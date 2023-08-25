AppMaster gibi No-Code platformlar bağlamında Bildirime Dayalı Geliştirme, adımların ve programlama yapılarının sırasını açıkça belirtmeden bir yazılım uygulamasının istenen sonucunu veya işlevselliğini açıklamaya odaklanan modern bir yazılım geliştirme yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, geleneksel kodlama tekniklerine kıyasla arka uç, web ve mobil uygulama oluşturma sürecini daha erişilebilir, verimli ve daha az zaman alıcı hale getirir.

AppMaster gibi No-Code platformlar, teknik olmayan kullanıcıların veya vatandaş geliştiricilerin tek bir kod satırı yazmadan tamamen işlevsel uygulamalar oluşturmasına olanak sağlamak için bildirime dayalı geliştirme paradigmalarını kullanır. Bunun yerine, bu platformlar, kullanıcıların uygulamalarının istenen işlevselliğini ve görünümünü tanımlamalarına olanak tanıyan görsel araçlar ve drag-and-drop bileşenleri sağlar. Bildirime dayalı geliştirme, altta yatan programlama dillerinin karmaşıklığını ortadan kaldırarak, daha geniş bir yelpazedeki bireylerin ve işletmelerin minimum teknik uzmanlıkla ve geleneksel geliştirme süreçlerinin maliyetinin çok altında bir maliyetle yüksek kaliteli uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

Bildirime dayalı geliştirmenin önemli bir avantajı, karmaşıklığı ve teknik borcu azaltma yeteneğidir. Geleneksel yazılım geliştirmede, gereksinimlerdeki değişiklikler mevcut kod tabanında önemli değişiklikler gerektirebilir ve bu da çoğunlukla ek teknik borçla sonuçlanır. Ancak bildirime dayalı geliştirmeyle kullanıcılar uygulama planlarını yeni gereksinimleri yansıtacak şekilde güncelleyebilirler ve platform, uygulama kodunu sıfırdan yeniden oluşturur. Bu, zaman içinde gereksinimler değişse bile oluşturulan uygulamaların hiçbir teknik borcunun olmamasını sağlar.

Araştırma, bildirime dayalı geliştirme ve No-Code platformların genel yazılım geliştirme ortamı üzerinde önemli bir olumlu etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Gartner'ın 2020 tarihli bir raporuna göre, No-Code geliştirme platformları pazarının 2020'den 2025'e kadar %23'lük bir bileşik yıllık büyüme oranına (CAGR) ulaşması bekleniyor. Bu hızlı büyüme, bildirime dayalı geliştirmenin giderek daha popüler bir yaklaşım haline geldiğini gösteriyor. Yazılım uygulamaları oluşturmanın daha verimli ve uygun maliyetli bir yolunu arayan her büyüklükteki işletme.

Örneğin AppMaster, bildirime dayalı geliştirme yaklaşımını kullanarak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik kapsamlı bir No-Code çözüm sunar. Kullanıcılar, AppMaster entegre geliştirme ortamı içindeki görsel bileşenleri işleyerek görsel olarak veri modelleri oluşturabilir, iş süreçlerini tanımlayabilir ve kullanıcı arayüzleri tasarlayabilir. Platform daha sonra arka uç için Go (golang), web uygulamaları için Vue3 çerçevesi ve JS/TS ve Android için Kotlin ve Jetpack Compose veya iOS için SwiftUI gibi dillerdeki uygulamalar için kaynak kodu üretir. Ortaya çıkan uygulamalar kolaylıkla bulutta yayınlanabilmekte ve sunucu odaklı yaklaşımı sayesinde AppMaster uygulamaları, uygulama mağazalarından onay gerektirmeden güncellenebilmektedir.

Diğer teknolojilerle entegrasyon, modern yazılım geliştirmenin önemli bir yönüdür ve bildirime dayalı geliştirme de bir istisna değildir. AppMaster No-Code platformu, birincil veri kaynakları olarak PostgreSQL uyumlu veritabanlarıyla entegrasyonu destekler ve bu da yaygın olarak kullanılan veritabanı teknolojileriyle kusursuz uyumluluğun sağlanmasına yardımcı olur. Oluşturulan uygulamalar yüksek düzeyde ölçeklenebilir olacak şekilde tasarlanmıştır; bu da onları kurumsal ve yüksek yüklü kullanım senaryolarına uygun hale getirir.

Üstelik AppMaster her proje için otomatik olarak dokümantasyon ve geçiş komut dosyaları oluşturarak sunucu endpoints ve veritabanı şeması değişikliklerinin uygun şekilde belgelenmesini sağlar. Bu, geliştiricilerin artık belgeleri manuel olarak oluşturmak ve sürdürmek için zaman harcamasına gerek kalmadığından, işletmeler için uygulama bakım ve geliştirme sürecini daha da basitleştirir.

Sonuç olarak, AppMaster gibi No-Code platformlar bağlamında bildirime dayalı geliştirme, yazılım geliştirmeyi daha erişilebilir, verimli ve uygun maliyetli hale getirerek uygulamaların oluşturulma biçimini dönüştürüyor. Bildirime dayalı geliştirme, daha geniş bir kullanıcı kitlesine kod yazmadan zengin özelliklere sahip uygulamalar oluşturma yetkisi vererek, yazılım geliştirme sektörünün büyümesini daha da hızlandırma konusunda önemli bir potansiyel ortaya koyuyor. Karmaşıklığı azaltmaya ve teknik borcu ortadan kaldırmaya odaklanması, bu yaklaşım kullanılarak oluşturulan uygulamaların modern yazılım geliştirmenin en iyi uygulamalarıyla uyumlu olmasını sağlayarak No-Code platformları ve bildirime dayalı geliştirme metodolojilerini benimseyen işletmelerin başarısına katkıda bulunur.