يعد حساب عائد الاستثمار (ROI) Low-code طريقة لقياس القيمة النقدية وتأثير الأعمال الذي تم تحقيقه من خلال اعتماد منصات low-code ، مثل AppMaster ، بدلاً من الأساليب التقليدية القائمة على البرمجة لتطوير تطبيقات البرامج. يعد حساب عائد الاستثمار، في سياق تطوير low-code ، مقياسًا حاسمًا تعتمد عليه المؤسسات لتبرير استثمارها في مثل هذه المنصات وقياس نجاح الحل. من خلال حساب عائد الاستثمار low-code ، يمكن للشركات تقييم كل من المكاسب قصيرة المدى والقيمة طويلة المدى لاختيار منهجية low-code ، والتي تشمل وقت التطوير وتوفير التكاليف، بالإضافة إلى توليد إيرادات أسرع وتحسين أداء الأعمال بشكل عام. .

هناك العديد من العوامل المميزة التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند حساب عائد الاستثمار ذي التعليمات low-code ، بما في ذلك التوفير المباشر في التكاليف نتيجة لانخفاض جهود التطوير والصيانة، وتوفير الوقت في تسليم التطبيقات، وقابلية التوسع الأعلى، والزيادة الإجمالية في الاستجابة لاحتياجات العمل. ويأخذ حساب عائد الاستثمار في الاعتبار أيضًا الفوائد غير المباشرة مثل زيادة السرعة والمنصات المبسطة والتكامل المبسط وتعزيز اعتماد المستخدم، مما يساهم في تحسين نتائج الأعمال.

لحساب عائد الاستثمار ذي التعليمات low-code ، يمكن للشركات اتباع عملية خطوة بخطوة، والتي تبدأ بتحديد التكلفة الإجمالية لتطوير التطبيقات باستخدام النهج التقليدي. يتضمن ذلك تكلفة المطورين ومحللي الأعمال والبنية التحتية والترخيص والتدريب ودعم تكنولوجيا المعلومات وجهود التكامل. بعد ذلك، يجب على المؤسسات تحديد التكلفة الإجمالية لاستخدام منصة low-code لتطوير التطبيقات. تتضمن التكاليف المرتبطة بمنصة low-code مثل AppMaster عادةً رسوم الاشتراك، وتكاليف الاستضافة والتخزين، والتدريب والدعم، والتكامل العرضي المبني مسبقًا أو تكلفة الوظيفة الإضافية.

بمجرد حساب التكاليف الإجمالية لكلا النهجين، يجب على المنظمات إنشاء خط أساس لقياس أداء كل أسلوب. على سبيل المثال، ينبغي قياس ومقارنة وقت التطوير وتكلفة التطوير وجهد التنفيذ المطلوب لمشروع معين، مع الأخذ في الاعتبار كلاً من المكونات المعدة مسبقًا والحلول الجاهزة والأدوات البرمجية القابلة لإعادة الاستخدام لمناهج التطوير التقليدية. يمكن استخدام عوامل مثل عدد التطبيقات التي تم تطويرها، أو إجمالي أسطر التعليمات البرمجية المكتوبة، أو ساعات العمل اللازمة لإكمال المشروع كمؤشرات للأداء.

الآن، يجب على المؤسسات تقدير التحسن المتوقع في الأداء الذي تم تحقيقه من خلال اعتماد نظام أساسي low-code مثل AppMaster. ويمكن القيام بذلك عن طريق تحليل حالات استخدام محددة، أو إجراء مقارنة مرجعية مع الشركات الأخرى التي تستخدم حلولًا مماثلة، أو عن طريق الرجوع إلى أبحاث الصناعة وتقديراتها بشأن فوائد تطوير low-code. باعتبارها خبيرة في مجال تطوير البرمجيات، تضمن AppMaster أن نظامها الأساسي يوفر عملية تطوير أسرع بـ 10 مرات وحلاً أكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات، مع التخلص من الديون التقنية، وتعزيز قابلية التوسع والقدرة على التكيف، وجعل صيانة التطبيقات أكثر بساطة.

مع توفر التكاليف الإجمالية وتحسينات الأداء المحتملة، يتم حساب عائد الاستثمار low-code عن طريق قسمة الفرق بين المكاسب المالية التي تم تحقيقها باستخدام النظام الأساسي low-code عبر نهج البرمجة التقليدية والتكلفة الإجمالية للاستثمار في low-code منصة من خلال التكلفة الإجمالية لطريقة التطوير التقليدية القائمة على البرمجة. ثم يتم ضرب النتيجة في 100 للتعبير عن عائد الاستثمار كنسبة مئوية.

على سبيل المثال، إذا حققت شركة ما وفورات في تكلفة التطوير قدرها 500000 دولار أمريكي من خلال اعتماد نظام أساسي low-code مثل AppMaster ، وكانت التكلفة الإجمالية لاستخدام النظام الأساسي low-code 150000 دولار أمريكي، بينما كانت التكلفة الإجمالية للتطوير التقليدي القائم على البرمجة 300000 دولار أمريكي، فإن سيكون عائد الاستثمار low-code ((500000 دولار - 150000 دولار) / 300000 دولار) × 100 = 116.67%، مما يدل على عائد كبير على الاستثمار.

يتيح حساب عائد الاستثمار low-code للمؤسسات اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن اعتماد الأنظمة الأساسية low-code مثل AppMaster ويساعد في تحديد المجالات التي تتطلب مزيدًا من التحسين. ومن خلال فهم التأثير الإيجابي الذي يمكن أن توفره، يمكن للشركات إعطاء الأولوية لاعتماد أدوات التطوير هذه، وتبسيط دورة حياة تطبيقاتها، وجني فوائد إنشاء تطبيقات أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة، كل ذلك مع الحفاظ على قابلية التوسع والأمان والقدرة على التكيف. لتلبية المشهد التكنولوجي المتطور باستمرار.