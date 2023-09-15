Присоединяйтесь

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15, сент. 2023

В области технологии реляционных баз данных термин « Join» является жизненно важным понятием, поскольку он играет важную роль в объединении и извлечении полезной информации из различных таблиц и столбцов базы данных. Здесь мы дадим подробное определение понятия «Присоединиться» в контексте реляционных баз данных, связанных с ними операций и типов, а также некоторые примеры, относящиеся к no-code платформе AppMaster.

По сути, операция соединения в реляционных базах данных позволяет извлекать информацию из нескольких таблиц на основе одного или нескольких общих для них атрибутов. Основной мотивацией использования операций соединения является реализация более сложных механизмов поиска и запроса данных, которые в противном случае были бы невозможны при использовании выбора одной таблицы.

Хотя соединения часто выполняются с использованием языка структурированных запросов (SQL), платформа AppMaster упрощает создание сложных операций, таких как соединения, с помощью визуального конструктора BP и endpoints REST API, предоставляя пользователям беспрепятственный опыт разработки приложений.

Большинство систем управления реляционными базами данных (СУБД) поддерживают в основном четыре типа операций соединения:

  1. Внутреннее соединение: этот тип операции соединения возвращает строки, имеющие совпадающие значения в обеих объединяемых таблицах. В большинстве случаев это приводит к расширенному набору строк, содержащему данные из обеих таблиц, исключая любые строки, которые не имеют совпадающих значений в указанных столбцах.
  2. Внешнее соединение: операция внешнего соединения возвращает строки, имеющие совпадающие значения в одной из двух участвующих таблиц, сохраняя при этом несовпадающие строки из указанной таблицы. Внешнее соединение можно разделить на три подтипа:
    • Левое внешнее соединение (или LEFT JOIN): в этот тип соединения включаются все строки из левой таблицы, а также соответствующие строки из правой таблицы. Несовпадающие строки из левой таблицы имеют значения NULL, заполненные для столбцов правой таблицы.
    • Правое внешнее соединение (или ПРАВОЕ СОЕДИНЕНИЕ): этот тип соединения аналогичен левому внешнему соединению, но для правой таблицы. Включаются все строки из правой таблицы, а также соответствующие строки из левой таблицы. Несовпадающие строки из правой таблицы имеют значения NULL, заполненные для столбцов левой таблицы.
    • Полное внешнее соединение (или ПОЛНОЕ ВНЕШНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ): этот тип соединения возвращает все строки из обеих таблиц, объединяя строки с совпадающими значениями в указанных столбцах и заполняя значениями NULL для всех несовпадающих строк из обеих таблиц.
  3. Перекрестное соединение: также известное как декартово соединение или декартово произведение. Этот тип соединения возвращает все возможные комбинации строк между двумя соединяемыми таблицами, в результате чего получается произведение количества строк в обеих таблицах.
  4. Самостоятельное объединение. Операция самостоятельного объединения включает в себя соединение таблицы с самой собой, часто при условии, что между проверяемыми атрибутами существует связь. Это полезно в определенных сценариях, где существуют связи между строками в одной таблице и запрос таких данных требует сравнения атрибутов в этой же таблице.

Операции соединения необходимы при использовании реляционных баз данных, поскольку они значительно упрощают процесс сопоставления, агрегирования и извлечения связанных данных из нескольких таблиц. AppMaster, платформа no-code, которая ускоряет разработку веб-, мобильных и серверных приложений до 10 раз и делает ее в 3 раза более рентабельной, особенно хорошо справляется с операциями объединения благодаря своему инновационному стеку технологий.

AppMaster оптимизирует разработку приложений с использованием серверного подхода: серверные приложения создаются с использованием языка программирования Go, веб-приложения создаются с помощью платформы Vue3 и JS/TS, а мобильные приложения создаются с использованием Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для IOS. Такой комплексный подход гарантирует, что клиенты смогут беспрепятственно обновлять пользовательский интерфейс, функциональность и ключи API приложений без необходимости повторной отправки новых версий в App Store и Play Market.

Давайте рассмотрим простой пример, демонстрирующий использование операции соединения на платформе AppMaster. Представьте себе программное приложение для управления сотрудниками и отделами как часть системы управления человеческими ресурсами (HRMS). В этом сценарии реляционная база данных содержит две таблицы: «Сотрудники» и «Отделы» со связью внешнего ключа между «Employee.DepartmentID» и «Department.ID». Чтобы получить имена сотрудников вместе с названиями соответствующих отделов, будет выполнена операция внутреннего соединения с использованием следующего SQL-запроса:

ВЫБЕРИТЕ Сотрудники.Имя, Отделы.ИмяОтдела
ОТ сотрудников
INNER JOIN Отделы ON Сотрудники.DepartmentID = Departments.ID;

Используя платформу AppMaster no-code, аналогичные функциональные возможности могут быть достигнуты путем визуального создания моделей данных и бизнес-процессов в BP Designer, абстрагируя при этом большую часть сложностей, связанных с обработкой SQL-запросов. Пользователи могут определять логику своего приложения и согласовывать ее с моделями реляционных баз данных, что приводит к упрощенной и эффективной разработке приложений без необходимости глубоких технических знаний.

В заключение отметим, что операции соединения являются основной функцией реляционных баз данных и позволяют эффективно управлять, извлекать и манипулировать связанными данными в нескольких таблицах. Платформа AppMaster no-code упрощает создание приложений с надежными операциями соединения, предоставляя клиентам, от малого бизнеса до крупных предприятий, быстрое и экономичное решение для создания и обслуживания приложений без технической задолженности.

Изучите больше терминов:
B-дерево JDBC (подключение к базе данных Java) Внешний ключ Внутреннее соединение Заказать по Каскад Наличие пункта Обработка в реальном времени Отношения «один ко многим» Перекресток Проекция Связь данных Союз Триггер Управление параллелизмом Хранилище данных

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