تحديد مصادر الأحداث هو نمط معماري برمجي يدور حول مفهوم استمرار الحالة الكاملة للتطبيق كسلسلة من الأحداث في مخزن الأحداث، بدلاً من الحفاظ على الحالة الحالية للبيانات في قاعدة البيانات التقليدية فقط. الأحداث هي سجلات ثابتة للأنشطة أو الإجراءات التي تحدث داخل النظام وتنتج تغييرات في حالته. من خلال الاستفادة من مصادر الأحداث، يمكن إعادة بناء السجل الكامل للتطبيق في أي وقت، مما يسمح بإجراء تدقيق شامل ورؤى أفضل للأعمال وتحسين إمكانات تصحيح الأخطاء. بالإضافة إلى ذلك، يتيح تحديد مصادر الأحداث للنظام أن يكون قابلاً للتطوير وداعمًا بطبيعته للاستعلامات المؤقتة وإعادة تشغيل الأحداث وإصدار الإصدارات.

الفكرة الأساسية وراء تحديد مصادر الأحداث تشبه تمامًا كيفية عمل أنظمة التحكم في الإصدار مثل Git - حيث يتيح كل تغيير في شكل الالتزامات تتبع السجل الكامل، بالإضافة إلى العودة إلى الحالة السابقة. يركز تحديد مصادر الأحداث في المقام الأول على التقاط وتخزين كل تغيير مهم في حالة التطبيق، بدلاً من مجرد الحفاظ على أحدث حالة. يمكن أن يؤدي هذا الأسلوب إلى تحسين عزل الأخطاء، وتصحيح الأخطاء بشكل أسهل، ومسارات تدقيق أقوى من خلال توفير سجل تاريخي كامل لجميع أنشطة تغيير الحالة داخل التطبيق.

يعد Event Sourcing مناسبًا بشكل خاص للتطبيقات التي تتطلب تدقيقًا متكررًا، أو لديها مهام سير عمل معقدة، أو تتطلب التعاون بين عدة مستخدمين. تشمل أمثلة هذه الأنظمة البرامج المالية وأنظمة إدارة المحتوى وتطبيقات إدارة سلسلة التوريد.

يمكن أن يؤدي تنفيذ تحديد مصادر الأحداث إلى تعزيز مرونة النظام، مما يسمح له بالتعامل بأمان مع تغييرات الحالة الخاطئة. على سبيل المثال، إذا أدى تحديث خاطئ إلى إتلاف حالة البيانات الحالية، فيمكن إرجاع التطبيق إلى الحالة السابقة عن طريق إعادة تشغيل تسلسل الأحداث حتى النقطة التي سبقت حدوث التغيير الخاطئ.

تتكون المكونات الأساسية لبنية مصادر الأحداث من مخزن الأحداث ونموذج المجال ونموذج الإسقاط. مخزن الأحداث عبارة عن قاعدة بيانات، حيث تستمر الأحداث عند حدوثها في التطبيق. نموذج المجال مسؤول عن التعامل مع منطق الأعمال وهو مسؤول عن إنشاء أحداث جديدة بناءً على الأوامر الواردة. يقوم نموذج الإسقاط بقراءة الأحداث من مخزن الأحداث ومعالجتها ويقوم بإنشاء حالة التطبيق الحالية التي يتم عرضها عادةً للمستخدمين أو الاستعلام عنها بواسطة خدمات النظام.

يمكن AppMaster ، وهي منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية، الاستفادة من اعتماد مصادر الأحداث كجزء من بنية برمجياتها. يمكّن AppMaster المستخدمين من تطوير نماذج البيانات والعمليات التجارية وواجهات برمجة التطبيقات بشكل مرئي دون الحاجة إلى معرفة الترميز. من خلال دمج مصادر الأحداث، يمكن AppMaster توفير قابلية التوسع والصيانة والمرونة المحسنة للتطبيقات التي ينشئها. علاوة على ذلك، يمكن أن يوفر تاريخ تغييرات الحالة في هذه التطبيقات رؤى حول سلوك المستخدم وتسهيل عمليات تصحيح الأخطاء والمراجعة بشكل أكثر طبيعية.

على الرغم من المزايا التي يتمتع بها تحديد مصادر الأحداث، إلا أنه يواجه بعض التحديات. أولاً وقبل كل شيء، يتطلب الأمر عقلية ونهجًا مختلفين لنمذجة وتصميم التطبيقات. يحتاج المطورون إلى التعرف على مفاهيم الأنظمة القائمة على الأحداث، والإسقاطات، والاتساق النهائي. ثانيًا، نظرًا لأن الأحداث غير قابلة للتغيير، فقد يكون التعامل مع تغييرات المخطط أو النموذج أكثر تعقيدًا، مما يتطلب اعتبارات إضافية عند تطوير التطبيق بمرور الوقت. أخيرًا، في حين أن السجل الكامل الذي يقدمه Event Sourcing يوفر إمكانات تدقيق ممتازة، فقد يتطلب أيضًا اهتمامًا إضافيًا بإدارة البيانات وتطهير البيانات التاريخية غير الضرورية للحفاظ على أداء مقبول للتخزين والاسترجاع.

في الختام، يعد تحديد مصادر الأحداث نمطًا معماريًا برمجيًا قويًا يركز على تخزين السجل الكامل لتغييرات حالة التطبيق، مما يتيح تدقيقًا أسهل وتصحيح الأخطاء والتكيف مع السلوك الخاطئ. عند دمجها مع أنماط أخرى، مثل CQRS والتصميم المستند إلى المجال، يمكن أن يؤدي تحديد مصادر الأحداث إلى حلول برمجية قابلة للتطوير وقابلة للصيانة ومرنة بدرجة كبيرة. يمكن لمنصات مثل AppMaster الاستفادة من فوائد Event Sourcing لتوفير إمكانات محسنة وجذب جمهور أوسع من المؤسسات التي تبحث عن حلول برمجية تقلل من الديون التقنية وتتكيف بسلاسة مع المتطلبات المتطورة.