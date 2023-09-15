Присоединяйтесь

В области технологии реляционных баз данных термин « Join» является жизненно важным понятием, поскольку он играет важную роль в объединении и извлечении полезной информации из различных таблиц и столбцов базы данных. Здесь мы дадим подробное определение понятия «Присоединиться» в контексте реляционных баз данных, связанных с ними операций и типов, а также некоторые примеры, относящиеся к no-code платформе AppMaster.

По сути, операция соединения в реляционных базах данных позволяет извлекать информацию из нескольких таблиц на основе одного или нескольких общих для них атрибутов. Основной мотивацией использования операций соединения является реализация более сложных механизмов поиска и запроса данных, которые в противном случае были бы невозможны при использовании выбора одной таблицы.

Хотя соединения часто выполняются с использованием языка структурированных запросов (SQL), платформа AppMaster упрощает создание сложных операций, таких как соединения, с помощью визуального конструктора BP и endpoints REST API, предоставляя пользователям беспрепятственный опыт разработки приложений.

Большинство систем управления реляционными базами данных (СУБД) поддерживают в основном четыре типа операций соединения:

Внутреннее соединение: этот тип операции соединения возвращает строки, имеющие совпадающие значения в обеих объединяемых таблицах. В большинстве случаев это приводит к расширенному набору строк, содержащему данные из обеих таблиц, исключая любые строки, которые не имеют совпадающих значений в указанных столбцах. Внешнее соединение: операция внешнего соединения возвращает строки, имеющие совпадающие значения в одной из двух участвующих таблиц, сохраняя при этом несовпадающие строки из указанной таблицы. Внешнее соединение можно разделить на три подтипа: Левое внешнее соединение (или LEFT JOIN): в этот тип соединения включаются все строки из левой таблицы, а также соответствующие строки из правой таблицы. Несовпадающие строки из левой таблицы имеют значения NULL, заполненные для столбцов правой таблицы.

в этот тип соединения включаются все строки из левой таблицы, а также соответствующие строки из правой таблицы. Несовпадающие строки из левой таблицы имеют значения NULL, заполненные для столбцов правой таблицы. Правое внешнее соединение (или ПРАВОЕ СОЕДИНЕНИЕ): этот тип соединения аналогичен левому внешнему соединению, но для правой таблицы. Включаются все строки из правой таблицы, а также соответствующие строки из левой таблицы. Несовпадающие строки из правой таблицы имеют значения NULL, заполненные для столбцов левой таблицы.

этот тип соединения аналогичен левому внешнему соединению, но для правой таблицы. Включаются все строки из правой таблицы, а также соответствующие строки из левой таблицы. Несовпадающие строки из правой таблицы имеют значения NULL, заполненные для столбцов левой таблицы. Полное внешнее соединение (или ПОЛНОЕ ВНЕШНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ): этот тип соединения возвращает все строки из обеих таблиц, объединяя строки с совпадающими значениями в указанных столбцах и заполняя значениями NULL для всех несовпадающих строк из обеих таблиц. Перекрестное соединение: также известное как декартово соединение или декартово произведение. Этот тип соединения возвращает все возможные комбинации строк между двумя соединяемыми таблицами, в результате чего получается произведение количества строк в обеих таблицах. Самостоятельное объединение. Операция самостоятельного объединения включает в себя соединение таблицы с самой собой, часто при условии, что между проверяемыми атрибутами существует связь. Это полезно в определенных сценариях, где существуют связи между строками в одной таблице и запрос таких данных требует сравнения атрибутов в этой же таблице.

Операции соединения необходимы при использовании реляционных баз данных, поскольку они значительно упрощают процесс сопоставления, агрегирования и извлечения связанных данных из нескольких таблиц. AppMaster, платформа no-code, которая ускоряет разработку веб-, мобильных и серверных приложений до 10 раз и делает ее в 3 раза более рентабельной, особенно хорошо справляется с операциями объединения благодаря своему инновационному стеку технологий.

AppMaster оптимизирует разработку приложений с использованием серверного подхода: серверные приложения создаются с использованием языка программирования Go, веб-приложения создаются с помощью платформы Vue3 и JS/TS, а мобильные приложения создаются с использованием Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для IOS. Такой комплексный подход гарантирует, что клиенты смогут беспрепятственно обновлять пользовательский интерфейс, функциональность и ключи API приложений без необходимости повторной отправки новых версий в App Store и Play Market.

Давайте рассмотрим простой пример, демонстрирующий использование операции соединения на платформе AppMaster. Представьте себе программное приложение для управления сотрудниками и отделами как часть системы управления человеческими ресурсами (HRMS). В этом сценарии реляционная база данных содержит две таблицы: «Сотрудники» и «Отделы» со связью внешнего ключа между «Employee.DepartmentID» и «Department.ID». Чтобы получить имена сотрудников вместе с названиями соответствующих отделов, будет выполнена операция внутреннего соединения с использованием следующего SQL-запроса:

ВЫБЕРИТЕ Сотрудники.Имя, Отделы.ИмяОтдела ОТ сотрудников INNER JOIN Отделы ON Сотрудники.DepartmentID = Departments.ID;

Используя платформу AppMaster no-code, аналогичные функциональные возможности могут быть достигнуты путем визуального создания моделей данных и бизнес-процессов в BP Designer, абстрагируя при этом большую часть сложностей, связанных с обработкой SQL-запросов. Пользователи могут определять логику своего приложения и согласовывать ее с моделями реляционных баз данных, что приводит к упрощенной и эффективной разработке приложений без необходимости глубоких технических знаний.

В заключение отметим, что операции соединения являются основной функцией реляционных баз данных и позволяют эффективно управлять, извлекать и манипулировать связанными данными в нескольких таблицах. Платформа AppMaster no-code упрощает создание приложений с надежными операциями соединения, предоставляя клиентам, от малого бизнеса до крупных предприятий, быстрое и экономичное решение для создания и обслуживания приложений без технической задолженности.