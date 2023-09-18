İlişkisel veritabanları bağlamında, Kümelenmemiş Dizin, depolanan verilerin fiziksel sırasının değişmeden kalmasını sağlarken veri alma işlemlerinin hızını ve verimliliğini artırmak için kullanılan bir tür dizin yapısıdır. Bu indeksleme tekniği, gerçek verileri yeniden düzenlemeden, büyük veritabanlarındaki belirli veri öğelerini hızlı bir şekilde bulmak için alternatif bir yöntem sunar. Kümelenmemiş dizinler, bir veritabanı sisteminin birden fazla tablo, sütun veya arama kriteri içeren karmaşık sorgular gerçekleştirmesinin gerektiği senaryoların yanı sıra sistemin çeşitli OLTP (Çevrimiçi İşlem İşleme) iş yüklerini verimli bir şekilde işlemesi gerektiği durumlarda özellikle faydalıdır.

Diğer indeksleme biçimlerine benzer şekilde, Kümelenmemiş Dizin, hiyerarşik düzeylerde düzenlenmiş birkaç birbirine bağlı düğümden oluşan, tipik olarak bir B-Ağacı veya B+Ağacı olan dengeli bir ağaç veri yapısı kullanılarak oluşturulur. Her düğüm, veritabanındaki gerçek veri kayıtlarına karşılık gelen işaretçiler veya referanslarla birlikte bir veya daha fazla dizin anahtarı içerir. Kümelenmemiş ve Kümelenmiş Endeks arasındaki temel fark, kümelenmemiş endeksin temel veri kayıtlarının fiziksel düzenini etkilememesidir. Sonuç olarak, Kümelenmemiş Dizinler, birincil anahtar olarak hizmet etmelerine veya benzersiz kısıtlamaları temsil etmelerine bakılmaksızın, bir tablo içindeki herhangi bir sütunda veya sütun kümesinde oluşturulabilir. Bu esneklik, veritabanı yöneticilerinin ve geliştiricilerinin belirli uygulama gereksinimlerine ve erişim modellerine göre sorgu performansını optimize etmesine olanak tanır.

Bir veritabanı sistemi, Kümelenmemiş Dizini kullanabilen bir sorguyu işlediğinde, belirtilen arama kriterlerini kullanarak gerekli verileri dizinde arar. Uygun indeks anahtarını bulduktan sonra sistem, ilgili veri kaydına erişmek için ilgili işaretçiyi veya referansı takip eder. Bu süreç, genel olarak tam tablo taramalarından daha hızlı olan "indeks arama" olarak adlandırılır, çünkü sistemin temel tablodaki her kaydı taramadan istenen bilgiyi doğrudan bulmasına ve almasına olanak tanır. Kümelenmemiş Dizinler, bu kolaylaştırılmış erişim yöntemini sağlayarak büyük, sık sorgulanan veritabanlarındaki okuma yoğunluklu işlemlerin performansını önemli ölçüde artırabilir.

AppMaster no-code platformunda kullanıcılar, veri alma işlemlerinin performansını optimize etmek için kümelenmemiş Dizinler içeren ilişkisel veritabanlarına sahip arka uç uygulamaları oluşturabilir ve dağıtabilir. AppMaster, sunucu odaklı yaklaşımı ve çok çeşitli veritabanı yapılarını desteklemesi sayesinde, müşteri uygulamalarının App Store veya Play Market'e yeni sürümler göndermeye gerek kalmadan kolaylıkla güncellenmesine ve bakımının yapılmasına olanak tanır. Ayrıca, AppMaster platformu otomatik olarak kapsamlı belgeler, veritabanı şeması geçiş komut dosyaları ve diğer temel kaynakları oluşturarak uygulama planlarında yapılan değişikliklerin minimum çaba ve maksimum verimlilikle sorunsuz bir şekilde tüm yazılım yığınına yayılmasını ve dağıtılmasını sağlar.

Sonuç olarak, Kümelenmemiş Dizinler, ilişkisel veritabanı sistemlerinin önemli bir bileşenini temsil eder ve sorgu performansını artırmak ve veri alma süreçlerini hızlandırmak için etkili bir araç sunar. Veri tabanı sistemlerinin, kayıtların fiziksel sırasını yeniden düzenlemeden belirli veri öğelerini hızlı bir şekilde bulmasını ve bunlara erişmesini sağlayan bu indeksler, verimlilik, ölçeklenebilirlik ve yanıt verebilirlik açısından kritik bir avantaj sağlar. Yazılım geliştirmede uzman ve AppMaster platformunun yetkin bir kullanıcısı olarak, Kümelenmemiş Dizinlerin temel ilkelerini ve bunların çeşitli kullanım durumları ve uygulama gereksinimleri için veritabanı işlemlerini optimize etmedeki rolünü anlamak önemlidir.