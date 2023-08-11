İş Akışı Otomasyonu, çeşitli sistemleri, yazılım uygulamalarını ve belirli görevleri veya işlevleri yürütmeye dahil olan insan kaynaklarını sorunsuz bir şekilde entegre ederek iş süreçlerini kolaylaştıran, otomatikleştiren ve optimize eden dinamik ve dönüştürücü bir teknoloji yaklaşımıdır. Kodsuz geliştirme bağlamında Workflow Automation, herhangi bir programlama kodu yazmaya gerek kalmadan otomatikleştirilmiş iş akışlarının oluşturulmasını, özelleştirilmesini ve devreye alınmasını kapsar. Karmaşık iş süreçlerini yürütmek için gereken çabaları büyük ölçüde basitleştirir, verimliliği artırır ve olası hataları azaltarak her büyüklükteki kuruluş için önemli maliyet ve zaman tasarrufu sağlar.

No-code İş Akışı Otomasyonu, gelişmiş görsel geliştirme araçlarını ve metodolojilerini kullanmayı içerir ve vatandaş geliştiriciler olarak da bilinen teknik olmayan kullanıcıların önceden kodlama uzmanlığı olmadan özel uygulamalar ve yazılım çözümleri tasarlamasına, oluşturmasına ve başlatmasına olanak tanır. AppMaster gibi platformlar ile kullanıcılar görsel olarak veri modelleri oluşturabilir, görsel İş Süreci (BP) Tasarımcılarını kullanarak iş süreçleri tasarlayabilir ve uygulamaları için arka uç süreçleri oluşturan REST API ve WebSocket Secure (WSS) endpoints kurabilirler.

Ek olarak AppMaster, müşterilerin web uygulaması kullanıcı arabirimlerini drag-and-drop işleviyle tasarlamasına ve Web BP Designer kullanarak ayrı bileşenler için iş mantığını yürütmesine olanak tanır. Bu uygulamalar, kullanıcının tarayıcısında yürütülen Web BP'leri ile tamamen etkileşimlidir. Mobil uygulama geliştirme için AppMaster, Android ve iOS platformları için uygulama oluşturma, yayınlama ve güncelleme sürecini kolaylaştıran, drag-and-drop özellikleriyle dolu bir UI oluşturucu ve Mobile BP tasarımcısı sağlar.

no-code bir bağlamda Workflow Automation'ın temel avantajlarından biri, kaynak kodu oluşturma ve uygulamaları hızlı bir şekilde devreye alma becerisinde yatmaktadır. Bir kullanıcı AppMaster platformunda 'Yayınla' düğmesine bastığında, uygulamanın kaynak kodunu derler, testler yapar, arka uç uygulamasını bir Docker kapsayıcısına paketler ve onu buluta dağıtır. AppMaster oluşturulan tüm uygulamaların arka uç uygulamaları için Go (golang), web uygulamaları için Vue3 ve JavaScript/TypeScript, Android uygulamaları için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS uygulamaları için SwiftUI gibi modern çerçeveler ve programlama dilleri kullanılarak oluşturulmasını sağlar. AppMaster sunucu odaklı yaklaşımı, müşterilerin mobil uygulamaları App Store'a ve Play Market'e yeni sürümler göndermeden kullanıcı arabirimi, mantık ve API anahtarları açısından güncellemesine olanak tanır ve böylece arıza süresini ve pazara sunma süresini önemli ölçüde azaltır.

İş Akışı Otomasyonu alanında, AppMaster şeffaflık, ölçeklenebilirlik ve uyumluluk ilkelerini destekler. AppMaster sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş betikleri için otomatik olarak belgeler oluşturarak, kullanıcıların süreç boyunca gezinmesine ve uygun belgeleri sürdürmesine yardımcı olur. Ayrıca AppMaster uygulamaları, herhangi bir Postgresql uyumlu veritabanıyla birincil veritabanı olarak uyumluluk sağlayarak mükemmel ölçeklenebilirlik ve uyarlanabilirlik gösterir, bu da onu kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için uygun hale getirir.

Çeşitli araştırma çalışmaları ve istatistikler, Workflow Automation'ın özellikle no-code alanda etkisini göstermiştir. Gartner, 2024 yılına kadar low-code uygulama geliştirmenin, uygulama geliştirme faaliyetinin %65'inden fazlasını oluşturacağını tahmin ediyor. Forrester Wave raporu, İş Akışı Otomasyonu ve kodsuz geliştirme alanındaki bu benzeri görülmemiş büyümeyi daha da vurguluyor ve low-code platformların 2022'ye kadar 21,2 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaşacağını ve %40 bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) ile büyüyeceğini belirtiyor.

Workflow Automation'ın etkinliğini örneklemek için, bir kuruluşun satış ekibinin müşteri sorularını, isteklerini ele alması ve fiyat teklifi oluşturması gereken bir durumu düşünün. İş Akışı Otomasyonu'nu kullanarak, sorguları otomatik olarak yakalayan ve sıralayan, önceden tanımlanmış parametrelere göre teklifler oluşturan ve müşteriyi derhal takip etmesi için satış ekibine bildirimde bulunan kapsamlı bir sistem oluşturabilirler. Bu, satış ekibinin manuel çabasını azaltır ve müşteri deneyimini önemli ölçüde geliştirir.

AppMaster hem teknik hem de teknik olmayan kullanıcılar için Workflow Automation'ın verimliliğini ve basitliğini artırma vizyonu, rakipsiz bir kullanım kolaylığı, ölçeklenebilirlik ve uyarlanabilirlik platformuyla sonuçlandı. AppMaster, en son teknolojilerden ve metodolojilerden yararlanarak, geliştirme maliyetlerini ve zaman çizelgelerini büyük ölçüde azaltırken, kullanıcıların geniş bir iş gereksinimleri yelpazesine hitap eden arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmalarını sağlar. AppMaster no-code İş Akışı Otomasyonu çözümleri ile işletmeler artık yeni keşfedilen çeviklik ve esneklikle inovasyona ve büyümeye odaklanabilir.