Event Sourcing ist ein Software-Architekturmuster, das sich um das Konzept dreht, den gesamten Status einer Anwendung als Abfolge von Ereignissen in einem Ereignisspeicher beizubehalten, anstatt nur den aktuellen Status der Daten in einer herkömmlichen Datenbank zu verwalten. Ereignisse sind unveränderliche Aufzeichnungen von Aktivitäten oder Aktionen, die innerhalb eines Systems stattfinden und zu Zustandsänderungen führen. Durch die Nutzung von Event Sourcing kann der vollständige Verlauf einer Anwendung jederzeit rekonstruiert werden, was eine umfassende Prüfung, bessere Geschäftseinblicke und verbesserte Debugging-Funktionen ermöglicht. Darüber hinaus ermöglicht Event Sourcing, dass ein System skalierbar ist und zeitliche Abfragen, Ereigniswiedergabe und Versionierung von Natur aus unterstützt.

Die Kernidee von Event Sourcing ähnelt stark der Funktionsweise von Versionskontrollsystemen wie Git – wobei jede Änderung in Form von Commits eine vollständige Verlaufsverfolgung sowie die Rückkehr zu einem früheren Zustand ermöglicht. Event Sourcing konzentriert sich in erster Linie auf die Erfassung und Speicherung aller wesentlichen Änderungen im Status einer Anwendung und nicht nur auf die Beibehaltung des neuesten Status. Dieser Ansatz kann zu einer verbesserten Fehlerisolierung, einem einfacheren Debugging und stärkeren Prüfprotokollen führen, indem eine vollständige historische Aufzeichnung aller zustandsverändernden Aktivitäten innerhalb der Anwendung bereitgestellt wird.

Event Sourcing eignet sich besonders gut für Anwendungen, die eine häufige Prüfung erfordern, über komplexe Arbeitsabläufe verfügen oder die Zusammenarbeit mehrerer Benutzer erfordern. Beispiele für solche Systeme sind Finanzsoftware, Content-Management-Systeme und Supply-Chain-Management-Anwendungen.

Die Implementierung von Event Sourcing kann die Ausfallsicherheit des Systems verbessern und es ihm ermöglichen, fehlerhafte Zustandsänderungen ordnungsgemäß zu verarbeiten. Wenn beispielsweise ein fehlerhaftes Update den aktuellen Datenstatus beschädigt, kann die Anwendung auf einen früheren Status zurückgesetzt werden, indem die Abfolge der Ereignisse bis zu dem Punkt vor der fehlerhaften Änderung wiederholt wird.

Die Hauptkomponenten einer Event-Sourcing-Architektur bestehen aus einem Ereignisspeicher, einem Domänenmodell und einem Projektionsmodell. Der Ereignisspeicher ist eine Datenbank, in der Ereignisse gespeichert werden, sobald sie in der Anwendung auftreten. Das Domänenmodell ist für die Handhabung der Geschäftslogik verantwortlich und für die Generierung neuer Ereignisse basierend auf eingehenden Befehlen. Das Projektionsmodell liest und verarbeitet Ereignisse aus dem Ereignisspeicher und generiert den aktuellen Anwendungsstatus, der normalerweise Benutzern angezeigt oder von den Systemdiensten abgefragt wird.

AppMaster, eine leistungsstarke no-code Plattform zum Erstellen von Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen, kann von der Einführung von Event Sourcing als Teil seiner Softwarearchitektur profitieren. AppMaster ermöglicht Benutzern die visuelle Entwicklung von Datenmodellen, Geschäftsprozessen und APIs, ohne dass Programmierkenntnisse erforderlich sind. Durch die Integration von Event Sourcing kann AppMaster eine verbesserte Skalierbarkeit, Wartbarkeit und Ausfallsicherheit für die von ihm generierten Anwendungen bieten. Darüber hinaus kann der Verlauf der Zustandsänderungen in diesen Anwendungen Einblicke in das Benutzerverhalten liefern und natürlichere Debugging- und Prüfprozesse ermöglichen.

Trotz seiner Vorteile bringt Event Sourcing einige Herausforderungen mit sich. In erster Linie erfordert es eine andere Denkweise und Herangehensweise bei der Modellierung und Gestaltung von Anwendungen. Entwickler müssen sich mit den Konzepten ereignisgesteuerter Systeme, Projektionen und eventueller Konsistenz vertraut machen. Zweitens kann die Handhabung von Schema- oder Modelländerungen komplizierter sein, da Ereignisse unveränderlich sind, was zusätzliche Überlegungen erfordert, wenn eine Anwendung im Laufe der Zeit weiterentwickelt wird. Schließlich bietet die vollständige Historie, die Event Sourcing bietet, zwar hervorragende Prüfmöglichkeiten, es kann jedoch auch eine besondere Aufmerksamkeit bei der Datenverwaltung und der Löschung unnötiger historischer Daten erforderlich sein, um eine akzeptable Speicher- und Abrufleistung aufrechtzuerhalten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Event Sourcing ein leistungsstarkes Software-Architekturmuster ist, bei dem der Schwerpunkt auf der Speicherung des vollständigen Verlaufs der Zustandsänderungen einer Anwendung liegt, was eine einfachere Prüfung, Fehlerbehebung und Anpassung an fehlerhaftes Verhalten ermöglicht. In Kombination mit anderen Mustern wie CQRS und Domain-Driven Design kann Event Sourcing zu hoch skalierbaren, wartbaren und belastbaren Softwarelösungen führen. Plattformen wie AppMaster können die Vorteile von Event Sourcing nutzen, um erweiterte Funktionen bereitzustellen und ein breiteres Publikum von Organisationen anzusprechen, die nach Softwarelösungen suchen, die technische Schulden reduzieren und sich reibungslos an sich ändernde Anforderungen anpassen.