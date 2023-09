Low-code ROI-berekening (Return on Investment) is een methode voor het kwantificeren van de financiële waarde en de zakelijke impact die wordt bereikt door het adopteren van low-code platforms, zoals AppMaster, in plaats van traditionele, op programmeren gebaseerde benaderingen voor de ontwikkeling van softwareapplicaties. ROI-berekening is, in de context van low-code -ontwikkeling, een cruciale maatstaf waarop organisaties vertrouwen om hun investering in dergelijke platforms te rechtvaardigen en om het succes van de oplossing te meten. Door de low-code ROI te berekenen, kunnen bedrijven zowel de kortetermijnwinst als de langetermijnwaarde van de keuze voor een low-code methodologie beoordelen, waaronder ontwikkeltijd en kostenbesparingen, evenals snellere omzetgeneratie en verbeterde algehele bedrijfsprestaties. .

Er zijn verschillende factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het berekenen van de low-code ROI, waaronder de directe kostenbesparingen door verminderde ontwikkelings- en onderhoudsinspanningen, tijdsbesparing bij het leveren van applicaties, hogere schaalbaarheid en de algehele toename van het reactievermogen op zakelijke behoeften. Bij de ROI-berekening wordt ook rekening gehouden met indirecte voordelen zoals grotere flexibiliteit, gestroomlijnde platforms, vereenvoudigde integratie en verbeterde gebruikersacceptatie, die bijdragen aan betere bedrijfsresultaten.

Om de low-code ROI te berekenen, kunnen bedrijven een stapsgewijs proces volgen, dat begint met het identificeren van de totale kosten van applicatieontwikkeling op een traditionele manier. Dit omvat de kosten van ontwikkelaars, bedrijfsanalisten, infrastructuur, licenties, training, IT-ondersteuning en integratie-inspanningen. Vervolgens moeten de organisaties de totale kosten bepalen van het inzetten van een low-code platform om applicaties te ontwikkelen. De kosten die gepaard gaan met een low-code platform als AppMaster omvatten doorgaans abonnementskosten, hosting- en opslagkosten, training en ondersteuning, en af ​​en toe een vooraf gebouwde integratie of add-onkosten.

Zodra de totale kosten voor beide benaderingen zijn berekend, moeten organisaties een basislijn vaststellen voor het meten van de prestaties van elke methode. De ontwikkeltijd, ontwikkelingskosten en implementatie-inspanningen die nodig zijn voor een specifiek project moeten bijvoorbeeld worden gemeten en vergeleken, waarbij rekening wordt gehouden met zowel kant-en-klare componenten, kant-en-klare oplossingen als herbruikbare softwareartefacten voor traditionele ontwikkelingsbenaderingen. Factoren zoals het aantal ontwikkelde applicaties, het totale aantal geschreven coderegels of de manuren die nodig zijn om een ​​project te voltooien, kunnen als prestatie-indicatoren worden gebruikt.

Nu moeten organisaties een inschatting maken van de verwachte prestatieverbetering die wordt bereikt door de adoptie van een low-code platform zoals AppMaster. Dit kan worden gedaan door specifieke gebruiksscenario's te analyseren, een benchmarkvergelijking uit te voeren met andere bedrijven die vergelijkbare oplossingen gebruiken, of door te verwijzen naar sectoronderzoek en schattingen van de ontwikkelingsvoordelen van low-code. Als expert op het gebied van softwareontwikkeling zorgt AppMaster ervoor dat zijn platform een ​​10x sneller ontwikkelingsproces en een 3x meer kosteneffectieve oplossing biedt, terwijl het technische schulden elimineert, de schaalbaarheid en aanpasbaarheid verbetert en het onderhoud van applicaties eenvoudiger maakt.

Met de totale kosten en potentiële prestatieverbeteringen in de hand, wordt de low-code ROI berekend door het verschil te delen tussen de financiële winst die wordt behaald door het gebruik van het low-code platform ten opzichte van de traditionele programmeeraanpak en de totale kosten van het investeren in de low-code platform te vergelijken met de totale kosten van de traditionele, op programmeren gebaseerde ontwikkelmethode. Het resultaat wordt vervolgens vermenigvuldigd met 100, om de ROI als percentage uit te drukken.

Als een bedrijf bijvoorbeeld een besparing op de ontwikkelingskosten van $500.000 ervaart door een low-code platform zoals AppMaster te adopteren, en de totale kosten voor het gebruik van het low-code platform $150.000 bedragen, terwijl de totale kosten van traditionele, op programmeren gebaseerde ontwikkeling $300.000 bedragen, low-code ROI zou (($500.000 - $150.000) / $300.000) x 100 = 116,67% zijn, wat een substantieel rendement op de investering aantoont.

Het berekenen van de low-code ROI stelt organisaties in staat weloverwogen beslissingen te nemen over de adoptie low-code platforms zoals AppMaster en helpt bij het identificeren van gebieden die verdere optimalisatie vereisen. Door de positieve impact te begrijpen die het kan bieden, kunnen bedrijven prioriteit geven aan de adoptie van dergelijke ontwikkeltools, de levenscyclus van hun applicaties stroomlijnen en de vruchten plukken van een snellere, kosteneffectievere applicatiecreatie, en dit alles met behoud van schaalbaarheid, veiligheid en aanpassingsvermogen. om tegemoet te komen aan het steeds evoluerende technologielandschap.