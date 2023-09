Event Sourcing to wzorzec architektury oprogramowania, który opiera się na koncepcji utrzymywania całego stanu aplikacji jako sekwencji zdarzeń w magazynie zdarzeń, a nie tylko utrzymywania bieżącego stanu danych w tradycyjnej bazie danych. Zdarzenia to niezmienne zapisy działań lub działań zachodzących w systemie i powodujących zmiany w jego stanie. Dzięki wykorzystaniu Event Sourcing pełną historię aplikacji można zrekonstruować w dowolnym momencie, co pozwala na kompleksowy audyt, lepszy wgląd w działalność biznesową i ulepszone możliwości debugowania. Ponadto pozyskiwanie zdarzeń umożliwia skalowalność systemu i nieodłączną obsługę zapytań tymczasowych, odtwarzania zdarzeń i wersjonowania.

Podstawowa idea Event Sourcing jest dość podobna do działania systemów kontroli wersji, takich jak Git - gdzie każda zmiana w formie zatwierdzeń umożliwia pełne śledzenie historii, a także powrót do poprzedniego stanu. Event Sourcing koncentruje się przede wszystkim na przechwytywaniu i przechowywaniu każdej znaczącej zmiany stanu aplikacji, a nie tylko na utrzymywaniu najnowszego stanu. Takie podejście może prowadzić do lepszej izolacji błędów, łatwiejszego debugowania i silniejszych ścieżek audytu poprzez zapewnienie pełnego zapisu historycznego wszystkich działań związanych ze zmianą stanu w aplikacji.

Event Sourcing szczególnie dobrze nadaje się do aplikacji, które wymagają częstych audytów, mają złożone przepływy pracy lub wymagają współpracy między wieloma użytkownikami. Przykładami takich systemów są oprogramowanie finansowe, systemy zarządzania treścią i aplikacje do zarządzania łańcuchem dostaw.

Wdrożenie Event Sourcing może zwiększyć odporność systemu, umożliwiając mu płynną obsługę błędnych zmian stanu. Na przykład, jeśli błędna aktualizacja psuje bieżący stan danych, aplikację można przywrócić do poprzedniego stanu, odtwarzając sekwencję zdarzeń aż do momentu, zanim nastąpiła błędna zmiana.

Podstawowe komponenty architektury Event Sourcing składają się ze magazynu zdarzeń, modelu domeny i modelu projekcji. Magazyn zdarzeń to baza danych, w której utrwalane są zdarzenia występujące w aplikacji. Model domeny odpowiada za obsługę logiki biznesowej i odpowiada za generowanie nowych zdarzeń na podstawie przychodzących poleceń. Model projekcyjny odczytuje i przetwarza zdarzenia ze składnicy zdarzeń oraz generuje bieżący stan aplikacji, który jest zazwyczaj wyświetlany użytkownikom lub sprawdzany przez usługi systemu.

AppMaster, potężna platforma no-code służąca do tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych, może zyskać na przyjęciu Event Sourcing jako części swojej architektury oprogramowania. AppMaster umożliwia użytkownikom wizualne tworzenie modeli danych, procesów biznesowych i interfejsów API bez konieczności posiadania wiedzy z zakresu kodowania. Integrując Event Sourcing, AppMaster może zaoferować lepszą skalowalność, łatwość konserwacji i odporność generowanych przez siebie aplikacji. Co więcej, historia zmian stanu w tych aplikacjach może zapewnić wgląd w zachowania użytkowników i ułatwić bardziej naturalne procesy debugowania i audytu.

Pomimo swoich zalet, Event Sourcing wiąże się z kilkoma wyzwaniami. Przede wszystkim wymaga innego sposobu myślenia i podejścia do modelowania i projektowania aplikacji. Programiści muszą zapoznać się z koncepcjami systemów sterowanych zdarzeniami, prognozami i ostateczną spójnością. Po drugie, ponieważ zdarzenia są niezmienne, obsługa zmian schematu lub modelu może być bardziej skomplikowana i wymagać dodatkowych rozważań podczas rozwijania aplikacji w czasie. Wreszcie, choć pełna historia oferowana przez Event Sourcing zapewnia doskonałe możliwości audytu, może również wymagać szczególnej uwagi w zakresie zarządzania danymi i usuwania niepotrzebnych danych historycznych w celu utrzymania akceptowalnej wydajności przechowywania i wyszukiwania.

Podsumowując, Event Sourcing to potężny wzorzec architektury oprogramowania, który kładzie nacisk na przechowywanie pełnej historii zmian stanu aplikacji, umożliwiając łatwiejszą inspekcję, debugowanie i dostosowywanie się do błędnego zachowania. W połączeniu z innymi wzorcami, takimi jak CQRS i projektowanie oparte na domenie, pozyskiwanie zdarzeń może prowadzić do wysoce skalowalnych, łatwych w utrzymaniu i odpornych rozwiązań programowych. Platformy takie jak AppMaster mogą wykorzystać zalety Event Sourcing, aby zapewnić zwiększone możliwości i przyciągnąć szerszą publiczność organizacji poszukujących rozwiązań programowych, które zmniejszają zadłużenie techniczne i płynnie dostosowują się do zmieniających się wymagań.