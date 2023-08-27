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Управление состоянием микросервисов

27, авг. 2023

Управление состоянием микросервисов относится к принципам, методам и инструментам, используемым при проектировании, координации и контроле сохранения, обработки и потока данных в сети независимо развертываемых слабосвязанных микросервисов, которые образуют сервис-ориентированную распределенную систему. Как раздел разработки программного обеспечения, управление состоянием микросервисов может произвести революцию в разработке, развертывании и масштабировании приложений в различных отраслях и сценариях использования.

Управление состоянием в традиционных монолитных системах обычно предполагает использование центральной базы данных или других общих решений для хранения данных, что позволяет легко отслеживать и поддерживать целостность данных. Однако микросервисы создают дополнительные проблемы в управлении состоянием, поскольку каждый сервис является автономным и отвечает за сохранение, обмен данными и управление своими собственными данными. С ростом популярности облачных вычислений и технологий контейнеризации микросервисы быстро завоевали популярность благодаря своей гибкости, возможности повторного использования и масштабируемости, что делает управление состоянием жизненно важной задачей для разработчиков и архитекторов программного обеспечения.

Одним из руководящих принципов управления состоянием микросервисов является так называемая архитектура «без совместного использования», которая означает, что каждый сервис работает независимо и не разделяет данные, ресурсы или логику приложения с другими сервисами в системе. Этот принцип проектирования облегчает многие проблемы, традиционно связанные с управлением состоянием в распределенных системах, такие как распределенные транзакции, согласованность данных и задержка. Однако принятие подхода «ничего не разделять» также создает новые проблемы, такие как обеспечение согласованности данных между несколькими независимыми сервисами и решение проблемы взаимодействия между сервисами, которым требуются данные от других сервисов.

Стратегии реализации эффективного управления состоянием в микросервисах включают в себя:

  • Экстернализация состояния. Сохраняя состояние вне самих микросервисов (например, в базах данных, кэшах или других внешних системах хранения), разработчики могут гарантировать, что микросервисы останутся без состояния, что делает их более переносимыми, масштабируемыми и простыми для анализа. Этот подход может потребовать реализации моделей конечной согласованности для обеспечения согласованности данных между службами.
  • Обработка сеанса с отслеживанием состояния. В некоторых случаях микросервисам может потребоваться управление состоянием на уровне сеанса для отслеживания взаимодействия с пользователем или сохранения контекстной информации на всех путях выполнения. Этого можно достичь с помощью систем распределенного кэширования или хранения или путем применения механизмов аутентификации на основе токенов для управления состоянием сеанса.
  • Шаблоны саги. Чтобы обеспечить согласованность данных в нескольких микросервисах при отсутствии распределенных транзакций, разработчики могут использовать шаблон саги, который вращается вокруг разбиения сложных транзакций на ряд более мелких, дополнительных шагов, которые можно координировать с помощью асинхронного обмена сообщениями или других событийных операций. приводные механизмы.
  • Проектирование на основе предметной области. Организуя микросервисы вокруг бизнес-доменов и соответствующим образом моделируя их структуры данных и взаимосвязи, разработчики могут создавать более естественные, интуитивно понятные решения по управлению состоянием, которые отражают реальные требования и ограничения.
  • Источник событий: этот метод предполагает сохранение любых изменений состояния системы в виде последовательности событий, которые затем можно воспроизвести для восстановления состояния системы. Эта стратегия не только обеспечивает легкое масштабирование, но также предоставляет встроенные журналы аудита и возможности для расширенной аналитики.

Для компаний, стремящихся реализовать микросервисные архитектуры и решения для управления состоянием, AppMaster предоставляет интегрированную среду разработки (IDE), которая оптимизирует процесс создания масштабируемых, обслуживаемых серверных, веб- и мобильных приложений. Генерируя код на основе визуально разработанных моделей данных и бизнес-процессов, AppMaster позволяет разработчикам создавать и развертывать приложения до 10 раз быстрее и в три раза эффективнее с точки зрения затрат, не накапливая технического долга. Благодаря поддержке баз данных, совместимых с Postgresql, и мощных серверных приложений, созданных на Go, без сохранения состояния, AppMaster обеспечивает беспрецедентную масштабируемость и производительность для корпоративных сценариев и сценариев использования с высокой нагрузкой.

Более того, ориентация AppMaster на создание приложений с нуля при каждом обновлении схемы гарантирует, что решения по управлению состоянием могут постоянно уточняться и улучшаться без ручного вмешательства, обеспечивая универсальную основу для поддержания состояния в разнообразном массиве микросервисов. Автоматическое создание на платформе документации Swagger (Open API) и сценариев миграции баз данных еще больше упрощает процесс внедрения и управления состоянием в распределенных системах, позволяя предприятиям любого размера достигать своих целей с помощью передовых методов и инструментов разработки программного обеспечения.

Изучите больше терминов:
База данных микросервисов Балансировка нагрузки микросервисов Безопасность микросервисов Ведение журнала микросервисов Масштабируемость микросервисов Миграция микросервисов Обнаружение услуг Промежуточное ПО для микросервисов Развертывание микросервисов Сервисная сетка Схема автоматического выключателя Схема микросервисов Управление конфигурацией микросервисов Управление состоянием микросервисов Шаблоны микросервисов Экосистема микросервисов

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