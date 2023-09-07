Etkinlik Kaynak Kullanımı

Event Sourcing, geleneksel bir veritabanındaki verilerin yalnızca mevcut durumunu korumak yerine, bir uygulamanın tüm durumunu bir olay deposundaki bir olaylar dizisi olarak sürdürme kavramı etrafında dönen bir yazılım mimarisi modelidir. Olaylar, bir sistem içinde meydana gelen ve sistemin durumunda değişikliklere neden olan faaliyetlerin veya eylemlerin değişmez kayıtlarıdır. Event Sourcing'den yararlanılarak, bir uygulamanın tüm geçmişi istenildiği zaman yeniden yapılandırılabilir; böylece kapsamlı denetim, daha iyi iş öngörüleri ve gelişmiş hata ayıklama yetenekleri sağlanır. Ayrıca Event Sourcing, sistemin ölçeklenebilir olmasını ve geçici sorguları, olayın yeniden oynatılmasını ve sürüm oluşturmayı doğal olarak desteklemesini sağlar.

Event Sourcing'in arkasındaki temel fikir, Git gibi sürüm kontrol sistemlerinin çalışma şekline oldukça benzer; burada taahhüt biçimindeki her değişiklik, tam geçmiş takibinin yanı sıra önceki bir duruma geri dönmeyi de mümkün kılar. Event Sourcing, yalnızca en son durumu korumak yerine öncelikle bir uygulamanın durumundaki her önemli değişikliği yakalamaya ve depolamaya odaklanır. Bu yaklaşım, uygulama içindeki tüm durum değiştiren etkinliklerin tam bir geçmiş kaydını sağlayarak hata izolasyonunun iyileştirilmesine, daha kolay hata ayıklamaya ve daha güçlü denetim yollarına yol açabilir.

Event Sourcing, sık denetim gerektiren, karmaşık iş akışlarına sahip olan veya birden fazla kullanıcı arasında işbirliği gerektiren uygulamalar için özellikle uygundur. Bu tür sistemlere örnek olarak finansal yazılımlar, içerik yönetim sistemleri ve tedarik zinciri yönetimi uygulamaları verilebilir.

Event Sourcing'in uygulanması sistemin dayanıklılığını artırabilir ve hatalı durum değişikliklerini sorunsuz bir şekilde ele almasına olanak tanır. Örneğin, hatalı bir güncelleme mevcut veri durumunu bozarsa uygulama, hatalı değişikliğin meydana gelmesinden önceki noktaya kadar olan olay dizisini yeniden oynatarak önceki bir duruma geri döndürülebilir.

Event Sourcing mimarisinin ana bileşenleri bir olay deposu, bir etki alanı modeli ve bir projeksiyon modelinden oluşur. Olay deposu, olayların uygulamada meydana geldikçe kalıcı olduğu bir veritabanıdır. Etki alanı modeli, iş mantığını yönetmekten sorumludur ve gelen komutlara dayalı olarak yeni olaylar oluşturmaktan sorumludur. Projeksiyon modeli, olay deposundaki olayları okur ve işler ve genellikle kullanıcılara görüntülenen veya sistem hizmetleri tarafından sorgulanan mevcut uygulama durumunu üretir.

Web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmaya yönelik güçlü no-code bir platform olan AppMaster, yazılım mimarisinin bir parçası olarak Event Sourcing'i benimsemekten yararlanabilir. AppMaster kullanıcıların kodlama bilgisi için herhangi bir ön koşul olmadan veri modellerini, iş süreçlerini ve API'leri görsel olarak geliştirmelerine olanak tanır. AppMaster, Event Sourcing'i entegre ederek ürettiği uygulamalar için gelişmiş ölçeklenebilirlik, sürdürülebilirlik ve dayanıklılık sunabilir. Ayrıca, bu uygulamalardaki durum değişikliklerinin geçmişi, kullanıcı davranışı hakkında bilgi sağlayabilir ve daha doğal hata ayıklama ve denetim süreçlerini kolaylaştırabilir.

Avantajlarına rağmen Event Sourcing'in bazı zorlukları da vardır. Her şeyden önce, uygulamaların modellenmesi ve tasarlanması konusunda farklı bir zihniyet ve yaklaşım gerektirir. Geliştiricilerin olaya dayalı sistemler, projeksiyonlar ve nihai tutarlılık kavramlarına aşina olmaları gerekir. İkincisi, olaylar değişmez olduğundan, şema veya model değişikliklerinin ele alınması daha karmaşık olabilir ve bir uygulamayı zaman içinde geliştirirken ek hususların dikkate alınmasını gerektirir. Son olarak, Event Sourcing'in sunduğu geçmişin tamamı mükemmel denetim yetenekleri sağlarken, aynı zamanda kabul edilebilir depolama ve alma performansını sürdürmek için veri yönetimine ve gereksiz geçmiş verilerin temizlenmesine ekstra dikkat gerektirebilir.

Sonuç olarak, Event Sourcing, bir uygulamanın durum değişikliklerinin tüm geçmişinin saklanmasını vurgulayan, daha kolay denetim, hata ayıklama ve hatalı davranışlara uyum sağlamayı mümkün kılan güçlü bir yazılım mimarisi modelidir. Event Sourcing, CQRS ve Etki Alanı Odaklı Tasarım gibi diğer modellerle birleştirildiğinde yüksek düzeyde ölçeklenebilir, bakımı yapılabilir ve esnek yazılım çözümlerine yol açabilir. AppMaster gibi platformlar, gelişmiş yetenekler sağlamak ve teknik borcu azaltan ve gelişen gereksinimlere sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan yazılım çözümleri arayan daha geniş bir kuruluş kitlesinin ilgisini çekmek için Event Sourcing'in avantajlarından yararlanabilir.