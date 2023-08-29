Düşük kodlu yatırım getirisi hesaplaması

Low-code ROI (Yatırım Getirisi) hesaplaması, yazılım uygulaması geliştirmeye yönelik geleneksel programlama tabanlı yaklaşımlar yerine AppMaster gibi low-code platformların benimsenmesiyle elde edilen parasal değeri ve iş etkisini ölçmeye yönelik bir yöntemdir. low-code geliştirme bağlamında yatırım getirisi hesaplaması, kuruluşların bu tür platformlara yaptıkları yatırımları haklı çıkarmak ve çözümün başarısını ölçmek için güvendikleri önemli bir ölçümdür. İşletmeler, low-code ROI'yi hesaplayarak, geliştirme süresi ve maliyet tasarruflarının yanı sıra daha hızlı gelir elde etme ve gelişmiş genel iş performansını da içeren low-code bir metodolojiyi tercih etmenin hem kısa vadeli kazançlarını hem de uzun vadeli değerini değerlendirebilir. .

low-code yatırım getirisini hesaplarken göz önünde bulundurulması gereken birkaç farklı faktör vardır; bunlar arasında, geliştirme ve bakım çabalarının azalmasından kaynaklanan doğrudan maliyet tasarrufları, uygulama sunumunda zaman tasarrufu, daha yüksek ölçeklenebilirlik ve iş ihtiyaçlarına yanıt vermede genel artış yer alır. Yatırım getirisi hesaplaması aynı zamanda daha fazla çeviklik, kolaylaştırılmış platformlar, basitleştirilmiş entegrasyon ve gelişmiş kullanıcı benimsemesi gibi daha iyi iş sonuçlarına katkıda bulunan dolaylı faydaları da dikkate alır.

low-code ROI'yi hesaplamak için işletmeler, geleneksel bir yaklaşım kullanarak uygulama geliştirmenin toplam maliyetini belirlemekle başlayan adım adım bir süreci izleyebilir. Bu, geliştiricilerin, iş analistlerinin, altyapının, lisanslamanın, eğitimin, BT desteğinin ve entegrasyon çabalarının maliyetini içerir. Daha sonra kuruluşların, uygulama geliştirmek için low-code bir platform kullanmanın toplam maliyetini belirlemesi gerekir. AppMaster gibi low-code bir platformla ilişkili maliyetler genellikle abonelik ücretlerini, barındırma ve depolama maliyetlerini, eğitim ve desteği ve ara sıra ortaya çıkan önceden oluşturulmuş entegrasyon veya eklenti maliyetini içerir.

Her iki yaklaşımın toplam maliyetleri hesaplandıktan sonra kuruluşlar, her yöntemin performansını ölçmek için bir temel oluşturmalıdır. Örneğin, belirli bir proje için gereken geliştirme süresi, geliştirme maliyeti ve uygulama çabası, hem önceden oluşturulmuş bileşenler, kullanıma hazır çözümler hem de geleneksel geliştirme yaklaşımlarına yönelik yeniden kullanılabilir yazılım eserleri dikkate alınarak ölçülmeli ve karşılaştırılmalıdır. Geliştirilen uygulama sayısı, yazılan toplam kod satırı veya bir projeyi tamamlamak için gereken adam-saat gibi faktörler performans göstergesi olarak kullanılabilir.

Artık kuruluşların AppMaster gibi low-code bir platformu benimseyerek elde edilmesi beklenen performans iyileşmesini tahmin etmesi gerekiyor. Bu, belirli kullanım durumlarını analiz ederek, benzer çözümleri kullanan diğer işletmelerle kıyaslama karşılaştırması yaparak veya low-code geliştirme faydalarına ilişkin sektör araştırmalarına ve tahminlerine başvurarak yapılabilir. Yazılım geliştirme alanında uzman olan AppMaster, platformunun 10 kat daha hızlı bir geliştirme süreci ve 3 kat daha uygun maliyetli bir çözüm sunmasını sağlarken teknik borcu ortadan kaldırır, ölçeklenebilirliği ve uyarlanabilirliği artırır ve uygulama bakımını kolaylaştırır.

Toplam maliyetler ve potansiyel performans iyileştirmeleri elimizdeyken, low-code yatırım getirisi low-code platformun geleneksel programlama yaklaşımına göre kullanılmasıyla elde edilen parasal kazanç ile low-code yatırım yapmanın toplam maliyeti arasındaki farkın bölünmesiyle hesaplanır. geleneksel programlama tabanlı geliştirme yönteminin toplam maliyetine göre platform. Daha sonra sonuç, ROI'yi yüzde olarak ifade etmek için 100 ile çarpılır.

Örneğin, bir işletme AppMaster gibi low-code bir platform benimseyerek geliştirme maliyetinden 500.000 ABD Doları tasarruf elde ederse ve low-code platformu kullanmanın toplam maliyeti 150.000 ABD Doları iken, geleneksel programlama tabanlı geliştirmenin toplam maliyeti 300.000 ABD Doları ise, low-code yatırım getirisi ((500.000 $ - 150.000 $) / 300.000 $) x 100 = %116,67 olur ve bu da önemli bir yatırım getirisi anlamına gelir.

low-code yatırım getirisinin hesaplanması, kuruluşların AppMaster gibi low-code platformları benimseme konusunda bilinçli kararlar almasına olanak tanır ve daha fazla optimizasyon gerektiren alanların belirlenmesine yardımcı olur. İşletmeler, sağlayabileceği olumlu etkiyi anlayarak bu tür geliştirme araçlarının benimsenmesine öncelik verebilir, uygulamalarının yaşam döngüsünü düzenleyebilir ve daha hızlı, uygun maliyetli uygulama oluşturmanın avantajlarından yararlanabilir ve tüm bunları yaparken ölçeklenebilirliği, güvenliği ve uyarlanabilirliği koruyabilir. sürekli gelişen teknoloji ortamını karşılamak için.