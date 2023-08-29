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Расчет рентабельности инвестиций с помощью Low-code

29, авг. 2023

Расчет ROI (возврата инвестиций) Low-code — это метод количественной оценки денежной стоимости и влияния на бизнес, достигаемый за счет использования платформ low-code, таких как AppMaster, вместо традиционных подходов, основанных на программировании, для разработки программных приложений. Расчет рентабельности инвестиций в контексте разработки low-code является важнейшим показателем, на который полагаются организации, чтобы оправдать свои инвестиции в такие платформы и измерить успех решения. Рассчитывая рентабельность инвестиций low-code, компании могут оценить как краткосрочные выгоды, так и долгосрочную ценность выбора методологии low-code, что включает в себя экономию времени и затрат на разработку, а также более быстрое получение дохода и повышение общей эффективности бизнеса. .

Существует несколько различных факторов, которые следует учитывать при расчете рентабельности инвестиций low-code, включая прямую экономию средств за счет сокращения усилий по разработке и обслуживанию, экономию времени при доставке приложений, более высокую масштабируемость и общее повышение способности реагировать на потребности бизнеса. При расчете рентабельности инвестиций также учитываются косвенные преимущества, такие как большая гибкость, оптимизированные платформы, упрощенная интеграция и более широкое внедрение пользователями, которые способствуют улучшению бизнес-результатов.

Чтобы рассчитать рентабельность инвестиций low-code, компании могут следовать пошаговому процессу, который начинается с определения общей стоимости разработки приложения с использованием традиционного подхода. Сюда входят расходы на разработчиков, бизнес-аналитиков, инфраструктуру, лицензирование, обучение, ИТ-поддержку и усилия по интеграции. Затем организации должны определить общую стоимость использования платформы low-code для разработки приложений. Затраты, связанные с платформой low-code такой как AppMaster обычно включают плату за подписку, затраты на хостинг и хранение, обучение и поддержку, а также периодические затраты на заранее созданную интеграцию или дополнительные расходы.

После расчета общих затрат для обоих подходов организациям следует установить базовый уровень для измерения эффективности каждого метода. Например, время разработки, стоимость разработки и усилия по реализации, необходимые для конкретного проекта, должны быть измерены и сопоставлены, принимая во внимание как готовые компоненты, готовые решения, так и повторно используемые программные артефакты для традиционных подходов к разработке. В качестве показателей производительности можно использовать такие факторы, как количество разработанных приложений, общее количество написанных строк кода или человеко-часы, необходимые для завершения проекта.

Теперь организации должны оценить ожидаемое улучшение производительности, достигнутое за счет внедрения платформы low-code такой как AppMaster. Это можно сделать, проанализировав конкретные варианты использования, выполнив сравнительное сравнение с другими предприятиями, использующими аналогичные решения, или обратившись к отраслевым исследованиям и оценкам преимуществ разработки с low-code. Являясь экспертом в области разработки программного обеспечения, AppMaster гарантирует, что ее платформа предлагает в 10 раз более быстрый процесс разработки и в 3 раза более экономичное решение, одновременно устраняя техническую задолженность, улучшая масштабируемость и адаптируемость, а также упрощая обслуживание приложений.

Учитывая общие затраты и потенциальные улучшения производительности, рентабельность инвестиций low-code рассчитывается путем деления разницы между денежной выгодой, полученной за счет использования платформы low-code по сравнению с традиционным подходом к программированию, и общей стоимостью инвестиций в low-code платформы по общей стоимости традиционного метода разработки на основе программирования. Затем результат умножается на 100, чтобы выразить рентабельность инвестиций в процентах.

Например, если компания получает экономию на разработке в размере 500 000 долларов за счет внедрения платформы low-code такой как AppMaster, и общая стоимость использования платформы low-code составила 150 000 долларов, в то время как общая стоимость традиционной разработки на основе программирования составила 300 000 долларов, Рентабельность инвестиций low-code составит ((500 000–150 000 долларов США) / 300 000 долларов США) x 100 = 116,67 %, что свидетельствует о существенном возврате инвестиций.

Расчет рентабельности инвестиций low-code позволяет организациям принимать обоснованные решения о внедрении платформ low-code, таких как AppMaster, и помогает определить области, требующие дальнейшей оптимизации. Понимая положительное влияние, которое это может оказать, компании могут расставить приоритеты в использовании таких инструментов разработки, оптимизировать жизненный цикл своих приложений и воспользоваться преимуществами более быстрого и экономичного создания приложений, сохраняя при этом масштабируемость, безопасность и адаптируемость. соответствовать постоянно развивающемуся технологическому ландшафту.

Изучите больше терминов:
DevOps с низким уровнем кода Low-code ML (машинное обучение) База данных с низким кодом Кадровый резерв Механизм аналитики с низким кодом Минимальное соответствие требованиям Низкая производительность кода Опросы удовлетворенности с помощью Low-code Отраслевые стандарты Low-code Показатели успеха с низким кодом Признание в отрасли с низким уровнем кода Программа чемпионов Low-code Простая настройка Риски, связанные с низким кодом Серверная часть с низким кодом Улучшения в области низкого кода

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