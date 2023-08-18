Kodsuz yazılım geliştirme bağlamında, "Scrum" terimi, bir proje üzerinde çalışan işlevler arası ekipler arasındaki esnekliği, işbirliğini ve iletişimi vurgulayan çevik bir proje yönetimi çerçevesini ifade eder. Scrum, ekiplerin projelerinin değişen gereksinimlerine yanıt olarak stratejilerini hızlı bir şekilde uyarlamalarını sağladığından, hızlı tempolu, sürekli gelişen no-code geliştirme dünyasında özellikle değerlidir. Kullanıcıların görsel olarak veri modelleri oluşturmasına, iş süreçleri ve kullanıcı arayüzleri tasarlamasına ve kaynak kodu oluşturmasına izin vererek geliştirme sürecini basitleştiren AppMaster gibi platformlarla Scrum çerçevesi, yüksek kalite ve verimlilik standartlarını korurken proje hedeflerinin karşılanmasını sağlamaya yardımcı olur. .

Scrum, Sprintler olarak bilinen yinelemeli ilerleme kavramı etrafında inşa edilmiştir. Sprintler, geliştirme ekibinin belirli bir hedef için çalıştığı, genellikle bir ila dört hafta arasında değişen sabit uzunluktaki dönemlerdir. Her Sprint'ten önce, ekip üyelerinin önceliklerini, proje gereksinimlerini ve yaklaşan Sprint için üzerinde anlaşmaya varılan hedefleri tartıştığı bir planlama toplantısı yapılır. Bu süreç, ekibin karmaşık projeleri daha küçük, yönetilebilir görevlere ayırmasına olanak tanır ve Sprint planlarında belirtilen hedeflere ulaşmaya odaklanmalarını sağlar.

Ekip, bir Sprint boyunca ilerlemelerini sürekli olarak izler ve açık iletişim hatlarını sürdürür. Stand-up olarak da bilinen günlük Scrum toplantıları, her türlü engeli tartışmak ve bireysel ekip üyelerinin ilerlemesiyle ilgili güncellemeleri paylaşmak için düzenlenir. Bu şeffaflık ve işbirliği, potansiyel sorunları daha erken belirlemeye yardımcı olarak ekibin stratejilerini proaktif bir şekilde uyarlamasına ve endişeleri ele almasına olanak tanır.

Her Sprint'in sonunda geliştirme ekibi, çalışmalarını paydaşlara sundukları, geri bildirim topladıkları ve bir sonraki yineleme için planlarını buna göre ayarladıkları bir Sprint İncelemesi düzenler. Bu sürekli iyileştirme ve uyarlama uygulaması, projenin yolunda gitmesini ve ekibin ortaya çıkan gereksinimlere veya değişen önceliklere yanıt vermeye devam etmesini sağlar.

Scrum ayrıca, takımın bir önceki Sprint sırasındaki performanslarını yansıttığı, neyin iyi gittiğini tartıştığı ve iyileştirme alanlarını belirlediği bir toplantı olan Sprint Retrospektifi konseptini de içerir. Bu iç gözlem, ekibin süreçlerini sürekli olarak iyileştirmesine ve zaman içinde verimliliklerini artırmasına olanak tanır.

Scrum çerçevesi, Ürün Sahibi, Scrum Master ve Geliştirme Ekibinin rolleri etrafında inşa edilmiştir. Ürün Sahibi, projenin hedeflerini ve önceliklerini tanımlamaktan, ürün biriktirme listesini yönetmekten ve ekibin kuruluşa en yüksek değeri vermesini sağlamaktan sorumludur. Öte yandan Scrum Master, Scrum uygulamalarının savunucusu olarak hizmet eder, takıma çerçeveye bağlı kalma konusunda koçluk yapar ve işbirliğini ve iletişimi destekler. Son olarak Geliştirme Ekibi, Sprint hedeflerine ulaşmak, nihai ürünü aşamalı olarak oluşturmak ve yüksek kaliteyi sağlamak için gereken görevleri yerine getiren farklı becerilere sahip kişilerden oluşur.

AppMaster gibi no-code platformlarla birlikte Scrum çerçevesini kullanmak, yazılım geliştirme sürecinde önemli faydalar sağlayabilir. Örneğin, tasarım ve geliştirme aşamalarında Scrum ilkelerini benimseyen AppMaster kullanıcıları, karmaşık projeleri yönetilebilir görevlere ayırarak daha verimli bir şekilde çalışabilirler. Ek olarak Scrum, sürekli öğrenme, iyileştirme ve uyarlama ortamını teşvik ederek AppMaster ekiplerinin çevik kalmasına ve yeni gereksinimlere, sektör trendlerine veya teknolojik gelişmelere hızla uyum sağlamasına olanak tanır.

Bir çalışma, kuruluşların %58'inin artık birincil çevik çerçevesi olarak Scrum'ı kullandığını tahmin ediyor ve bu da Scrum'ın yaygın olarak benimsendiğini ve etkili olduğunu gösteriyor. Ayrıca, Çevikliğin Durumu Raporu, yanıt verenlerin %90'ının, kuruluşlarının çevik uygulamaları benimsedikten sonra iyileştirilmiş performans fark ettiğini ve Scrum'ın kullanılan en popüler çerçeve olduğunu belirtiyor.

no-code alanda başarılı Scrum benimseme örnekleri, hızlı uygulama geliştirme, prototip oluşturma ve minimum uygulanabilir ürün (MVP) oluşturma gibi projeleri içerir. Bu projeler genellikle hızlı yineleme döngüleri, değişen gereksinimlere uyum sağlama ve ekip üyeleri arasında etkili işbirliği gerektirir. no-code geliştirme ekipleri, Scrum'ı kullanarak, AppMaster gibi no-code araçların tam potansiyelinden yararlanarak süreçlerini daha hızlı ve sürekli iyileştirerek bu tür projeleri etkin bir şekilde yönetebilir.

Scrum no-code geliştirme projelerini yönetmek, işbirliğini, iletişimi ve yinelemeli ilerlemeyi vurgulamak için oldukça etkili bir çevik çerçevedir. AppMaster gibi güçlü no-code platformlarla birlikte Scrum, geliştirme sürecini önemli ölçüde geliştirerek daha yüksek kaliteli sonuçlara, daha verimli iş akışlarına ve sürekli değişen bir teknoloji ortamında daha fazla uyarlanabilirliğe yol açabilir.