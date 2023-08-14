Kodsuz geliştirme bağlamında, "Uygulama", AppMaster gibi no-code bir platform kullanılarak oluşturulan bir sunucu arka ucu, istemciye dönük kullanıcı arabirimleri, iş mantığı ve potansiyel olarak yerel mobil uygulamalardan oluşan kapsamlı bir yazılım çözümünü ifade eder. . no-code platformlarla geliştirilen uygulamalar, işletmelerin ve bireylerin herhangi bir kodlama veya kapsamlı geliştirme becerisine ihtiyaç duymadan yazılım çözümleri oluşturmasına olanak tanır, görsel olarak çekici ve işlevsel olarak gelişmiş uygulamalar sunarken, geliştirme süresini ve maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.

no-code platformlar kullanılırken, uygulama geliştirme tipik olarak yazılım çözümünün grafik temsillerinin oluşturulmasını içerir ve bunlar daha sonra platform tarafından otomatik olarak koda çevrilir. Bu grafik gösterimler, veritabanları için görsel veri modellerini, iş mantığını ve kullanıcı etkileşimlerini açıklayan akış şemalarını ve web ve mobil uygulamaların ön ucunu tasarlamak için drag-and-drop kullanıcı arayüzü bileşenlerini içerebilir. Örneğin AppMaster, arka uç uygulama tasarımı için görsel Business Process Designer, REST API ve WebSocket endpoints aracılığıyla görsel olarak veri modelleri (veritabanı şeması), iş mantığı oluşturma yeteneği sunar.

Geliştirme sürecinin sonunda, AppMaster gibi no-code araçlar, arka uç uygulamaları için Go (golang), web uygulamaları için Vue3 çerçevesi ve JavaScript/TypeScript ve Android için Jetpack Compose ile Kotlin gibi dillerdeki uygulamalar için kaynak kodunu oluşturur. ve mobil uygulamalar için iOS için SwiftUI. Bu derlenmiş kod, abonelik düzeyine bağlı olarak yürütülebilir ikili dosyalar veya docker konteynerleri olarak paketlenebilir ve dağıtılabilir. Buna ek olarak, AppMaster sunucu odaklı yaklaşımı sayesinde, kullanıcılara uygulamaları şirket içinde barındırma ve mobil uygulamaların kullanıcı arabirimini, mantığı ve API anahtarlarını uygulama mağazalarına yeniden sürüm göndermeden güncelleme yeteneği sağlar.

no-code uygulama geliştirmenin en kritik yönlerinden biri, teknik borcu azaltma yeteneğidir. AppMaster gibi platformlar, gereksinim değişiklikleri yapıldığında uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak, manuel kod değişiklikleriyle ilişkili riskleri ortadan kaldırır ve temiz, optimize edilmiş ve bakımı yapılabilir kod sağlar. Ayrıca, API belgelerinin ve veritabanı şeması taşıma betiklerinin otomatik olarak oluşturulmasıyla geliştiriciler, uygulamanın yapısındaki ve işlevselliğindeki herhangi bir değişiklikten sürekli olarak haberdar olabilir.

AppMaster uygulamaları, birincil veritabanı çözümü olarak PostgreSQL uyumlu veritabanlarıyla sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve çeşitli sektörlerdeki kullanıcılar için gelişmiş esneklik ve çok yönlülük sağlar. Ayrıca, Go ile oluşturulan derlenmiş arka uç uygulamaları rakipsiz ölçeklenebilirlik sunarak AppMaster uygulamalarını kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için uygun hale getirir.

Hızlı ve verimli yazılım geliştirme talebi arttıkça, AppMaster gibi no-code platformların benimsenmesi büyümeye devam ediyor. Her büyüklükteki işletme ve kuruluş, geliştirme süresini ve maliyetlerini en aza indirirken, benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlanmış özelleştirilmiş yazılım çözümleri oluşturmak için no-code uygulama geliştirmeden yararlanabilir. Örneğin, küçük işletmeler, dahili yönetim sistemlerini, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) araçlarını veya e-ticaret platformlarını kolaylıkla geliştirmek için no-code araçlar kullanabilir. Öte yandan, daha büyük kuruluşlar bu tür platformları karmaşık, veri odaklı uygulamalar ve kapsamlı iş platformlarını verimli bir şekilde ve geleneksel geliştirme yaklaşımlarıyla ilişkili riskler olmadan geliştirmek için kullanabilir.

no-code bağlamda "Uygulama" terimi no-code platformlar kullanılarak geliştirilen sağlam bir yazılım çözümünü temsil eder ve kullanıcıların minimum zaman yatırımı ile ve kodlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan karmaşık web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmasına olanak tanır. İşletmeler ve bireyler, AppMaster gibi araçlardan yararlanarak geliştirme sürecinde önemli iyileştirmeler elde edebilir, maliyetleri ve teknik borcu azaltırken pazara daha hızlı sürüm sağlar ve nihai ürünün genel kalitesini artırır.