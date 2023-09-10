Sunucusuz Mimari, altyapıyla ilgili görevleri ve karmaşıklıkları ortadan kaldırarak sunucu altyapısının sağlanması, yönetilmesi veya bakımının yapılması ihtiyacını ortadan kaldıran yenilikçi bir yazılım tasarımı yaklaşımıdır. Sunucusuz bir ortamda, geliştiriciler yalnızca kod yazmaya, dağıtmaya ve geliştirmeye odaklanabilirken, sunucuyla ilgili hususlar üçüncü taraf, bulut tabanlı hizmet sağlayıcılar tarafından otomatik olarak yönetilir. Bu, geliştiricinin ölçeklenebilir, esnek ve uygun maliyetli uygulamalar oluşturmaya odaklanması için zaman kazandırır.

Sunucusuz mimarinin temelinde, geliştiricilerin sunucu altyapısı hakkında endişelenmeden ayrıntılı kod veya işlev parçaları yazıp yürütmesine olanak tanıyan Hizmet Olarak İşlevler (FaaS) kavramı bulunur. Bu işlevler belirli olaylar veya istekler tarafından tetiklenir ve uygulamanın tamamını etkilemeden ayrı ayrı işlevler oluşturulabilir, değiştirilebilir ve yürütülebilir. AWS Lambda, Azure Functions ve Google Cloud Functions gibi FaaS sağlayıcıları çalışma zamanı ortamını tam olarak yönetir, yalnızca kullanılan gerçek işlem süresi için ücretlendirme yaparken talebe yanıt olarak kaynakları otomatik olarak ölçeklendirir.

Sunucusuz mimarinin en önemli avantajlarından biri kesinlikle uygun maliyetli yaklaşımıdır. Belirtildiği gibi, FaaS sağlayıcıları yalnızca kod yürütme sırasında tüketilen bilgi işlem kaynakları için ücret alır; bu, geliştiricilerin fiili kullanımdan bağımsız olarak belirlenen sunucu kapasitesi için ödeme yapmak zorunda olduğu geleneksel sunucu tabanlı çözümlerle tam bir tezat oluşturuyor. Üstelik sunucusuz mimari, uygulama büyüdükçe kolayca ölçeklendirilebilir, böylece operasyonel karmaşıklık ve ilgili ölçeklendirme maliyetleri azalır. Bu, her büyüklükteki kuruluşun harcamalarını optimize etmesine ve yatırım getirisini önemli ölçüde artırmasına olanak tanır.

Sunucusuz mimarinin öne çıkan bir örneği, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik önde gelen no-code bir çözüm olan AppMaster platformudur. AppMaster kullanıcıların veritabanı şemalarını, iş mantığını, REST API'sini ve WSS endpoints görsel olarak tasarlamalarına olanak tanır ve güçlü 'Yayınla' düğmesini kullanarak uygulama kaynak kodunu 30 saniyeden kısa sürede oluşturur. Geleneksel geliştirme ortamlarının aksine, AppMaster uygulamaları her seferinde sıfırdan oluşturularak teknik borç birikimi yaşanmaz. Ayrıca AppMaster uygulamaları Postgresql uyumlu veritabanları üzerine kurulduğundan ve Go ile üretilen durum bilgisi olmayan arka uç mimarisini kullandığından olağanüstü ölçeklenebilirlik sergiliyorlar.

Sunucusuz mimari ayrıca, genellikle mikro hizmetlerin kullanımını içeren, oldukça olay odaklı bir tasarımı da destekler. Bu, geliştiricilerin uygulamalarını kolayca bağımsız olarak güncellenebilen, bakımı yapılabilen ve ölçeklendirilebilen bireysel hizmetler halinde düzenlemelerine olanak tanıyan modüler, ayrıştırılmış bir yaklaşıma olanak tanır. Sonuç, yeni özelliklerin devreye alınmasını hızlandıran ve genel uygulama yaşam döngüsü yönetimi sürecini kolaylaştıran son derece çevik bir mimaridir.

Özellikle sunucusuz mimari, oldukça değişken veya öngörülemeyen iş yüklerine sahip uygulamalar için çok uygundur. Örneğin, makine öğrenimi modelleri, gerçek zamanlı veri işleme hatları ve IoT cihazları, aralıklı olarak büyük hacimli istekler üretme doğaları nedeniyle sunucusuz uygulamaya özellikle olanak sağlar. Geliştiriciler, sunucusuz mimariden yararlanarak bu dalgalanmaları kolayca karşılayabilir ve altyapı darboğazları veya kaynak israfı riski olmadan, gelen istekleri gerçek zamanlı olarak işlemek için yeterli kaynakların istek üzerine kullanılabilir olmasını sağlayabilir.

Ancak sunucusuz mimarinin sınırlamaları olmadığını ve her proje için en uygun seçim olmayabileceğini bilmek önemlidir. FaaS sağlayıcıları genellikle sağlayıcılar arasındaki geçişi engelleyebilecek özel teknolojiler ve yapılandırma formatları kullandığından, bilinen dezavantajlar arasında satıcıya bağlı kalma yer alır. Ek olarak, soğuk başlatma gecikmeleri (FaaS platformunun kaynakları ayırması ve boşta kalan bir işlev için yürütme ortamını başlatması için gereken süre) performansı olumsuz etkileyebilir. Oyun platformları gibi gecikmeye duyarlı uygulamalar bu nedenle sunucusuz mimarinin benimsenmesinden olumsuz etkilenebilir.

Sonuç olarak, sunucusuz mimari, sunucu yönetimi karmaşıklıklarını ortadan kaldırarak yazılım geliştirmede bir paradigma değişikliği sunar, böylece geliştiricilerin yüksek düzeyde ölçeklenebilir, esnek ve uygun maliyetli uygulamalar oluşturmaya odaklanmasına olanak tanır. FaaS çözümleri sunan bulut hizmet sağlayıcılarının yaygınlaşmasıyla birlikte sunucusuz mimari ilgi kazanmaya devam ediyor ve geliştiricilere modern uygulamaların tasarlanma, oluşturulma ve dağıtılma şeklini yeniden tanımlama yetkisi veriyor. Maliyet, ölçeklenebilirlik ve mimari tasarım gibi faktörleri göz önünde bulunduran sunucusuz mimari, yazılım uygulamalarının geleceğe hazır olması ve hızlı inovasyona olanak sağlaması için güçlü bir araçtır.