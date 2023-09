Evenementsourcing

Event Sourcing is een softwarearchitectuurpatroon dat draait om het concept van het behouden van de gehele status van een applicatie als een reeks gebeurtenissen in een gebeurtenisarchief, in plaats van alleen de huidige status van de gegevens in een traditionele database te behouden. Gebeurtenissen zijn onveranderlijke registraties van activiteiten of acties die binnen een systeem plaatsvinden en veranderingen in de staat ervan veroorzaken. Door gebruik te maken van Event Sourcing kan de volledige geschiedenis van een applicatie op elk moment worden gereconstrueerd, waardoor uitgebreide audits, betere zakelijke inzichten en verbeterde foutopsporingsmogelijkheden mogelijk zijn. Bovendien zorgt Event Sourcing ervoor dat een systeem schaalbaar is en inherent ondersteuning biedt voor tijdelijke queries, het opnieuw afspelen van gebeurtenissen en versiebeheer.

Het kernidee achter Event Sourcing lijkt veel op de manier waarop versiebeheersystemen zoals Git werken - waarbij elke verandering in de vorm van commits het mogelijk maakt de geschiedenis volledig bij te houden, en ook terug te keren naar een vorige staat. Event Sourcing richt zich primair op het vastleggen en opslaan van elke significante verandering in de status van een applicatie, in plaats van alleen maar op het handhaven van de laatste status. Deze aanpak kan leiden tot verbeterde foutisolatie, eenvoudiger debuggen en sterkere audittrails door een volledig historisch overzicht te bieden van alle statusveranderende activiteiten binnen de applicatie.

Event Sourcing is met name geschikt voor toepassingen die frequente audits vereisen, complexe workflows hebben of samenwerking tussen meerdere gebruikers vereisen. Voorbeelden van dergelijke systemen zijn financiële software, contentmanagementsystemen en supply chain management-applicaties.

Het implementeren van Event Sourcing kan de veerkracht van het systeem vergroten, waardoor het correct om kan gaan met foutieve statuswijzigingen. Als een foutieve update bijvoorbeeld de huidige gegevensstatus beschadigt, kan de applicatie worden teruggedraaid naar een eerdere status door de reeks gebeurtenissen opnieuw af te spelen tot het punt voordat de foutieve wijziging plaatsvond.

De primaire componenten van een Event Sourcing-architectuur bestaan ​​uit een evenementenwinkel, een domeinmodel en een projectiemodel. Het gebeurtenisarchief is een database waarin gebeurtenissen worden bewaard zoals ze in de toepassing voorkomen. Het domeinmodel is verantwoordelijk voor het afhandelen van de bedrijfslogica en is verantwoordelijk voor het genereren van nieuwe gebeurtenissen op basis van inkomende opdrachten. Het projectiemodel leest en verwerkt gebeurtenissen uit de gebeurtenisopslag en genereert de huidige applicatiestatus die doorgaans aan gebruikers wordt weergegeven of door de systeemservices wordt opgevraagd.

AppMaster, een krachtig platform no-code voor het maken van web-, mobiele en backend-applicaties, kan profiteren van het adopteren van Event Sourcing als onderdeel van de softwarearchitectuur. AppMaster stelt gebruikers in staat om datamodellen, bedrijfsprocessen en API's visueel te ontwikkelen zonder voorafgaande kennis van coderen. Door Event Sourcing te integreren kan AppMaster verbeterde schaalbaarheid, onderhoudbaarheid en veerkracht bieden voor de applicaties die het genereert. Bovendien kan de geschiedenis van statusveranderingen in deze applicaties inzicht verschaffen in het gedrag van gebruikers en meer natuurlijke foutopsporings- en auditprocessen mogelijk maken.

Ondanks de voordelen brengt Event Sourcing enkele uitdagingen met zich mee. Het vereist eerst en vooral een andere mentaliteit en aanpak bij het modelleren en ontwerpen van applicaties. Ontwikkelaars moeten vertrouwd raken met de concepten van gebeurtenisgestuurde systemen, projecties en uiteindelijke consistentie. Ten tweede kan het omgaan met schema- of modelwijzigingen ingewikkelder zijn, omdat gebeurtenissen onveranderlijk zijn, waardoor extra overwegingen nodig zijn bij het ontwikkelen van een applicatie in de loop van de tijd. Hoewel de volledige geschiedenis van Event Sourcing uitstekende auditmogelijkheden biedt, kan het tot slot ook extra aandacht vereisen voor gegevensbeheer en het opschonen van onnodige historische gegevens om aanvaardbare opslag- en ophaalprestaties te behouden.

Concluderend is Event Sourcing een krachtig softwarearchitectuurpatroon dat de nadruk legt op het opslaan van de volledige geschiedenis van de statuswijzigingen van een applicatie, waardoor audits, foutopsporing en aanpassing aan foutief gedrag eenvoudiger worden. In combinatie met andere patronen, zoals CQRS en Domain-Driven Design, kan Event Sourcing leiden tot zeer schaalbare, onderhoudbare en veerkrachtige softwareoplossingen. Platforms zoals AppMaster kunnen profiteren van de voordelen van Event Sourcing om verbeterde mogelijkheden te bieden en een breder publiek aan te trekken van organisaties die op zoek zijn naar softwareoplossingen die de technische schulden verminderen en zich soepel aanpassen aan de veranderende vereisten.