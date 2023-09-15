في مجال تكنولوجيا قواعد البيانات العلائقية، يعد مصطلح الانضمام مفهومًا حيويًا لأنه يلعب دورًا أساسيًا في دمج واستخراج المعلومات المفيدة من الجداول والأعمدة المختلفة داخل قاعدة البيانات. سنقدم هنا تعريفًا تفصيليًا لمفهوم "الانضمام" في سياق قواعد البيانات العلائقية والعمليات والأنواع المرتبطة بها، وبعض الأمثلة ذات الصلة بمنصة AppMaster no-code.

بشكل أساسي، تسمح عملية الانضمام في قواعد البيانات العلائقية باسترجاع المعلومات من جداول متعددة بناءً على سمة واحدة أو أكثر تشترك فيها. الدافع الأساسي وراء استخدام عمليات الانضمام هو تحقيق آليات أكثر تعقيدًا لاسترجاع البيانات والاستعلام عنها، والتي لولا ذلك لن تكون ممكنة باستخدام اختيار جدول واحد.

على الرغم من أن عمليات الانضمام يتم تنفيذها غالبًا باستخدام لغة الاستعلام المنظمة (SQL)، إلا أن منصة AppMaster تسهل إنشاء عمليات معقدة مثل عمليات الانضمام باستخدام endpoints المرئية BP Designer وREST API، مما يوفر للمستخدمين تجربة تطوير تطبيقات سلسة.

هناك في المقام الأول أربعة أنواع من عمليات الربط التي تدعمها معظم أنظمة إدارة قواعد البيانات العلائقية (RDBMS):

الانضمام الداخلي: يقوم هذا النوع من عمليات الربط بإرجاع الصفوف التي تحتوي على قيم متطابقة في كلا الجدولين الجاري ضمهما. في معظم الحالات، يؤدي ذلك إلى مجموعة شاملة من الصفوف التي تحتوي على بيانات من كلا الجدولين، باستثناء أي صفوف لا تحتوي على قيم متطابقة في الأعمدة المحددة. الانضمام الخارجي: تقوم عملية الانضمام الخارجي بإرجاع الصفوف التي تحتوي على قيم متطابقة في أحد الجدولين المشاركين، مع الاحتفاظ بالصفوف غير المتطابقة من الجدول المحدد. يمكن أيضًا تصنيف الانضمام الخارجي إلى ثلاثة أنواع فرعية: الصلة الخارجية اليسرى (أو الصلة اليسرى): في هذا النوع من الصلة، يتم تضمين كافة الصفوف من الجدول الأيسر، إلى جانب الصفوف المطابقة من الجدول الأيمن. الصفوف غير المتطابقة من الجدول الأيسر تحتوي على قيم فارغة مملوءة لأعمدة الجدول الأيمن.

في هذا النوع من الصلة، يتم تضمين كافة الصفوف من الجدول الأيسر، إلى جانب الصفوف المطابقة من الجدول الأيمن. الصفوف غير المتطابقة من الجدول الأيسر تحتوي على قيم فارغة مملوءة لأعمدة الجدول الأيمن. الصلة الخارجية اليمنى (أو الصلة اليمنى): هذا النوع من الصلة يشبه الصلة الخارجية اليسرى ولكن للجدول الأيمن. يتم تضمين كافة الصفوف من الجدول الأيمن، بالإضافة إلى الصفوف المطابقة من الجدول الأيسر. الصفوف غير المتطابقة من الجدول الأيمن تحتوي على قيم فارغة مملوءة لأعمدة الجدول الأيسر.

هذا النوع من الصلة يشبه الصلة الخارجية اليسرى ولكن للجدول الأيمن. يتم تضمين كافة الصفوف من الجدول الأيمن، بالإضافة إلى الصفوف المطابقة من الجدول الأيسر. الصفوف غير المتطابقة من الجدول الأيمن تحتوي على قيم فارغة مملوءة لأعمدة الجدول الأيسر. صلة خارجية كاملة (أو صلة خارجية كاملة): يقوم هذا النوع من الصلة بإرجاع كافة الصفوف من كلا الجدولين، ودمج الصفوف ذات القيم المطابقة في الأعمدة المحددة، وملء القيم الخالية لجميع الصفوف غير المتطابقة من كلا الجدولين. الانضمام المتقاطع: يُعرف أيضًا بالصلة الديكارتية أو المنتج الديكارتي، هذا النوع من الربط يُرجع جميع المجموعات الممكنة من الصفوف بين الجدولين المتصلين، مما يؤدي إلى ناتج عدد الصفوف في كلا الجدولين. الانضمام الذاتي: تتضمن عملية الانضمام الذاتي الانضمام إلى جدول مع نفسه، غالبًا بشرط وجود علاقة بين السمات التي يتم فحصها. يعد هذا مفيدًا في سيناريوهات معينة حيث توجد علاقات بين الصفوف داخل جدول واحد، ويتطلب الاستعلام عن هذه البيانات مقارنة السمات داخل نفس الجدول.

تعتبر عمليات الانضمام ضرورية في استخدام قواعد البيانات العلائقية، لأنها تبسط إلى حد كبير عملية ترتيب البيانات ذات الصلة وتجميعها واستردادها من جداول متعددة. AppMaster ، عبارة عن منصة no-code تعمل على تسريع تطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية بما يصل إلى 10x وتجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة بمقدار 3x، وهي ماهرة بشكل خاص في التعامل مع عمليات الانضمام من خلال مجموعة التقنيات المبتكرة الخاصة بها.

يعمل AppMaster على تبسيط تطوير التطبيقات باستخدام نهج يعتمد على الخادم، مع تطبيقات الواجهة الخلفية التي يتم إنشاؤها باستخدام لغة البرمجة Go، وتطبيقات الويب التي يتم إنشاؤها باستخدام إطار عمل Vue3 وJS/TS، وتطبيقات الهاتف المحمول التي يتم إنشاؤها باستخدام Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام IOS. ويضمن هذا النهج الشامل إمكانية تحديث العملاء لواجهة مستخدم التطبيق والوظائف ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات بسلاسة دون الحاجة إلى إعادة إرسال الإصدارات الجديدة إلى App Store وPlay Market.

لنفكر في مثال بسيط يوضح استخدام عملية الانضمام في النظام الأساسي AppMaster. تخيل تطبيقًا برمجيًا لإدارة الموظفين والأقسام كجزء من نظام إدارة الموارد البشرية (HRMS). في هذا السيناريو، تحتوي قاعدة البيانات العلائقية على جدولين: "الموظفون" و"الأقسام"، مع وجود علاقة مفتاح خارجي بين الموظف.DepartmentID وDepartment.ID. لاسترداد أسماء الموظفين مع أسماء الأقسام الخاصة بهم، سيتم تنفيذ عملية ربط داخلي باستخدام استعلام SQL التالي:

حدد اسم الموظفين، اسم القسم، اسم القسم من الموظفين INNER JOIN الإدارات على الموظفين.DepartmentID = Departments.ID؛

باستخدام النظام الأساسي AppMaster no-code ، يمكن تحقيق وظيفة مماثلة من خلال إنشاء نماذج بيانات وعمليات أعمال بشكل مرئي في BP Designer، مع تجريد الكثير من التعقيدات التي ينطوي عليها التعامل مع استعلامات SQL. يمكن للمستخدمين تحديد منطق التطبيق الخاص بهم ومواءمته مع نماذج قواعد البيانات العلائقية، مما يؤدي إلى تطوير تطبيق مبسط وفعال دون الحاجة إلى معرفة فنية عميقة.

في الختام، تعد عمليات الانضمام وظيفة أساسية لقواعد البيانات العلائقية وتتيح الإدارة الفعالة للبيانات ذات الصلة واسترجاعها ومعالجتها عبر جداول متعددة. تعمل منصة AppMaster no-code على تسهيل إنشاء تطبيقات ذات عمليات ربط قوية، مما يوفر للعملاء من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة حلاً سريعًا وفعالاً من حيث التكلفة لإنشاء التطبيقات وصيانتها دون ديون فنية.