abordar la comunicación entre servicios que requieren datos de otros servicios.

Las estrategias para implementar una gestión estatal eficaz en microservicios incluyen:

Estado de externalización: al almacenar el estado fuera de los propios microservicios (por ejemplo, en bases de datos, cachés u otros sistemas de almacenamiento externo), los desarrolladores pueden garantizar que los microservicios permanezcan sin estado, haciéndolos más portátiles, escalables y fáciles de razonar. Este enfoque puede requerir la implementación de modelos de coherencia eventuales para mantener la coherencia de los datos entre los servicios.

Manejo de sesiones con estado: en algunos casos, los microservicios pueden requerir administración de estado a nivel de sesión para rastrear las interacciones del usuario o preservar información contextual en las rutas de ejecución. Esto se puede lograr utilizando sistemas de almacenamiento o caché distribuidos, o empleando mecanismos de autenticación basados ​​en tokens para gestionar el estado de la sesión.

Patrones saga: para mantener la coherencia de los datos en múltiples microservicios en ausencia de transacciones distribuidas, los desarrolladores pueden utilizar el patrón saga, que gira en torno a dividir transacciones complejas en una serie de pasos incrementales más pequeños que se pueden coordinar mediante mensajería asincrónica u otros eventos. mecanismos impulsados.

Diseño basado en dominios: al organizar los microservicios en torno a dominios empresariales y modelar sus estructuras de datos e interconexiones en consecuencia, los desarrolladores pueden facilitar soluciones de gestión del estado más naturales e intuitivas que reflejen los requisitos y limitaciones del mundo real.

Fuente de eventos: esta técnica implica persistir cualquier cambio en el estado de un sistema como una secuencia de eventos, que luego se puede reproducir para restaurar el estado del sistema. Esta estrategia no solo permite una fácil ampliación, sino que también proporciona pistas de auditoría integradas y oportunidades para análisis avanzados.

