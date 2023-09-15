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Kilitleniyor

Eyl 15, 2023

İlişkisel veritabanları bağlamında "kilitleme", veritabanı sisteminin veri tutarlılığını ve işlem bütünlüğünü sağlayan kritik ve temel bir mekanizmayı ifade eder. Kilitleme, veritabanı içindeki tablolar, satırlar, dizinler ve diğer nesneler dahil olmak üzere farklı kaynaklara eşzamanlı erişimi yönetmek için veritabanı yönetim sistemleri (DBMS) tarafından kullanılır. Kilitleri etkili bir şekilde uygulayarak, bir DBMS tutarsızlığa, bozulmaya veya güncellemelerin kaybolmasına yol açabilecek eşzamanlı değişiklikleri önleyebilir. Kilitleme, ilişkisel bir veritabanındaki işlemleri yöneten ACID özelliklerinin (Atomiklik, Tutarlılık, Yalıtım ve Dayanıklılık) ayrılmaz bir parçasıdır.

Kilitleme genel olarak iki ana türe ayrılabilir: paylaşılan kilitler ve özel kilitler. Paylaşılan kilitler, birden fazla kullanıcıya belirli bir veri kaynağına aynı anda salt okunur erişim sağlarken, özel kilitler, kilitli kaynağı değiştirme yetkisine sahip tek bir kullanıcının erişimini kısıtlar.

Kilitleme ayrıntı düzeyi, tüm veritabanından (veritabanı düzeyinde kilitleme) tek tek satırlara (satır düzeyinde kilitleme) kadar değişebilen kilitlerin uygulandığı düzeyi tanımlar. Satır düzeyindeki kilitler gibi daha ince ayrıntı düzeyi sayesinde işlemler arasındaki çakışmalar en aza indirilir, bu da daha iyi eşzamanlılığa ve genel sistem performansının artmasına yol açar. Bununla birlikte, daha fazla kilidin izlenmesi ve bakımının yapılması gerektiğinden, bu aynı zamanda kilit yönetimi açısından daha yüksek bir ek yük gerektirebilir.

Kilit yönetiminin önemli bir yönü, iki veya daha fazla işlemin, diğer işlemin kilitlediği kaynaklar için döngüsel bir beklemede olması durumunda ortaya çıkan kilitlenmelerle başa çıkmaktır. DBMS, bir veya daha fazla işlemi iptal ederek ve diğerlerinin işlerine devam etmesine izin vererek bu tür durumları tanımlamak ve çözmek için genellikle kilitlenme tespit algoritmaları kullanır. Gelişmiş DBMS, kilitlenmeleri en aza indirmek ve sistem performansını artırmak için kilit yükseltme, kilit zaman aşımları ve kilitlenme önleme teknikleri gibi mekanizmaların bir kombinasyonunu da kullanabilir.

AppMaster no-code platformunda, oluşturulan uygulamalarda veri tutarlılığının ve işlem bütünlüğünün korunmasında kilitleme mekanizmaları çok önemlidir. AppMaster platformunu kullanarak ilişkisel veritabanlarıyla etkileşimde bulunulduğunda kilitleme, uygulamaların veri depolama ve alma işlemlerinde güvenilir, doğru ve verimli olmasını sağlamada önemli bir rol oynar.

Örneğin, birden fazla kullanıcı aynı veri kaynağını aynı anda değiştirmeye çalıştığında, verilerde tutarsızlığa yol açan çatışmalar ortaya çıkabilir. Kilitleme, bu tür sorunları önleyen bir kontrol mekanizması görevi görür; yalnızca bir kullanıcıya gerekli değişiklikleri yapma ve diğer kullanıcılara kilidin açılmasını bekleme yetkisi verir. AppMaster, kilitlemeyi etkili bir şekilde uygulayarak, platformu aracılığıyla oluşturulan uygulamalarda en yüksek düzeyde veri bütünlüğünün korunmasını sağlar.

AppMaster platformu, oluşturulan uygulamalar için birincil veritabanı sistemi olarak Postgresql uyumlu veritabanlarının kullanımını destekleyerek müşterilerin köklü kilitleme mekanizmalarından ve yeteneklerinden yararlanmasını sağlar. Kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumlarının ölçeklenebilirlik ve yüksek performans gereksinimlerini göz önünde bulunduran AppMaster platformu, PostgreSQL veritabanı sistemi tarafından sunulan sağlam kilitleme özelliklerini entegre ederek veri tutarlılığı, işlem bütünlüğü ve verimli eşzamanlılık kontrol mekanizmaları sağlar.

Sonuç olarak kilitleme, ilişkisel veritabanlarının önemli bir özelliğidir; veri tutarlılığının, işlem bütünlüğünün korunmasında ve paylaşılan kaynaklara kesintisiz eşzamanlı erişimin sağlanmasında önemli bir rol oynar. AppMaster no-code platformu, Postgresql uyumlu veritabanlarıyla birlikte etkili kilitleme mekanizmaları kullanarak, müşterilerinin en zorlu ve çeşitli gereksinimleri karşılayabilecek yüksek düzeyde ölçeklenebilir, hataya dayanıklı ve performanslı uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

Daha fazla terimi keşfedin:
ASİT Özellikleri (Atomisite, Tutarlılık, Yalıtım, Dayanıklılık) Alt şema Birincil Anahtar Dizin Kademeli Normalleştirme Saklı Prosedür Sorgu Optimize Edici Tetikleyici Varlık-İlişki Diyagramı (ERD) Veri Kontrol Dili (DCL) Veri Tanımlama Dili (DDL) Veri Türü Çapraz Katılım İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi (RDBMS) İç Birleştirme

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