Sourcing d'événements

Event Sourcing est un modèle architectural logiciel qui s'articule autour du concept de conservation de l'état complet d'une application sous la forme d'une séquence d'événements dans un magasin d'événements, plutôt que de conserver uniquement l'état actuel des données dans une base de données traditionnelle. Les événements sont des enregistrements immuables d'activités ou d'actions qui se produisent au sein d'un système et produisent des changements dans son état. En tirant parti de l'Event Sourcing, l'historique complet d'une application peut être reconstruit à tout moment, permettant un audit complet, de meilleures informations commerciales et des capacités de débogage améliorées. De plus, Event Sourcing permet à un système d'être évolutif et de prendre en charge intrinsèquement les requêtes temporelles, la relecture d'événements et la gestion des versions.

L'idée principale derrière Event Sourcing est assez similaire au fonctionnement des systèmes de contrôle de version comme Git - où chaque changement sous forme de validations permet un suivi complet de l'historique, ainsi que le retour à un état antérieur. L'Event Sourcing se concentre principalement sur la capture et le stockage de chaque changement significatif dans l'état d'une application, plutôt que sur la simple conservation du dernier état. Cette approche peut conduire à une meilleure isolation des pannes, à un débogage plus facile et à des pistes d'audit plus solides en fournissant un enregistrement historique complet de toutes les activités de changement d'état au sein de l'application.

Event Sourcing est particulièrement adapté aux applications qui nécessitent des audits fréquents, ont des flux de travail complexes ou exigent une collaboration entre plusieurs utilisateurs. Des exemples de tels systèmes incluent les logiciels financiers, les systèmes de gestion de contenu et les applications de gestion de la chaîne d'approvisionnement.

La mise en œuvre d'Event Sourcing peut améliorer la résilience du système, lui permettant de gérer avec élégance les changements d'état erronés. Par exemple, si une mise à jour erronée corrompt l'état actuel des données, l'application peut être restaurée à un état antérieur en rejouant la séquence d'événements jusqu'au point précédant la modification erronée.

Les principaux composants d'une architecture Event Sourcing sont constitués d'un magasin d'événements, d'un modèle de domaine et d'un modèle de projection. Le magasin d'événements est une base de données dans laquelle les événements sont conservés au fur et à mesure qu'ils se produisent dans l'application. Le modèle de domaine est responsable de la gestion de la logique métier et est chargé de générer de nouveaux événements basés sur les commandes entrantes. Le modèle de projection lit et traite les événements du magasin d'événements et génère l'état actuel de l'application qui est généralement affiché aux utilisateurs ou interrogé par les services du système.

AppMaster, une puissante plate no-code pour la création d'applications Web, mobiles et backend, peut bénéficier de l'adoption d'Event Sourcing dans le cadre de son architecture logicielle. AppMaster permet aux utilisateurs de développer visuellement des modèles de données, des processus métier et des API sans prérequis de connaissances en codage. En intégrant Event Sourcing, AppMaster peut offrir une évolutivité, une maintenabilité et une résilience améliorées pour les applications qu'il génère. De plus, l'historique des changements d'état dans ces applications peut fournir des informations sur le comportement des utilisateurs et faciliter des processus de débogage et d'audit plus naturels.

Malgré ses avantages, l’Event Sourcing présente quelques défis. Avant tout, cela nécessite un état d’esprit et une approche différents en matière de modélisation et de conception d’applications. Les développeurs doivent se familiariser avec les concepts de systèmes événementiels, de projections et de cohérence éventuelle. Deuxièmement, étant donné que les événements sont immuables, la gestion des modifications de schéma ou de modèle peut être plus compliquée, nécessitant des considérations supplémentaires lors de l'évolution d'une application au fil du temps. Enfin, même si l'historique complet proposé par Event Sourcing offre d'excellentes capacités d'audit, il peut également nécessiter une attention particulière à la gestion des données et à la suppression des données historiques inutiles afin de maintenir des performances de stockage et de récupération acceptables.

En conclusion, Event Sourcing est un modèle architectural logiciel puissant qui met l'accent sur le stockage de l'historique complet des changements d'état d'une application, permettant ainsi un audit, un débogage et un ajustement plus faciles aux comportements erronés. Lorsqu'il est combiné avec d'autres modèles, tels que CQRS et Domain-Driven Design, l'Event Sourcing peut conduire à des solutions logicielles hautement évolutives, maintenables et résilientes. Des plates-formes comme AppMaster peuvent capitaliser sur les avantages de l'Event Sourcing pour offrir des capacités améliorées et attirer un public plus large d'organisations à la recherche de solutions logicielles réduisant la dette technique et s'adaptant en douceur à l'évolution des exigences.