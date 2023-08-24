Kodsuz LMS (Öğrenim Yönetim Sistemi)

No-Code LMS (Öğrenim Yönetim Sistemi), eğitim kurumları, işletmeler ve kuruluşların tüm öğrenme ve eğitim sürecini yönetme ve optimize etmelerine yönelik kapsamlı bir çözüm sağlayan bir yazılım platformları kategorisidir. Bu platformlar, programlama becerisi çok az olan veya hiç olmayan kullanıcılara eğitim içeriği oluşturma, düzenleme ve sunma olanağı tanırken, öğrenci yönetimi, değerlendirme, değerlendirme, sertifikalandırma ve raporlama için çeşitli araçlar sunar. no-code teknolojilerin ortaya çıkmasıyla birlikte Öğrenme Yönetim Sistemi platformları kullanım kolaylığı, hızlı kurulum ve erişilebilirlik açısından önemli bir dönüşüm geçirerek onları daha verimli ve uygun maliyetli hale getirdi.

no-code geliştirme bağlamında, No-Code bir LMS platformu, kullanıcılara tek bir satır bile yazmadan görsel tasarım araçlarını, sürükle ve bırak arayüzlerini ve önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak tamamen işlevsel bir Öğrenme Yönetim Sistemi oluşturma, değiştirme ve dağıtma yetkisi verir. kod. Geleneksel programlama dilleri ve çerçevelerine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak, BT dışı profesyoneller de dahil olmak üzere herkesin, kendi özel gereksinimlerine göre uyarlanmış bir ÖYS/LMS platformu oluşturmasına olanak tanır. Gartner tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2024 yılına kadar low-code ve no-code çerçevelerin uygulama geliştirmenin %65'inden fazlasını oluşturması bekleniyor ve bu da LMS platformları da dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde bu tür çözümlerin önemini vurguluyor.

no-code teknikler kullanarak arka uç, web ve mobil uygulamaların oluşturulmasını kolaylaştıran güçlü bir araca örnek olarak AppMaster verilebilir. Platform, kullanıcıların uzman düzeyinde programlama bilgisine ihtiyaç duymadan görsel araçları kullanarak veritabanı şemalarını, iş mantığını, API endpoints ve kullanıcı arayüzlerini tasarlamalarına olanak tanıyan kapsamlı bir özellikler paketi sunar. REST API ve WSS endpoints, İş Süreçleri için BP Designer'dan sürükle ve bırak arayüzlerine ve gerçek zamanlı kod oluşturmaya kadar uzanan özelliklerle AppMaster, no-code bir ortamda LMS platformları oluşturmanın kullanışlı ve etkili bir yolunu sağlar.

No-Code LMS platformları, geleneksel muadillerine kıyasla çeşitli avantajlar sunar. İlk olarak, kuruluşların artık kendi LMS platformlarını oluşturmak için şirket içi geliştirme ekiplerine veya harici yüklenicilere güvenmeleri gerekmediğinden, pazara sunma süresini ve geliştirme maliyetlerini önemli ölçüde azaltırlar. Ayrıca plandaki değişiklikler sıfırdan yeni uygulamalar üretebileceğinden teknik borç sorununu da ortadan kaldırırlar. Bu kolaylaştırılmış geliştirme süreci, sürekli iyileştirmeye ve gelişen ihtiyaç ve gereksinimlere kolay uyum sağlamaya olanak tanır. Üstelik No-Code LMS platformları, kuruluşların ÖYS/LMS altyapısını geliştirme ve sürdürmeyle ilgili teknik zorluklar yerine eğitim içeriği oluşturma, öğrenci katılımı ve performans değerlendirmesi gibi temel yetkinliklerine odaklanmasına olanak tanır.

Entegrasyon yetenekleri, No-Code LMS platformlarının bir diğer önemli yönüdür. Kuruluşlar tarafından kullanılan araçların ve teknolojilerin geniş kapsamı göz önüne alındığında, bir ÖYS/LMS'nin mevcut sistem ve uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olması çok önemlidir. AppMaster kullanılarak oluşturulanlar gibi No-Code LMS platformları, CRM, ERP, HRIS ve diğer özel araçlar da dahil olmak üzere çok çeşitli sistemlerle kolayca entegre edilebilir ve tüm kritik görev uygulamalarında kesintisiz bilgi akışı sağlar.

Ölçeklenebilirlik, LMS platformu seçiminde bir diğer önemli faktördür. Kuruluşlar büyüyüp genişledikçe, ÖYS/LMS'lerinin artan sayıda öğrenciyi, dersi ve kaynağı barındırabilecek kapasiteye sahip olması gerekir. No-Code LMS platformları, temel altyapının hızlı ölçeklenebilirliğine olanak tanır ve artan yükleri kolayca kaldırabilir. Örneğin, AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalar, birincil veri depolama sistemi olarak çeşitli PostgreSQL uyumlu veritabanlarını destekler ve Go, Vue3, Kotlin ve Jetpack Compose çerçeveleri kullanılarak oluşturulmuş olup, yüksek yük koşullarında performans verimliliği sağlar.

Kuruluşlar giderek daha fazla düzenleyici gereksinimlere ve gizlilik yasalarına tabi olduğundan, No-Code LMS çözümünü değerlendirirken güvenlik ve uyumluluk da dikkate alınmalıdır. AppMaster gibi No-Code platformlar güçlü güvenlik özellikleri sunar ve çeşitli sektörlerin uyumluluk gereksinimlerini karşılayacak şekilde yapılandırılabilir. Ayrıca no-code uygulamaların şeffaf ve kolayca denetlenebilir yapısı, kuruluşların tüm kodların gerekli güvenlik ve uyumluluk standartlarına uygun olmasını sağlamasına olanak tanır.

A No-Code ÖYS, ÖYS/LMS geliştirme sürecini basitleştirmek, kolaylaştırmak ve demokratikleştirmek için no-code teknolojilerden yararlanan yeni nesil bir öğrenme yönetimi çözümüdür. Geleneksel programlama ihtiyacını ortadan kaldırarak ve kullanıcılara görsel araçlar ve şablonlar kullanarak kendi ÖYS/LMS platformlarını oluşturma olanağı tanıyan No-Code ÖYS/LMS platformları, geliştirme süresini ve maliyetini azaltır, uyarlanabilirlik ve ölçeklenebilirlik sağlar, güvenlik ve uyumluluğu güçlendirir. Özelleştirilebilir ve kullanımı kolay LMS çözümlerine olan talep arttıkça, No-Code LMS platformları, kuruluşların öğrenme ve eğitim girişimlerini yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olacak vazgeçilmez bir araç olmaya hazırlanıyor.