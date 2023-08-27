تشير إدارة حالة الخدمات المصغرة إلى المبادئ والتقنيات والأدوات المستخدمة في تصميم وتنسيق ومراقبة استمرارية البيانات ومعالجتها وتدفقها عبر شبكة من الخدمات الصغيرة القابلة للنشر بشكل مستقل والمترابطة بشكل غير محكم والتي تشكل نظامًا موزعًا موجهًا نحو الخدمة. باعتبارها تخصصًا فرعيًا لهندسة البرمجيات، تتمتع إدارة حالة الخدمات الصغيرة بالقدرة على إحداث ثورة في تطوير التطبيقات ونشرها وتوسيع نطاقها عبر مجموعة من الصناعات وحالات الاستخدام.

عادةً ما تستلزم إدارة الحالة في الأنظمة المتجانسة التقليدية استخدام قاعدة بيانات مركزية أو غيرها من حلول تخزين البيانات المشتركة، مما يجعل من السهل تتبع سلامة البيانات والحفاظ عليها. ومع ذلك، تقدم الخدمات المصغرة تحديات إضافية في إدارة الحالة، حيث أن كل خدمة مستقلة بذاتها ومسؤولة عن استمرارية البيانات الخاصة بها واتصالاتها وإدارتها. مع تزايد شعبية الحوسبة السحابية وتقنيات الحاويات، اكتسبت الخدمات الصغيرة قوة جذب سريعة بسبب مرونتها وقابلية إعادة الاستخدام وقابلية التوسع، مما يجعل إدارة الحالة مصدر قلق حيوي لمطوري البرمجيات والمهندسين المعماريين.

أحد المبادئ التوجيهية لإدارة حالة الخدمات الصغيرة هو ما يسمى ببنية "عدم مشاركة أي شيء"، مما يعني أن كل خدمة تعمل بشكل مستقل ولا تشارك أي بيانات أو موارد أو منطق تطبيق مع الخدمات الأخرى في النظام. يخفف مبدأ التصميم هذا من العديد من التحديات المرتبطة تقليديًا بإدارة الحالة في الأنظمة الموزعة، مثل المعاملات الموزعة واتساق البيانات وزمن الوصول. ومع ذلك، فإن اعتماد نهج عدم مشاركة أي شيء يمثل أيضًا تحديات جديدة، مثل ضمان اتساق البيانات عبر خدمات مستقلة متعددة ومعالجة الاتصال بين الخدمات التي تتطلب بيانات من خدمات أخرى.

تتضمن استراتيجيات تنفيذ إدارة الحالة الفعالة في الخدمات الصغيرة ما يلي:

إضفاء الطابع الخارجي على الحالة: من خلال تخزين الحالة خارج الخدمات الصغيرة نفسها (على سبيل المثال، في قواعد البيانات أو ذاكرات التخزين المؤقت أو أنظمة التخزين الخارجية الأخرى)، يمكن للمطورين التأكد من بقاء الخدمات الصغيرة بدون حالة، مما يجعلها أكثر قابلية للحمل وقابلة للتطوير وسهلة التفكير. قد يتطلب هذا النهج تنفيذ نماذج الاتساق النهائية للحفاظ على اتساق البيانات عبر الخدمات.

من خلال تخزين الحالة خارج الخدمات الصغيرة نفسها (على سبيل المثال، في قواعد البيانات أو ذاكرات التخزين المؤقت أو أنظمة التخزين الخارجية الأخرى)، يمكن للمطورين التأكد من بقاء الخدمات الصغيرة بدون حالة، مما يجعلها أكثر قابلية للحمل وقابلة للتطوير وسهلة التفكير. قد يتطلب هذا النهج تنفيذ نماذج الاتساق النهائية للحفاظ على اتساق البيانات عبر الخدمات. التعامل مع الجلسة: في بعض الحالات، قد تتطلب الخدمات الصغيرة إدارة الحالة على مستوى الجلسة لتتبع تفاعلات المستخدم أو الحفاظ على المعلومات السياقية عبر مسارات التنفيذ. ويمكن تحقيق ذلك باستخدام التخزين المؤقت أو أنظمة التخزين الموزعة، أو من خلال استخدام آليات المصادقة القائمة على الرمز المميز لإدارة حالة الجلسة.

في بعض الحالات، قد تتطلب الخدمات الصغيرة إدارة الحالة على مستوى الجلسة لتتبع تفاعلات المستخدم أو الحفاظ على المعلومات السياقية عبر مسارات التنفيذ. ويمكن تحقيق ذلك باستخدام التخزين المؤقت أو أنظمة التخزين الموزعة، أو من خلال استخدام آليات المصادقة القائمة على الرمز المميز لإدارة حالة الجلسة. أنماط الملحمة: للحفاظ على اتساق البيانات عبر خدمات صغيرة متعددة في غياب المعاملات الموزعة، يمكن للمطورين استخدام نمط الملحمة، الذي يدور حول تقسيم المعاملات المعقدة إلى سلسلة من الخطوات الإضافية الأصغر التي يمكن تنسيقها عبر الرسائل غير المتزامنة أو غيرها من الأحداث. آليات مدفوعة.

للحفاظ على اتساق البيانات عبر خدمات صغيرة متعددة في غياب المعاملات الموزعة، يمكن للمطورين استخدام نمط الملحمة، الذي يدور حول تقسيم المعاملات المعقدة إلى سلسلة من الخطوات الإضافية الأصغر التي يمكن تنسيقها عبر الرسائل غير المتزامنة أو غيرها من الأحداث. آليات مدفوعة. التصميم القائم على المجال: من خلال تنظيم الخدمات الصغيرة حول مجالات الأعمال ونمذجة هياكل البيانات والترابطات الخاصة بها وفقًا لذلك، يمكن للمطورين تسهيل حلول إدارة الحالة الأكثر طبيعية وبديهية التي تعكس متطلبات وقيود العالم الحقيقي.

من خلال تنظيم الخدمات الصغيرة حول مجالات الأعمال ونمذجة هياكل البيانات والترابطات الخاصة بها وفقًا لذلك، يمكن للمطورين تسهيل حلول إدارة الحالة الأكثر طبيعية وبديهية التي تعكس متطلبات وقيود العالم الحقيقي. مصادر الأحداث: تتضمن هذه التقنية استمرار أي تغييرات في حالة النظام كسلسلة من الأحداث، والتي يمكن بعد ذلك إعادة تشغيلها لاستعادة حالة النظام. لا تسمح هذه الإستراتيجية بالتوسع السهل فحسب، بل توفر أيضًا مسارات تدقيق مدمجة وفرصًا للتحليلات المتقدمة.

بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى تنفيذ بنيات الخدمات الصغيرة وحلول إدارة الحالة، يوفر AppMaster بيئة تطوير متكاملة (IDE) تعمل على تبسيط عملية إنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة القابلة للتطوير والصيانة. من خلال إنشاء تعليمات برمجية تعتمد على نماذج البيانات والعمليات التجارية المصممة بشكل مرئي، يمكّن AppMaster المطورين من إنشاء ونشر التطبيقات بشكل أسرع بما يصل إلى 10 مرات وبكفاءة من حيث التكلفة بثلاثة أضعاف، دون تراكم الديون الفنية. من خلال دعمه لقواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql والتطبيقات الخلفية القوية عديمة الحالة التي تم إنشاؤها بواسطة Go، يضمن AppMaster قابلية تطوير وأداء لا مثيل لهما لحالات الاستخدام ذات التحميل العالي للمؤسسات.

علاوة على ذلك، يضمن تركيز AppMaster على إنشاء التطبيقات من الصفر مع كل تحديث للمخطط إمكانية تحسين حلول إدارة الحالة باستمرار دون تدخل يدوي، مما يوفر أساسًا متعدد الاستخدامات للحفاظ على الحالة عبر مجموعة متنوعة من الخدمات الصغيرة. يعمل الجيل الآلي للمنصة من وثائق Swagger (Open API) والنصوص البرمجية لترحيل قاعدة البيانات على تبسيط عملية تنفيذ وإدارة الحالة في الأنظمة الموزعة، وتمكين الشركات من جميع الأحجام من تحقيق أهدافها من خلال تقنيات وأدوات تطوير البرمجيات المتطورة.