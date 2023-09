Dans le domaine de la technologie des bases de données relationnelles, le terme Join est un concept essentiel car il joue un rôle essentiel dans la combinaison et l'extraction d'informations utiles à partir de diverses tables et colonnes de la base de données. Ici, nous fournirons une définition détaillée du concept de « Rejoindre » dans le contexte des bases de données relationnelles, ses opérations et types associés, ainsi que quelques exemples pertinents pour la plateforme no-code AppMaster.

Essentiellement, une opération de jointure dans des bases de données relationnelles permet de récupérer des informations à partir de plusieurs tables en fonction d'un ou plusieurs attributs qu'elles partagent. La principale motivation derrière l'utilisation des opérations de jointure est de réaliser des mécanismes de récupération et d'interrogation de données plus sophistiqués, qui autrement ne seraient pas possibles en utilisant la sélection d'une seule table.

Bien que les jointures soient souvent effectuées à l'aide du langage de requête structuré (SQL), la plate-forme AppMaster facilite la création d'opérations complexes telles que les jointures à l'aide de ses endpoints visuels BP Designer et de l'API REST, offrant aux utilisateurs une expérience de développement d'applications transparente.

Il existe principalement quatre types d'opérations de jointure prises en charge par la plupart des systèmes de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) :

Jointure interne : ce type d'opération de jointure renvoie les lignes qui ont des valeurs correspondantes dans les deux tables jointes. Dans la plupart des cas, cela aboutit à un sur-ensemble de lignes contenant les données des deux tables, excluant toutes les lignes qui n'ont pas de valeurs correspondantes dans les colonnes spécifiées. Jointure externe : une opération de jointure externe renvoie les lignes qui ont des valeurs correspondantes dans l'une des deux tables participantes, tout en préservant les lignes non correspondantes de la table spécifiée. Une jointure externe peut en outre être classée en trois sous-types : Jointure externe gauche (ou LEFT JOIN) : dans ce type de jointure, toutes les lignes de la table de gauche sont incluses, ainsi que les lignes correspondantes de la table de droite. Les lignes sans correspondance du tableau de gauche contiennent des valeurs NULL pour les colonnes du tableau de droite.

dans ce type de jointure, toutes les lignes de la table de gauche sont incluses, ainsi que les lignes correspondantes de la table de droite. Les lignes sans correspondance du tableau de gauche contiennent des valeurs NULL pour les colonnes du tableau de droite. Right Outer Join (ou RIGHT JOIN) : ce type de jointure est similaire à Left Outer Join mais pour la table de droite. Toutes les lignes du tableau de droite sont incluses, ainsi que les lignes correspondantes du tableau de gauche. Les lignes sans correspondance du tableau de droite contiennent des valeurs NULL pour les colonnes du tableau de gauche.

ce type de jointure est similaire à Left Outer Join mais pour la table de droite. Toutes les lignes du tableau de droite sont incluses, ainsi que les lignes correspondantes du tableau de gauche. Les lignes sans correspondance du tableau de droite contiennent des valeurs NULL pour les colonnes du tableau de gauche. Jointure externe complète (ou FULL OUTER JOIN) : ce type de jointure renvoie toutes les lignes des deux tables, combinant les lignes avec des valeurs correspondantes dans les colonnes spécifiées et remplissant avec des valeurs NULL pour toutes les lignes sans correspondance des deux tables. Jointure croisée : également appelée jointure cartésienne ou produit cartésien, ce type de jointure renvoie toutes les combinaisons possibles de lignes entre les deux tables jointes, ce qui donne un produit du nombre de lignes dans les deux tables. Self Join : une opération Self Join consiste à joindre une table à elle-même, souvent à la condition qu'il existe une relation entre les attributs vérifiés. Ceci est utile dans certains scénarios où des relations existent entre les lignes d'une même table et où l'interrogation de ces données nécessite une comparaison des attributs au sein de cette même table.

Les opérations de jointure sont essentielles dans l'utilisation de bases de données relationnelles, car elles simplifient considérablement le processus de collecte, d'agrégation et de récupération des données associées à partir de plusieurs tables. AppMaster, une plate no-code qui accélère jusqu'à 10 fois le développement d'applications Web, mobiles et back-end et la rend 3 fois plus rentable, est particulièrement apte à gérer les opérations de jointure grâce à sa pile technologique innovante.

AppMaster rationalise le développement d'applications à l'aide d'une approche basée sur le serveur, avec des applications back-end générées à l'aide du langage de programmation Go, des applications Web générées avec le framework Vue3 et JS/TS, et des applications mobiles créées à l'aide de Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour IOS. Cette approche globale garantit que les clients peuvent mettre à jour de manière transparente l'interface utilisateur, les fonctionnalités et les clés API des applications sans avoir à soumettre à nouveau de nouvelles versions sur l'App Store et le Play Market.

Considérons un exemple simple qui démontre l'utilisation d'une opération de jointure dans la plateforme AppMaster. Imaginez une application logicielle permettant de gérer les employés et les services dans le cadre d'un système de gestion des ressources humaines (SGRH). Dans ce scénario, la base de données relationnelle contient deux tables : « Employés » et « Départements », avec une relation de clé étrangère entre Employee.DepartmentID et Department.ID. Pour récupérer les noms des employés ainsi que les noms de leurs services respectifs, une opération de jointure interne serait effectuée à l'aide de la requête SQL suivante :

SELECT Employees.Name, Departments.DepartmentName DES Employés INNER JOIN Départements ON Employees.DepartmentID = Departments.ID;

En utilisant la plateforme no-code AppMaster, une fonctionnalité similaire peut être obtenue en créant visuellement des modèles de données et des processus métier dans BP Designer, tout en éliminant une grande partie des complexités liées au traitement des requêtes SQL. Les utilisateurs peuvent définir leur logique d'application et l'aligner sur les modèles de bases de données relationnelles, ce qui permet un développement d'applications rationalisé et efficace sans avoir besoin d'un savoir-faire technique approfondi.

En conclusion, les opérations de jointure constituent une fonctionnalité essentielle des bases de données relationnelles et permettent une gestion, une récupération et une manipulation efficaces des données associées sur plusieurs tables. La plate no-code AppMaster facilite la création d'applications avec des opérations de jointure robustes, offrant aux clients des petites et grandes entreprises une solution rapide et rentable pour créer et maintenir des applications sans dette technique.