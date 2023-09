La gestion de l'état des microservices fait référence aux principes, techniques et outils utilisés pour concevoir, coordonner et superviser la persistance, le traitement et le flux des données à travers un réseau de microservices déployables indépendamment et faiblement couplés qui forment un système distribué orienté services. En tant que sous-discipline du génie logiciel, la gestion de l’état des microservices a le potentiel de révolutionner le développement, le déploiement et la mise à l’échelle d’applications dans un large éventail de secteurs et de cas d’utilisation.

La gestion de l'état dans les systèmes monolithiques traditionnels implique généralement l'utilisation d'une base de données centrale ou d'autres solutions de stockage de données partagées, ce qui facilite le suivi et le maintien de l'intégrité des données. Cependant, les microservices introduisent des défis supplémentaires dans la gestion de l'état, car chaque service est autonome et responsable de sa propre persistance, communication et gestion des données. Avec la popularité croissante des technologies de cloud computing et de conteneurisation, les microservices ont rapidement gagné du terrain en raison de leur flexibilité, de leur réutilisabilité et de leur évolutivité, faisant de la gestion de l'état une préoccupation vitale pour les développeurs et les architectes de logiciels.

L'un des principes directeurs de la gestion de l'état des microservices est l'architecture dite « sans partage », ce qui signifie que chaque service fonctionne indépendamment et ne partage aucune donnée, ressource ou logique d'application avec d'autres services du système. Ce principe de conception atténue de nombreux défis traditionnellement associés à la gestion de l'état dans les systèmes distribués, tels que les transactions distribuées, la cohérence des données et la latence. Cependant, l'adoption d'une approche sans partage présente également de nouveaux défis, tels que garantir la cohérence des données entre plusieurs services indépendants et gérer la communication entre les services qui nécessitent des données provenant d'autres services.

Les stratégies pour mettre en œuvre une gestion efficace de l’état dans les microservices comprennent :

État externalisé : en stockant l'état en dehors des microservices eux-mêmes (par exemple, dans des bases de données, des caches ou d'autres systèmes de stockage externes), les développeurs peuvent garantir que les microservices restent sans état, ce qui les rend plus portables, évolutifs et faciles à raisonner. Cette approche peut nécessiter la mise en œuvre d'éventuels modèles de cohérence pour maintenir la cohérence des données entre les services.

en stockant l'état en dehors des microservices eux-mêmes (par exemple, dans des bases de données, des caches ou d'autres systèmes de stockage externes), les développeurs peuvent garantir que les microservices restent sans état, ce qui les rend plus portables, évolutifs et faciles à raisonner. Cette approche peut nécessiter la mise en œuvre d'éventuels modèles de cohérence pour maintenir la cohérence des données entre les services. Gestion des sessions avec état : dans certains cas, les microservices peuvent nécessiter une gestion de l'état au niveau de la session pour suivre les interactions des utilisateurs ou conserver les informations contextuelles sur les chemins d'exécution. Ceci peut être réalisé en utilisant des systèmes de mise en cache ou de stockage distribués, ou en employant des mécanismes d'authentification basés sur des jetons pour gérer l'état de la session.

dans certains cas, les microservices peuvent nécessiter une gestion de l'état au niveau de la session pour suivre les interactions des utilisateurs ou conserver les informations contextuelles sur les chemins d'exécution. Ceci peut être réalisé en utilisant des systèmes de mise en cache ou de stockage distribués, ou en employant des mécanismes d'authentification basés sur des jetons pour gérer l'état de la session. Modèles de saga : pour maintenir la cohérence des données sur plusieurs microservices en l'absence de transactions distribuées, les développeurs peuvent utiliser le modèle de saga, qui consiste à décomposer les transactions complexes en une série d'étapes incrémentielles plus petites qui peuvent être coordonnées via une messagerie asynchrone ou d'autres événements. mécanismes entraînés.

pour maintenir la cohérence des données sur plusieurs microservices en l'absence de transactions distribuées, les développeurs peuvent utiliser le modèle de saga, qui consiste à décomposer les transactions complexes en une série d'étapes incrémentielles plus petites qui peuvent être coordonnées via une messagerie asynchrone ou d'autres événements. mécanismes entraînés. Conception axée sur le domaine : en organisant les microservices autour de domaines métier et en modélisant leurs structures de données et leurs interconnexions en conséquence, les développeurs peuvent faciliter des solutions de gestion d'état plus naturelles et intuitives qui reflètent les exigences et les contraintes du monde réel.

en organisant les microservices autour de domaines métier et en modélisant leurs structures de données et leurs interconnexions en conséquence, les développeurs peuvent faciliter des solutions de gestion d'état plus naturelles et intuitives qui reflètent les exigences et les contraintes du monde réel. Source d'événements : cette technique consiste à conserver toute modification apportée à l'état d'un système sous la forme d'une séquence d'événements, qui peuvent ensuite être rejouées pour restaurer l'état du système. Cette stratégie permet non seulement une mise à l'échelle facile, mais fournit également des pistes d'audit intégrées et des opportunités d'analyse avancée.

