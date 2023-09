Fornecimento de eventos

Event Sourcing é um padrão de arquitetura de software que gira em torno do conceito de persistir todo o estado de um aplicativo como uma sequência de eventos em um armazenamento de eventos, em vez de apenas manter o estado atual dos dados em um banco de dados tradicional. Eventos são registros imutáveis ​​de atividades ou ações que ocorrem dentro de um sistema e produzem mudanças em seu estado. Ao aproveitar o Event Sourcing, o histórico completo de um aplicativo pode ser reconstruído a qualquer momento, permitindo auditoria abrangente, melhores insights de negócios e recursos aprimorados de depuração. Além disso, o Event Sourcing permite que um sistema seja escalável e inerentemente compatível com consultas temporais, reprodução de eventos e controle de versão.

A ideia central por trás do Event Sourcing é bastante semelhante à forma como sistemas de controle de versão como o Git operam - onde cada mudança na forma de commits permite o rastreamento completo do histórico, bem como a reversão para um estado anterior. O Event Sourcing concentra-se principalmente em capturar e armazenar todas as alterações significativas no estado de um aplicativo, em vez de apenas manter o estado mais recente. Essa abordagem pode levar a um melhor isolamento de falhas, depuração mais fácil e trilhas de auditoria mais sólidas, fornecendo um registro histórico completo de todas as atividades de alteração de estado no aplicativo.

O Event Sourcing é particularmente adequado para aplicações que exigem auditoria frequente, têm fluxos de trabalho complexos ou exigem colaboração entre vários usuários. Exemplos de tais sistemas incluem software financeiro, sistemas de gerenciamento de conteúdo e aplicativos de gerenciamento da cadeia de suprimentos.

A implementação do Event Sourcing pode aumentar a resiliência do sistema, permitindo que ele lide normalmente com mudanças de estado errôneas. Por exemplo, se uma atualização errônea corromper o estado atual dos dados, o aplicativo poderá ser revertido para um estado anterior repetindo a sequência de eventos até o ponto anterior à ocorrência da alteração defeituosa.

Os componentes principais de uma arquitetura Event Sourcing consistem em um armazenamento de eventos, um modelo de domínio e um modelo de projeção. O armazenamento de eventos é um banco de dados, onde os eventos são persistidos à medida que ocorrem no aplicativo. O modelo de domínio é responsável por lidar com a lógica de negócio e é responsável por gerar novos eventos com base nos comandos recebidos. O modelo de projeção lê e processa eventos do armazenamento de eventos e gera o estado atual do aplicativo que normalmente é exibido aos usuários ou consultado pelos serviços do sistema.

AppMaster, uma poderosa plataforma no-code para a criação de aplicativos web, móveis e back-end, pode se beneficiar da adoção do Event Sourcing como parte de sua arquitetura de software. AppMaster permite que os usuários desenvolvam visualmente modelos de dados, processos de negócios e APIs sem nenhum pré-requisito para conhecimento de codificação. Ao integrar o Event Sourcing, AppMaster pode oferecer maior escalabilidade, capacidade de manutenção e resiliência para os aplicativos que gera. Além disso, o histórico de mudanças de estado nessas aplicações pode fornecer insights sobre o comportamento do usuário e facilitar processos mais naturais de depuração e auditoria.

Apesar de suas vantagens, o Event Sourcing apresenta alguns desafios. Em primeiro lugar, requer uma mentalidade e abordagem diferentes para modelar e projetar aplicativos. Os desenvolvedores precisam se familiarizar com os conceitos de sistemas orientados a eventos, projeções e consistência eventual. Em segundo lugar, como os eventos são imutáveis, o tratamento de alterações de esquema ou modelo pode ser mais complicado, exigindo considerações adicionais ao evoluir uma aplicação ao longo do tempo. Finalmente, embora o histórico completo oferecido pelo Event Sourcing forneça excelentes recursos de auditoria, ele também pode exigir atenção extra ao gerenciamento de dados e à eliminação de dados históricos desnecessários para manter um desempenho aceitável de armazenamento e recuperação.

Concluindo, Event Sourcing é um poderoso padrão de arquitetura de software que enfatiza o armazenamento do histórico completo das alterações de estado de um aplicativo, facilitando auditoria, depuração e ajuste a comportamentos errôneos. Quando combinado com outros padrões, como CQRS e Domain-Driven Design, o Event Sourcing pode levar a soluções de software altamente escaláveis, sustentáveis ​​e resilientes. Plataformas como AppMaster podem aproveitar os benefícios do Event Sourcing para fornecer recursos aprimorados e atrair um público mais amplo de organizações que buscam soluções de software que reduzam o débito técnico e se adaptem facilmente aos requisitos em evolução.