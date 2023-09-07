Çok Katmanlı Mimari olarak da bilinen N Katmanlı Mimari, bir sistemin mantıksal bileşenlerinin farklı katmanlar veya "katmanlar" halinde düzenlendiği belirli bir yazılım mimari modelini temsil eder. Her katman, sistem işlevselliğinin belirli bir yönünden sorumludur, bu da sistemi modüler hale getirir ve bakımı ve geliştirilmesini kolaylaştırır. Bu katmanlar endişelerin daha iyi ayrılmasını kolaylaştırır ve genişletilebilirliği, ölçeklenebilirliği ve sağlamlığı destekler. N-katmanlı Mimariler, içerik yönetim sistemlerinden e-ticaret platformlarına kadar karmaşık yazılım sistemlerinde yaygın olarak benimsenmiştir.

"N-katmanlı" terimi, belirli bir mimari içindeki katmanların sayısını belirten bir değişken olarak düşünülebilir; burada N, herhangi bir pozitif tam sayıyı temsil eder. Bir yazılım sisteminin sahip olabileceği katman sayısında belirli bir sınır bulunmamakla birlikte, N katmanlı Mimarilerin çoğu genellikle üç ila beş katman içerir. Bu katmanlar, iyi tanımlanmış arayüzler aracılığıyla birbirleriyle iletişim kuracak şekilde tasarlanmıştır; her katman, üstündeki katmana hizmet sağlar ve altındaki katmandan hizmet alır.

N katmanlı Mimarinin kanonik bir örneği, bir sunum katmanı, bir uygulama mantığı katmanı ve bir veri depolama katmanından oluşan, yaygın olarak kullanılan üç katmanlı Mimaridir. Sunum katmanı kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimiyle ilgilenir, uygulama mantığı katmanı iş kurallarını, iş akışlarını ve veri işlemeyi yönetir ve veri depolama katmanı veri depolamayı ve almayı yönetir. Bu mimari modeli izleyen sistemler genellikle sunum katmanı için HTML, CSS ve JavaScript dahil olmak üzere popüler web tabanlı teknolojilere, uygulama mantığı katmanı için Java, .NET veya Python gibi sunucu tarafı dilleri ve çerçevelerine ve uygulama mantığı katmanı için veritabanlarına dayanır. Veri depolama katmanı için PostgreSQL, MySQL veya Microsoft SQL Server olarak.

N katmanlı Mimarinin avantajları arasında modülerlik, genişletilebilirlik, ölçeklenebilirlik ve bakım kolaylığı yer alır. Geliştiriciler, bir yazılım sisteminin farklı yönlerini ayrı katmanlara ayırarak, uygulamanın genel yapısını etkilemeden ayrı katmanlar üzerinde çalışabilirler. Endişelerin bu şekilde ayrılması, geliştirme ve test çabalarını basitleştirerek daha verimli bir geliştirme sürecine ve hatalarda azalmaya yol açar. N-katmanlı Mimarileri uygulayan sistemlerin zaman içinde ölçeklendirilmesi ve bakımı da daha kolaydır, çünkü önemli bir teknolojik borç ödemeden bireysel katmanlarda iyileştirmeler, güncellemeler veya değişiklikler yapılabilir.

N katmanlı Mimari ilkelerini benimseyen yazılımlara harika bir örnek, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik AppMaster no-code platformdur. AppMaster arka uç uygulamaları için veri modellerini (veritabanı şeması), iş süreçlerini, REST API'yi ve WSS Uç Noktalarını görsel olarak tasarlayarak müşterilerin N katmanlı Mimariler oluşturmasına olanak tanır. Web uygulamaları için müşteriler, drag-and-drop bileşenleriyle kullanıcı arayüzü oluşturabilir ve görsel Web BP tasarımcısını kullanarak iş mantığı oluşturabilir. Mobil uygulamalar için müşteriler ayrıca drag-and-drop kullanıcı arayüzü tasarımını kullanabilir ve Mobile BP tasarımcısını kullanarak ilgili iş mantığını oluşturabilir. AppMaster platformu tarafından oluşturulan uygulamalar, arka uç uygulamaları için Go (golang), web arayüzleri için Vue3 çerçevesi ve JS/TS ve sırasıyla Android ve iOS yerel mobil uygulamaları için Kotlin ve Jetpack Compose veya SwiftUI dahil olmak üzere çeşitli teknolojiler kullanılarak oluşturulmuştur.

AppMaster platformu, bu tasarım modeli üzerine inşa edilen uygulamalar için geliştirme sürecinin çoğunu otomatikleştirerek N-katmanlı Mimarilerin faydalarını göstermeye yardımcı olur. Geliştiriciler veri modellerini, API endpoints, iş süreçlerini ve kullanıcı arayüzlerini görselleştirmek ve oluşturmak için AppMaster çalışırken, platform da kaynak kodu üretir, uygulamaları derler, testleri çalıştırır, bunları Docker kapsayıcılarına paketler (arka uç uygulamaları için) ve bunları yürütme için bulut. Geliştirme ekipleri, AppMaster N-katmanlı Mimari tabanlı yaklaşımından yararlanarak uygulamaları için daha hızlı dağıtım döngüleri, daha az teknik borç ve gelişmiş ölçeklenebilirlik elde edebilir.

Sonuç olarak, N-katmanlı Mimariler, modern yazılım sistemlerinde temel bir mimari modeli temsil eder. N katmanlı sistemler, uygulamaları işlevselliğin belirli yönlerinden sorumlu farklı katmanlara bölerek modülerlik, genişletilebilirlik, ölçeklenebilirlik ve sürdürülebilirlik avantajlarını elde eder. Sonuç, uygulamanın ömrü boyunca teknik borcun azalmasıyla daha verimli bir geliştirme sürecidir. AppMaster no-code platformu, N-katmanlı Mimari ilkelerinden yararlanmanın, arka uç hizmetlerinden ön uç web ve mobil kullanıcı deneyimlerine kadar karmaşık uygulamaların oluşturulmasını ve devreye alınmasını nasıl önemli ölçüde geliştirebileceğinin önemli bir örneği olarak duruyor.