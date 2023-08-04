Kodsuz Tanım

Yazılımın oluşturulma biçiminde devrim yaratan bir paradigma olan kodsuz , geleneksel elle yazılmış programlamaya ihtiyaç duymadan yazılım uygulamalarının tasarlanması ve oluşturulması anlamına gelir. Bu yenilikçi yaklaşım, belirli kodlama bilgisi olmayan kişilerin görsel arayüzler ve tasarım araçları aracılığıyla sağlam, ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Bu teknolojinin karmaşıklığını inceleyelim ve çeşitli yönlerini vurgulayalım.

No-Code Geliştirme Çerçevesi:



No-code geliştirme drag-and-drop arabirimlerini, önceden oluşturulmuş şablonları ve grafik tasarım öğelerini kullanan kullanıcı merkezli bir platform sağlar. Bu, kullanıcıların karmaşık kodlama sözdizimine dalmadan karmaşık uygulama yapıları tasarlamasına olanak tanır. Örneğin, güçlü bir no-code araç olan AppMaster, Visual BP Designer, REST API ve WSS Uç Noktaları aracılığıyla veri modelleri (veritabanı şeması), İş Süreçleri (BP) gibi görsel araçlar aracılığıyla arka uç, web ve mobil uygulamaların oluşturulmasına olanak tanır. .

Veritabanı Şeması Oluşturma: Kullanıcılar, temel alınan verilerin ilişkilerini, kısıtlamalarını ve özelliklerini belirterek tüm veritabanı şemasını görsel olarak oluşturabilir. Bu genellikle varlıkları, nitelikleri ve bunların ara bağlantılarını tanımlamayı içerir.

İş Mantığı Tasarımı: BP Designer gibi grafik araçlar aracılığıyla bireyler, uygulamanın tüm iş mantığını formüle edebilir. Buna iş akışı tasarımı, süreç otomasyonu, karar verme mekanizmaları vb. dahildir.

Ön Uç Geliştirme: drag-and-drop arabirimleriyle, kullanıcılar web ve mobil uygulamalar için tüm kullanıcı arabirimini (UI) oluşturabilir. Örneğin, AppMaster Web BP ve Mobile BP tasarımcıları, bileşenlerin ve bunların iş mantığının tamamen özelleştirilmesine izin verir.

Dağıtım ve Bakım: Bu platformlar, kod oluşturmadan dağıtıma kadar her şeyi halleder. AppMaster arka uç için Go (golang), web için Vue3 çerçevesi ve JS/TS ve Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve IOS için SwiftUI gibi çeşitli dillerde kaynak kodu üretir, ardından derler, test eder, docker konteynerlerine paketler (için arka uç) ve son olarak buluta dağıtılır.

Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) Üzerindeki Etki:



No-code geliştirme, fikir kavramsallaştırma ve uygulama dağıtımı arasındaki engelleri azaltarak SDLC'yi önemli ölçüde hızlandırdı. Gereksinim analizi, tasarım, geliştirme, test ve bakım aşamaları yüksek düzeyde optimize edilmiştir. Önde gelen bir teknoloji araştırma firması tarafından 2021'de yapılan bir anket no-code platformlar kullanan işletmelerin uygulama geliştirme sürelerini %65'e kadar azalttığını ortaya koydu.

Yazılım Geliştirmenin Erişilebilirliği ve Demokratikleşmesi:



Özel kodlama becerilerine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak, no-code platformlar yazılım geliştirmeyi demokratikleştirdi. Bu, iş analistlerinden tasarımcılara kadar uygulama oluşturmayla uğraşan bireylerde daha fazla çeşitliliğe yol açtı ve böylece çeşitli alanlarda yeniliği teşvik etti.

Zorluklar ve Sınırlamalar:



Birçok avantajına rağmen, no-code geliştirme zorluklardan yoksun değildir. Genellikle kullanım kolaylığı ve esneklik arasında bir denge vardır. Son derece uzmanlaşmış veya performans açısından kritik uygulamalar, yine de geleneksel kodlama gerektirebilir. Ayrıca, satıcı bağlılığı ve ölçeklenebilirlik endişe kaynağı olabilir.

Uyumluluk ve Güvenlik:



AppMaster dahil çoğu no-code platform, katı güvenlik standartlarına ve en iyi uygulamalara bağlıdır. Bu, oluşturulan uygulamaların sağlam olmasını ve GDPR , HIPAA vb. gibi çeşitli düzenleyici çerçevelerle uyumlu olmasını sağlar.

Gelecek Beklentileri ve Sürekli Gelişim:



no-code hareketin büyümeye devam etmesi bekleniyor. Gartner'a göre 2025 yılına kadar tüm uygulama geliştirmelerinin yaklaşık %70'i no-code veya low-code platformlar kullanılarak yapılacak.

Sonuç olarak, no-code geliştirme, yazılım endüstrisinde dönüştürücü bir güçtür. AppMaster gibi platformların tipik örneği olan görsel, kullanıcı dostu yaklaşımı, yazılım geliştirmeyi daha geniş bir kitle için erişilebilir hale getirdi, teslimatı hızlandırdı ve sınırlamaları ve zorlukları konusunda farkındalık gerektirirken yeniliği ateşledi.