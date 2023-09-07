Hatıra Deseni

Memento Kalıbı, yazılım mimarisi alanında kullanılan ve davranış kalıpları kategorisine giren kalıplardır. Bu modelin temel amacı, bir nesnenin iç durumunu, iç yapısını açığa çıkarmadan veya kapsüllemeyi ihlal etmeden, zaman içinde belirli bir noktada yakalamak ve geri yüklemek için bir mekanizma sağlamaktır. Geri alma veya geri alma işlevselliği gerektiren durumlarda yaygın olarak kullanılan Memento Kalıbı, özellikle geri alınamayan işlemler, çökmelerden kurtarma veya büyük ölçekli bir sistemdeki nesnelerin durumunu geri yükleme gibi uygulamalarda kullanışlıdır.

Hatıra Modeli bağlamında üç önemli rol vardır: Yaratıcı, Bekçi ve Hatıra. Oluşturucu, durumunun yakalanması ve geri yüklenmesi gereken birincil nesnedir. Bu bileşen, dahili durumunun anlık görüntülerini saklayan hatıralar oluşturmaktan ve bu hatıralardan durumu geri yüklemek için yöntemler sağlamaktan sorumludur. Bekçi, hatıraları yöneten ancak hatıranın durumuna müdahale etmeyen harici bir nesnedir. Ve son olarak Memento'nun kendisi, Yaratıcının durumunu saklayan hafif, pasif bir depolama nesnesidir.

Memento Pattern, durum yakalama ve geri yüklemeyi ayrı bileşenlere devrederken yalnızca ana işlevlerine odaklanarak Originator'ın karmaşıklığını azaltmak gibi çeşitli avantajlar sunar. Bu, daha iyi sürdürülebilirlik, temiz kod ve endişelerin daha iyi ayrılmasına yol açar. Diğer bir avantaj da, durumun kapsüllenmesi ve Yaratıcı ile Bekçi arasındaki gelişmiş işbirliğidir; çünkü Memento, dahili durum temsilinden haberi olmayan Bekçi için bir kara kutu görevi görür.

Hatıra Modeli'nin uygulanması bir örnekle detaylandırılabilir. Geri alma işlevi gerektiren bir metin düzenleyici uygulamasını düşünün. Metin düzenleyici belgesi, durumunun yakalanması ve geri yüklenmesi gereken Oluşturucudur. Her Memento metni, imleç konumunu, yazı tipi stilini ve diğer ilgili bilgileri saklayabilir. Bekçi, gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili bir Hatıra yığınını yönetir. Kullanıcı bir eylem gerçekleştirdiğinde, uygulama belgenin mevcut durumunu bir Hatıra olarak yakalar ve bunu Caretaker tarafından yönetilen yığına iter. Kullanıcının bir eylemi geri alması gerekirse, uygulama yığının en üstündeki Hatıra'yı çıkarır ve belgenin durumunu buradan geri yükler.

AppMaster, gerektiğinde Memento Desenini de içerebilecek modern yazılım mimarisi modellerinden yararlanan arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü no-code bir platformdur. AppMaster kullanıcıların drag-and-drop arayüzünü kullanarak veri modellerini, iş mantığını, REST API'lerini, WSS endpoints ve kullanıcı arayüzü bileşenlerini görsel olarak oluşturmasına olanak tanır. Kaynak kodu oluşturma, uygulamaları derleme, testleri çalıştırma, Docker kapsayıcılarına paketleme ve buluta dağıtma sürecinin tamamını otomatikleştirir.

Memento Pattern'in AppMaster içindeki olası bir uygulaması, bir planın farklı yinelemelerini versiyonlamak ve yönetmek olabilir. Kullanıcılar zaman içinde planlarında değişiklik yaptıkça, bu değişikliklerin geçmişini korumak ve gerekirse kullanıcıların önceki sürümlere geri dönmesine izin vermek çok önemlidir. Bu, her plan değişikliğinin bir Hatıra oluşturacağı ve onu Bekçi tarafından kurtarılmaya hazır hale getireceği şekilde Hatıra Kalıbından yararlanılarak başarılabilir.

Memento Kalıbının AppMaster ekosistemi içindeki bu entegrasyonu, sonuçta gelişmiş bir geliştirme deneyimiyle sonuçlanır ve zaman içinde bakımı ve ölçeklendirilmesi daha kolay uygulamalara yol açar. AppMaster, Memento Pattern gibi modern yazılım mimarisi modellerini benimseyerek, hızlı, uygun maliyetli ve teknik borcu ortadan kaldıran, günümüzün karmaşık ve zorlu uygulama geliştirme ortamında başarının temelini oluşturan kapsamlı bir uçtan uca geliştirme çözümü sunmaya çalışmaktadır. .