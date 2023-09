Event Sourcing è un modello architetturale software che ruota attorno al concetto di persistenza dell'intero stato di un'applicazione come sequenza di eventi in un archivio eventi, anziché mantenere solo lo stato corrente dei dati in un database tradizionale. Gli eventi sono registrazioni immutabili di attività o azioni che si verificano all'interno di un sistema e producono cambiamenti nel suo stato. Sfruttando l'Event Sourcing, è possibile ricostruire la cronologia completa di un'applicazione in qualsiasi momento, consentendo un controllo completo, migliori informazioni aziendali e migliori capacità di debug. Inoltre, Event Sourcing consente a un sistema di essere scalabile e di supportare intrinsecamente query temporali, riproduzione di eventi e controllo delle versioni.

L'idea alla base dell'Event Sourcing è abbastanza simile al modo in cui operano i sistemi di controllo della versione come Git, in cui ogni modifica sotto forma di commit consente il monitoraggio completo della cronologia, nonché il ripristino di uno stato precedente. Event Sourcing si concentra principalmente sull'acquisizione e sull'archiviazione di ogni modifica significativa nello stato di un'applicazione, anziché limitarsi a mantenere lo stato più recente. Questo approccio può portare a un migliore isolamento degli errori, a un debugging più semplice e a audit trail più efficaci fornendo una registrazione cronologica completa di tutte le attività di modifica dello stato all'interno dell'applicazione.

Event Sourcing è particolarmente adatto per applicazioni che richiedono controlli frequenti, flussi di lavoro complessi o richiedono collaborazione tra più utenti. Esempi di tali sistemi includono software finanziario, sistemi di gestione dei contenuti e applicazioni di gestione della catena di fornitura.

L'implementazione dell'origine eventi può migliorare la resilienza del sistema, consentendogli di gestire con garbo modifiche di stato errate. Ad esempio, se un aggiornamento errato danneggia lo stato corrente dei dati, è possibile ripristinare l'applicazione a uno stato precedente riproducendo la sequenza di eventi fino al punto precedente al verificarsi della modifica errata.

I componenti principali di un'architettura di Event Sourcing sono costituiti da un archivio eventi, un modello di dominio e un modello di proiezione. L'archivio eventi è un database in cui gli eventi vengono mantenuti man mano che si verificano nell'applicazione. Il modello di dominio è responsabile della gestione della logica aziendale ed è incaricato di generare nuovi eventi in base ai comandi in entrata. Il modello di proiezione legge ed elabora gli eventi dall'archivio eventi e genera lo stato corrente dell'applicazione che in genere viene visualizzato agli utenti o interrogato dai servizi del sistema.

AppMaster, una potente piattaforma no-code per la creazione di applicazioni web, mobili e backend, può trarre vantaggio dall'adozione di Event Sourcing come parte della sua architettura software. AppMaster consente agli utenti di sviluppare visivamente modelli di dati, processi aziendali e API senza prerequisiti per la conoscenza della codifica. Integrando Event Sourcing, AppMaster può offrire scalabilità, manutenibilità e resilienza migliorate per le applicazioni che genera. Inoltre, la cronologia dei cambiamenti di stato in queste applicazioni può fornire informazioni dettagliate sul comportamento degli utenti e facilitare processi di debug e controllo più naturali.

Nonostante i suoi vantaggi, l’Event Sourcing presenta alcune sfide. Innanzitutto, richiede una mentalità e un approccio diversi alla modellazione e alla progettazione delle applicazioni. Gli sviluppatori devono familiarizzare con i concetti di sistemi guidati dagli eventi, proiezioni ed eventuale coerenza. In secondo luogo, poiché gli eventi sono immutabili, la gestione delle modifiche allo schema o al modello può essere più complicata e richiedere considerazioni aggiuntive durante l'evoluzione di un'applicazione nel tempo. Infine, sebbene la cronologia completa offerta da Event Sourcing fornisca eccellenti capacità di controllo, potrebbe anche richiedere un'attenzione particolare alla gestione dei dati e all'eliminazione dei dati storici non necessari per mantenere prestazioni di archiviazione e recupero accettabili.

In conclusione, Event Sourcing è un potente modello di architettura software che enfatizza la memorizzazione della cronologia completa dei cambiamenti di stato di un'applicazione, consentendo un controllo, un debug e un adattamento più semplici a comportamenti errati. Se combinato con altri modelli, come CQRS e Domain-Driven Design, Event Sourcing può portare a soluzioni software altamente scalabili, manutenibili e resilienti. Piattaforme come AppMaster possono sfruttare i vantaggi dell'Event Sourcing per fornire funzionalità avanzate e attrarre un pubblico più ampio di organizzazioni alla ricerca di soluzioni software in grado di ridurre il debito tecnico e adattarsi facilmente ai requisiti in evoluzione.