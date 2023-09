O gerenciamento de estado de microsserviços refere-se aos princípios, técnicas e ferramentas empregadas no projeto, coordenação e supervisão da persistência, processamento e fluxo de dados em uma rede de microsserviços implantáveis ​​de forma independente e fracamente acoplados que formam um sistema distribuído e orientado a serviços. Como uma subdisciplina da engenharia de software, o gerenciamento de estado de microsserviços tem o potencial de revolucionar o desenvolvimento, a implantação e o dimensionamento de aplicativos em diversos setores e casos de uso.

O gerenciamento do estado em sistemas monolíticos tradicionais geralmente envolve o uso de um banco de dados central ou outras soluções compartilhadas de armazenamento de dados, o que facilita o rastreamento e a manutenção da integridade dos dados. No entanto, os microserviços introduzem desafios adicionais na gestão do estado, uma vez que cada serviço é autónomo e responsável pela sua própria persistência, comunicação e gestão de dados. Com a crescente popularidade da computação em nuvem e das tecnologias de conteinerização, os microsserviços ganharam força rapidamente devido à sua flexibilidade, capacidade de reutilização e escalabilidade, tornando o gerenciamento de estado uma preocupação vital para desenvolvedores e arquitetos de software.

Um dos princípios orientadores do gerenciamento de estado de microsserviços é a chamada arquitetura “não compartilhe nada”, o que significa que cada serviço opera de forma independente e não compartilha dados, recursos ou lógica de aplicação com outros serviços no sistema. Este princípio de design alivia muitos dos desafios tradicionalmente associados ao gerenciamento de estado em sistemas distribuídos, como transações distribuídas, consistência de dados e latência. No entanto, a adoção de uma abordagem de não partilha também apresenta novos desafios, como garantir a consistência dos dados em vários serviços independentes e abordar a comunicação entre serviços que requerem dados de outros serviços.

As estratégias para implementar uma gestão de estado eficaz em microsserviços incluem:

Exteriorização do estado: Ao armazenar o estado fora dos próprios microsserviços (por exemplo, em bancos de dados, caches ou outros sistemas de armazenamento externo), os desenvolvedores podem garantir que os microsserviços permaneçam sem estado, tornando-os mais portáveis, escaláveis ​​e fáceis de raciocinar. Esta abordagem pode exigir a implementação de modelos de consistência eventuais para manter a consistência dos dados entre os serviços.

Ao armazenar o estado fora dos próprios microsserviços (por exemplo, em bancos de dados, caches ou outros sistemas de armazenamento externo), os desenvolvedores podem garantir que os microsserviços permaneçam sem estado, tornando-os mais portáveis, escaláveis ​​e fáceis de raciocinar. Esta abordagem pode exigir a implementação de modelos de consistência eventuais para manter a consistência dos dados entre os serviços. Manipulação de sessão com estado: em alguns casos, os microsserviços podem exigir gerenciamento de estado no nível da sessão para rastrear interações do usuário ou preservar informações contextuais em caminhos de execução. Isto pode ser conseguido usando cache distribuído ou sistemas de armazenamento, ou empregando mecanismos de autenticação baseados em tokens para gerenciar o estado da sessão.

em alguns casos, os microsserviços podem exigir gerenciamento de estado no nível da sessão para rastrear interações do usuário ou preservar informações contextuais em caminhos de execução. Isto pode ser conseguido usando cache distribuído ou sistemas de armazenamento, ou empregando mecanismos de autenticação baseados em tokens para gerenciar o estado da sessão. Padrões Saga: Para manter a consistência dos dados em vários microsserviços na ausência de transações distribuídas, os desenvolvedores podem usar o padrão Saga, que gira em torno da divisão de transações complexas em uma série de etapas menores e incrementais que podem ser coordenadas por meio de mensagens assíncronas ou outros eventos. mecanismos acionados.

Para manter a consistência dos dados em vários microsserviços na ausência de transações distribuídas, os desenvolvedores podem usar o padrão Saga, que gira em torno da divisão de transações complexas em uma série de etapas menores e incrementais que podem ser coordenadas por meio de mensagens assíncronas ou outros eventos. mecanismos acionados. Design orientado por domínio: ao organizar microsserviços em torno de domínios de negócios e modelar suas estruturas de dados e interconexões de acordo, os desenvolvedores podem facilitar soluções de gerenciamento de estado mais naturais e intuitivas que refletem os requisitos e restrições do mundo real.

ao organizar microsserviços em torno de domínios de negócios e modelar suas estruturas de dados e interconexões de acordo, os desenvolvedores podem facilitar soluções de gerenciamento de estado mais naturais e intuitivas que refletem os requisitos e restrições do mundo real. Fonte de eventos: Esta técnica envolve a persistência de quaisquer alterações no estado de um sistema como uma sequência de eventos, que pode então ser reproduzida para restaurar o estado do sistema. Essa estratégia não apenas permite fácil escalonamento, mas também fornece trilhas de auditoria integradas e oportunidades para análises avançadas.

