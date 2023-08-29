低代码投资回报率计算

Low-code ROI（投资回报率）计算是一种量化通过采用AppMaster等low-code平台代替传统的基于编程的软件应用程序开发方法所实现的货币价值和业务影响的方法。在low-code开发的背景下，投资回报率计算是组织赖以证明其对此类平台的投资合理性并衡量解决方案成功与否的关键指标。通过计算low-code投资回报率，企业可以评估选择low-code方法的短期收益和长期价值，其中包括开发时间和成本节省，以及更快的创收和增强的整体业务绩效。

在计算low-code投资回报率时，应考虑几个不同的因素，包括减少开发和维护工作而节省的直接成本、节省应用程序交付的时间、更高的可扩展性以及对业务需求的响应能力的整体提高。投资回报率计算还考虑了间接收益，例如更高的敏捷性、简化的平台、简化的集成和增强的用户采用率，这些都有助于改善业务成果。

要计算low-code投资回报率，企业可以遵循分步过程，首先使用传统方法确定应用程序开发的总成本。这包括开发人员、业务分析师、基础设施、许可、培训、IT 支持和集成工作的成本。接下来，组织必须确定采用low-code平台开发应用程序的总成本。与AppMaster这样的low-code平台相关的成本通常包括订阅费、托管和存储成本、培训和支持，以及偶尔的预构建集成或附加成本。

一旦计算出两种方法的总成本，组织就应该建立衡量每种方法性能的基线。例如，应测量和比较特定项目所需的开发时间、开发成本和实施工作，同时考虑传统开发方法的预构建组件、现成解决方案和可重用软件工件。开发的应用程序数量、编写的代码总行数或完成项目所需的工时等因素都可以用作绩效指标。

现在，组织必须估计通过采用AppMaster这样的low-code平台所实现的预期性能改进。这可以通过分析特定用例、与采用类似解决方案的其他企业进行基准比较，或者参考行业研究和对low-code开发效益的估计来完成。作为软件开发领域的专家， AppMaster确保其平台提供速度提高 10 倍的开发流程和成本效益提高 3 倍的解决方案，同时消除技术债务，增强可扩展性和适应性，并使应用程序维护更简单。

掌握了总成本和潜在的性能改进后， low-code投资回报率的计算方法是将使用low-code平台相对于传统编程方法所获得的金钱收益与投资low-code的总成本之间的差额进行计算。平台的总成本由传统的基于编程的开发方法决定。然后将结果乘以 100，以百分比形式表示 ROI。

例如，如果一家企业通过采用AppMaster这样的low-code平台节省了 500,000 美元的开发成本，那么采用low-code平台的总成本为 150,000 美元，而传统的基于编程的开发的总成本为 300,000 美元， low-code投资回报率为 (($500,000 - $150,000) / $300,000) x 100 = 116.67%，这表明投资回报率很高。

计算low-code投资回报率使组织能够就采用AppMaster等low-code平台做出明智的决策，并有助于识别需要进一步优化的领域。通过了解它可以提供的积极影响，企业可以优先考虑采用此类开发工具，简化应用程序的生命周期，并获得更快、更具成本效益的应用程序创建的好处，同时保持可扩展性、安全性和适应性以满足不断发展的技术环境。