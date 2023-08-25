AppMaster gibi No-Code platformlar bağlamındaki Tasarım Desenleri, yazılım uygulaması geliştirme süreci sırasında ortaya çıkan yaygın sorunlara yönelik bir dizi yeniden kullanılabilir ve kanıtlanmış çözümü ifade eder. Deneyimli yazılım mühendisleri tarafından formüle edilen en iyi uygulamaları içeren bu modeller, çeşitli tasarım sorunlarının üstesinden gelmek için yapılandırılmış ve etkili bir yaklaşım sağlar. Temel amaç, geliştirilmekte olan sistemin modülerliğini, sürdürülebilirliğini ve uyarlanabilirliğini arttırmaktır.

Tasarım Desenleri, geliştiricilere ortak bir kelime dağarcığı ve ortak tasarım sorunlarını çözmek için takip edilmesi kolay bir yol haritası sunar. Tekerleğin yeniden icat edilmesini önlemeye yardımcı olurlar, böylece uygulamada hata ve verimsizlik ortaya çıkma olasılığını azaltırlar. AppMaster gibi No-Code platformlar, kullanıcıların çeşitli projelerde sorunsuz bir şekilde özelleştirilebilen ve yeniden kullanılabilen planlar oluşturmasına olanak tanıyarak hızlı ve yinelenen uygulama geliştirmeyi mümkün kıldıkları için özellikle Tasarım Desenlerinden yararlanır.

No-Code platformlar alanında Tasarım Desenleri genel olarak üç ana gruba ayrılabilir:

Yaratılış Desenleri , nesne oluşturma süreciyle ilgilenir ve nesnelerin, altta yatan oluşturma mantığını açığa çıkarmadan oluşturulmasını ve başlatılmasını sağlar. Örnekler arasında Singleton, Factory Method ve Builder kalıpları yer alır. Yapısal Desenler, daha büyük yapılar oluşturmak için sınıfların ve nesnelerin bileşimini tanımlamaktan sorumludur. Bu modeller, değişen gereksinimlere kolayca uyarlanabilen esnek ve verimli sistem bileşenlerinin tasarımını kolaylaştırır. Örnekler arasında Bağdaştırıcı, Köprü ve Bileşik desenler yer alır. Davranışsal Kalıplar , nesneler arasındaki iletişim kalıplarına ve sorumluluklara odaklanır ve nesne etkileşimlerinin ve işbirliklerinin etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar. Örnekler arasında Gözlemci, Sorumluluk Zinciri ve Durum kalıpları yer alır.

Güçlü bir No-Code platform olan AppMaster, kullanıcıların görsel bileşenleri kullanarak veri modelleri, iş mantığı, REST API ve WSS endpoints oluşturmasına olanak tanıyarak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için Tasarım Desenlerinin avantajlarından yararlanır. AppMaster entegre geliştirme ortamı (IDE) sayesinde kullanıcılar, uygulamalarını desteklemek ve genel yazılım mimarilerini geliştirmek için mevcut Tasarım Modellerini hızlı bir şekilde uygulayabilirler.

Örnek olarak, endişelerin sistemin çeşitli bileşenleri arasında ayrılmasını teşvik eden, yaygın olarak kullanılan bir mimari model olan Model-Görünüm-Denetleyici (MVC) modelini düşünün. AppMaster kullanıcı arayüzü oluşturmaya (Görünümler), veri modellerini tanımlamaya (Modeller) ve iş mantığını uygulamaya (Denetleyiciler) yönelik bileşenlerin görsel temsillerini sağlayarak MVC modelini uygulama sürecini kolaylaştırır. Bu, geliştiricilerin MVC modelini sıfırdan uygulamanın karmaşıklıkları yerine uygulama mantığına ve işlevselliğine odaklanmasını sağlar.

AppMaster Tasarım Desenleri kullanımı, kullanıcıların karmaşık iş süreçlerini herhangi bir kod yazmadan tasarlamasına ve uygulamasına olanak tanıyan görsel BP Tasarımcısını da kapsar. Bu güçlü özellik, teknik bilgisi olmayan kullanıcıların iş mantığını oluşturmasına ve sürdürmesine olanak tanıyarak geliştirme sürecini önemli ölçüde basitleştirir ve hata olasılığını azaltır. Platformun yetenekleri, uygulamaları hızlı bir şekilde prototiplemek, yinelenen geliştirme döngülerini mümkün kılmak ve geliştiricilerin teknik borç ödemeden tasarımlarını doğrulamalarına olanak sağlamak için onu ideal hale getiriyor.

Ayrıca AppMaster, arka uç uygulamaları için Go (golang), web uygulamaları için Vue3 çerçevesi ve JS/TS ve mobil uygulamalar için Kotlin, Jetpack Compose ve SwiftUI gibi yaygın olarak benimsenen teknolojileri kullanarak gerçek uygulamalar üretir. Bu, çeşitli platformlar ve cihazlar arasında uyumluluk ve sürdürülebilirlik sağlayarak potansiyel riskleri daha da azaltır ve yüksek yüklü kullanım durumları için optimum performansı garanti eder.

AppMaster gibi No-Code platformlarda Tasarım Desenlerinin kullanılması, çok çeşitli kullanım durumları için tutarlı, verimli ve ölçeklenebilir uygulama geliştirme elde etmek için gereklidir. Geliştiriciler, bu kalıpları platformun her yönüne entegre ederek, manuel uygulamanın karmaşıklığıyla uğraşmak zorunda kalmadan, kendi özel gereksinimlerini karşılayan uygulamalar oluşturabilirler. Sonuç olarak AppMaster, uygulamaların 10 kat daha hızlı ve 3 kat daha düşük maliyetle geliştirilmesine olanak tanıyarak daha fazla işletmenin teknolojinin gücünden yararlanmasına ve kurumsal hedeflerine ulaşmak için yenilikçi çözümler aramasına olanak tanıyor.