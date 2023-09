No domínio da tecnologia de banco de dados relacional, o termo Join é um conceito vital, pois desempenha um papel fundamental na combinação e extração de informações úteis de várias tabelas e colunas do banco de dados. Aqui, forneceremos uma definição detalhada do conceito de "Join" no contexto de bancos de dados relacionais, suas operações e tipos relacionados, e alguns exemplos relevantes para a plataforma no-code AppMaster.

Essencialmente, uma operação de junção em bancos de dados relacionais permite a recuperação de informações de múltiplas tabelas com base em um ou mais atributos que são compartilhados por elas. A principal motivação por trás do uso de operações de junção é realizar mecanismos mais sofisticados de recuperação e consulta de dados, que de outra forma não seriam possíveis usando a seleção de tabela única.

Embora as junções sejam frequentemente realizadas usando linguagem de consulta estruturada (SQL), a plataforma AppMaster facilita a criação de operações complexas como junções usando seus endpoints visuais BP Designer e API REST, proporcionando aos usuários uma experiência perfeita de desenvolvimento de aplicativos.

Existem basicamente quatro tipos de operações de junção que são suportadas pela maioria dos sistemas de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS):

Inner Join: Este tipo de operação de junção retorna linhas que possuem valores correspondentes em ambas as tabelas que estão sendo unidas. Na maioria dos casos, isso resulta em um superconjunto de linhas que contém dados de ambas as tabelas, excluindo quaisquer linhas que não tenham valores correspondentes nas colunas especificadas. Outer Join: Uma operação Outer Join retorna linhas que possuem valores correspondentes em uma das duas tabelas participantes, enquanto ainda preserva as linhas não correspondentes da tabela especificada. Uma junção externa pode ainda ser categorizada em três subtipos: Left Outer Join (ou LEFT JOIN): Neste tipo de junção, todas as linhas da tabela esquerda são incluídas, juntamente com as linhas correspondentes da tabela direita. As linhas sem correspondência da tabela esquerda têm valores NULL preenchidos para as colunas da tabela direita.

Neste tipo de junção, todas as linhas da tabela esquerda são incluídas, juntamente com as linhas correspondentes da tabela direita. As linhas sem correspondência da tabela esquerda têm valores NULL preenchidos para as colunas da tabela direita. Right Outer Join (ou RIGHT JOIN): Este tipo de junção é semelhante ao Left Outer Join, mas para a tabela direita. Todas as linhas da tabela direita são incluídas, juntamente com as linhas correspondentes da tabela esquerda. As linhas sem correspondência da tabela direita têm valores NULL preenchidos para as colunas da tabela esquerda.

Este tipo de junção é semelhante ao Left Outer Join, mas para a tabela direita. Todas as linhas da tabela direita são incluídas, juntamente com as linhas correspondentes da tabela esquerda. As linhas sem correspondência da tabela direita têm valores NULL preenchidos para as colunas da tabela esquerda. Full Outer Join (ou FULL OUTER JOIN): Este tipo de junção retorna todas as linhas de ambas as tabelas, combinando linhas com valores correspondentes nas colunas especificadas e preenchendo com valores NULL para todas as linhas sem correspondência de ambas as tabelas. Junção cruzada: também conhecida como junção cartesiana ou produto cartesiano, esse tipo de junção retorna todas as combinações possíveis de linhas entre as duas tabelas que estão sendo unidas, resultando em um produto do número de linhas em ambas as tabelas. Self Join: Uma operação Self Join envolve unir uma tabela a ela mesma, geralmente sob a condição de que haja um relacionamento entre os atributos que estão sendo verificados. Isto é útil em determinados cenários onde existem relacionamentos entre linhas dentro de uma única tabela, e a consulta de tais dados requer comparação de atributos dentro dessa mesma tabela.

As operações de junção são essenciais na utilização de bancos de dados relacionais, pois simplificam consideravelmente o processo de agrupamento, agregação e recuperação de dados relacionados de múltiplas tabelas. AppMaster, uma plataforma no-code que acelera o desenvolvimento de aplicativos web, móveis e de back-end em até 10 vezes e a torna 3 vezes mais econômica, é especialmente adequada para lidar com operações de junção por meio de sua pilha de tecnologia inovadora.

AppMaster agiliza o desenvolvimento de aplicativos usando uma abordagem orientada a servidor, com aplicativos back-end gerados usando a linguagem de programação Go, aplicativos web gerados com a estrutura Vue3 e JS/TS e aplicativos móveis criados usando Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para IOS. Essa abordagem abrangente garante que os clientes possam atualizar perfeitamente a interface do usuário, a funcionalidade e as chaves de API do aplicativo, sem a necessidade de reenviar novas versões para a App Store e o Play Market.

Vamos considerar um exemplo simples que demonstra o uso de uma operação join na plataforma AppMaster. Imagine um aplicativo de software para gerenciamento de funcionários e departamentos como parte de um sistema de gestão de recursos humanos (HRMS). Neste cenário, o banco de dados relacional contém duas tabelas: “Employees” e “Departments”, com relacionamento de chave estrangeira entre Employee.DepartmentID e Department.ID. Para recuperar nomes de funcionários junto com seus respectivos nomes de departamentos, uma operação de junção interna seria executada usando a seguinte consulta SQL:

SELECIONE Funcionários.Nome, Departamentos.NomeDepartamento DE Funcionários INNER JOIN Departamentos ON Employees.DepartmentID = Departamentos.ID;

Utilizando a plataforma no-code AppMaster, uma funcionalidade semelhante pode ser alcançada criando visualmente modelos de dados e processos de negócios no BP Designer, ao mesmo tempo que abstrai muitas das complexidades envolvidas no tratamento de consultas SQL. Os usuários podem definir a lógica de sua aplicação e alinhá-la com os modelos de banco de dados relacional, resultando em um desenvolvimento de aplicação simplificado e eficiente, sem a necessidade de profundo conhecimento técnico.

Concluindo, as operações de junção são uma funcionalidade central dos bancos de dados relacionais e permitem o gerenciamento, a recuperação e a manipulação eficientes de dados relacionados em várias tabelas. A plataforma no-code AppMaster facilita a criação de aplicativos com operações de junção robustas, fornecendo aos clientes de pequenas a grandes empresas uma solução rápida e econômica para construir e manter aplicativos sem dívidas técnicas.