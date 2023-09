W dziedzinie technologii relacyjnych baz danych termin Łączenie jest istotną koncepcją, ponieważ odgrywa integralną rolę w łączeniu i wydobywaniu przydatnych informacji z różnych tabel i kolumn w bazie danych. Tutaj przedstawimy szczegółową definicję pojęcia „Dołącz” w kontekście relacyjnych baz danych, związanych z nim operacji i typów, a także kilka przykładów istotnych dla platformy no-code AppMaster.

Zasadniczo operacja łączenia w relacyjnych bazach danych umożliwia pobieranie informacji z wielu tabel w oparciu o jeden lub więcej wspólnych przez nie atrybutów. Główną motywacją stosowania operacji łączenia jest realizacja bardziej wyrafinowanych mechanizmów wyszukiwania danych i wykonywania zapytań, co w przeciwnym razie nie byłoby możliwe przy użyciu wyboru pojedynczej tabeli.

Chociaż złączenia są często wykonywane przy użyciu strukturalnego języka zapytań (SQL), platforma AppMaster ułatwia tworzenie złożonych operacji, takich jak złączenia, przy użyciu wizualnych endpoints BP Designer i REST API, zapewniając użytkownikom płynne tworzenie aplikacji.

Istnieją cztery typy operacji łączenia obsługiwane przez większość systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS):

Łączenie wewnętrzne: Ten typ operacji łączenia zwraca wiersze, które mają pasujące wartości w obu łączonych tabelach. W większości przypadków skutkuje to nadzbiorem wierszy zawierających dane z obu tabel, z wyłączeniem wierszy, które nie mają pasujących wartości w określonych kolumnach. Łączenie zewnętrzne: Operacja łączenia zewnętrznego zwraca wiersze, które mają pasujące wartości w jednej z dwóch uczestniczących tabel, zachowując jednocześnie niepasujące wiersze z określonej tabeli. Złącze zewnętrzne można dalej podzielić na trzy podtypy: Lewe łączenie zewnętrzne (lub LEFT JOIN): W tym typie łączenia uwzględniane są wszystkie wiersze z lewej tabeli wraz z pasującymi wierszami z prawej tabeli. Niedopasowane wiersze z lewej tabeli mają wypełnione wartości NULL w kolumnach prawej tabeli.

W tym typie łączenia uwzględniane są wszystkie wiersze z lewej tabeli wraz z pasującymi wierszami z prawej tabeli. Niedopasowane wiersze z lewej tabeli mają wypełnione wartości NULL w kolumnach prawej tabeli. Right Outer Join (lub RIGHT JOIN): Ten typ łączenia jest podobny do Left Outer Join, ale dotyczy prawej tabeli. Uwzględnione są wszystkie wiersze z prawej tabeli wraz z pasującymi wierszami z lewej tabeli. Niedopasowane wiersze z prawej tabeli mają wypełnione wartości NULL w kolumnach lewej tabeli.

Ten typ łączenia jest podobny do Left Outer Join, ale dotyczy prawej tabeli. Uwzględnione są wszystkie wiersze z prawej tabeli wraz z pasującymi wierszami z lewej tabeli. Niedopasowane wiersze z prawej tabeli mają wypełnione wartości NULL w kolumnach lewej tabeli. Pełne łączenie zewnętrzne (lub FULL OUTER JOIN): Ten typ łączenia zwraca wszystkie wiersze z obu tabel, łącząc wiersze z pasującymi wartościami w określonych kolumnach i wypełniając wartościami NULL wszystkie niedopasowane wiersze z obu tabel. Łączenie krzyżowe: znane również jako złączenie kartezjańskie lub iloczyn kartezjański. Ten typ łączenia zwraca wszystkie możliwe kombinacje wierszy pomiędzy dwiema łączonymi tabelami, co daje iloczyn liczby wierszy w obu tabelach. Self Join: Operacja Self Join polega na łączeniu tabeli ze sobą, często pod warunkiem, że istnieje związek pomiędzy sprawdzanymi atrybutami. Jest to przydatne w niektórych scenariuszach, w których istnieją relacje między wierszami w pojedynczej tabeli, a wykonywanie zapytań dotyczących takich danych wymaga porównania atrybutów w tej samej tabeli.

Operacje łączenia są niezbędne w korzystaniu z relacyjnych baz danych, ponieważ znacznie upraszczają proces zestawiania, agregowania i wyszukiwania powiązanych danych z wielu tabel. AppMaster, platforma no-code, która przyspiesza tworzenie aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych nawet 10 razy i czyni ją 3 razy bardziej opłacalną, szczególnie dobrze radzi sobie z operacjami łączenia dzięki innowacyjnemu stosowi technologii.

AppMaster usprawnia tworzenie aplikacji przy użyciu podejścia opartego na serwerze, z aplikacjami backendowymi generowanymi przy użyciu języka programowania Go, aplikacjami internetowymi generowanymi przy użyciu frameworka Vue3 i JS/TS oraz aplikacjami mobilnymi tworzonymi przy użyciu Kotlin i Jetpack Compose dla Androida i SwiftUI dla IOS. To kompleksowe podejście gwarantuje, że klienci mogą bezproblemowo aktualizować interfejs użytkownika, funkcjonalność i klucze API aplikacji bez konieczności ponownego przesyłania nowych wersji do App Store i Play Market.

Rozważmy prosty przykład demonstrujący zastosowanie operacji łączenia na platformie AppMaster. Wyobraź sobie aplikację do zarządzania pracownikami i działami w ramach systemu zarządzania zasobami ludzkimi (HRMS). W tym scenariuszu relacyjna baza danych zawiera dwie tabele: „Pracownicy” i „Działy” z relacją klucza obcego pomiędzy pracownikiem.ID działu i identyfikatorem działu. Aby pobrać nazwiska pracowników wraz z nazwami odpowiednich działów, należy wykonać operację łączenia wewnętrznego przy użyciu następującego zapytania SQL:

SELECT Pracownicy.Nazwa, Działy.Nazwa Działu OD Pracowników INNER JOIN Działy ON Employees.DepartmentID = Departments.ID;

Wykorzystując platformę AppMaster no-code, podobną funkcjonalność można osiągnąć poprzez wizualne tworzenie modeli danych i procesów biznesowych w BP Designer, eliminując jednocześnie wiele złożoności związanych z obsługą zapytań SQL. Użytkownicy mogą definiować logikę swojej aplikacji i dostosowywać ją do modeli relacyjnych baz danych, co skutkuje usprawnionym i wydajnym tworzeniem aplikacji bez konieczności posiadania głębokiej wiedzy technicznej.

Podsumowując, operacje łączenia są podstawową funkcjonalnością relacyjnych baz danych i umożliwiają efektywne zarządzanie, odzyskiwanie i manipulowanie powiązanymi danymi w wielu tabelach. Platforma AppMaster no-code umożliwia bezproblemowe tworzenie aplikacji z niezawodnymi operacjami łączenia, zapewniając klientom, od małych firm po duże przedsiębiorstwa, szybkie i ekonomiczne rozwiązanie do tworzenia i utrzymywania aplikacji bez długu technicznego.